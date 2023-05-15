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Kripto yatırımcıları Bitcoin fiyatındaki uzun süren düşüşten dolayı piyasalardan uzaklaştı. Kasım ayındaki çöküşün ardından yeni yılda her geçen gün hacimler eriyor. Piyasa yapıcı dev şirketler borsalardan çekiliyor ve bu da umutların artık tükenmek üzere olduğunu gösteriyor. Tıpkı 2020 ve önceki ayı piyasalarında olduğu gibi.

Bitcoin Tarihi Zirveyi Görecek

Popüler bir kripto analisti, Bitcoin’in 30.000 doları kaybetmesine rağmen umutlu görünüyor. Credible takma adıyla tanınan ve birçok büyük fiyat hareketinde doğru tahminlerde bulunan isim yakında zirveyi göreceğimize inanıyor. Kısa süre önce yaptığı piyasa değerlendirmesinde ünlü analist şunları söyledi;

“20.000 dolarda birçok kişinin gözünü diktiği ve mevcut seviyelerden daha derin bir geri çekilme için gerekçe olarak kullandığı bir boşluk var. Eğer 2023’te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma tezimde haklıysam, bu boşluğun doldurulmaması gerekiyor. Bana hangisinin önce geleceğini soracak olursanız (20.000 dolar veya 70.000 dolar) ben 70.000+ dolar derim”.

Analiste göre Bitcoin fiyatı 20.000 dolardan önce 70.000 doların üstünde yeni bir ATH seviyesi oluşturacak.

Kripto Paraların Geleceği

Credible tarafından çizilen senaryo aşırı iyimser görünüyor. Credible, fazla konsolidasyon olmadan doğrudan yukarı yönlü bir hareketin daha acı verici, beklenmedik bir senaryo ve Bitcoin’in karakterine daha uygun olan çok daha az belirgin bir senaryo olduğunu söylüyor.

“Son altı ay içinde durulanan herkesin pozisyonlarını yeniden yüklemesine ve halvinge birlikte mutlu bir şekilde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına izin vermek çok uygun ve kolay. Var olan tüm BTC’lerin %70’inden fazlası 3AC (Three Arrows Capital) ya da FTX çöküşlerinde kusmayan ve tarihsel olarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine kadar önemli miktarlarda satış yapmaya başlamayan cüzdanlarda yoğunlaşmıştır. Bence yıl boyu yatay hareket yok. Bu yıl doğrudan tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.”

Elbette Credible geleceği göremiyor ancak uçuk senaryosu gerçekleşirse altcoinlerde onlarca kat yukarı doğru hareket eden fiyatlar görebiliriz. Özellikle son 1 aydır altcoinlerdeki satışlar önemli seviyelere ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.