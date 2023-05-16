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Kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen uzman isim Guy Turner iddialı bir açıklama yaptı. Boğa sezonunda yüksek kazanç hedefli altcoin yorumlarıyla tanınan isim sonraki boğa sezonunun yıldızlarından birini açıkladı. Peki iddialı tahminini nasıl temellendiriyordu? İşte detaylar.

Kripto Boğa Sezonu

Son piyasa güncellemesinde Guy Turner, Aptos‘un rakibi Sui’nin sonraki boğa sezonunda diğer kripto paralara göre çok daha iyi kazanç getireceğini iddia etti. SUI Coin yakın zamanda piyasa sürülmüş ve Aptos ile benzerliğiyle tanınan bir akıllı sözleşme platformudur. Tıpkı Aptos gibi Move programlama dilini destekler ve layer1 çözümüdür.

“SUI, bir sonraki döngüde çok kolay bir şekilde en iyi performans gösteren kripto paralardan biri haline gelebilir.”

Turner SUI’de uzun vadede yükseliş eğiliminde olsa da, arz konusunda endişeleri var. SUI yatırımcıları arz konusunu önemsemeli çünkü hali hazırda dolaşım arzı oldukça düşük. Bu arz zamanla katlanacak ve tarihi zirveler için popüler altcoinin daha büyük piyasa değerlerine ulaşması gerekecek.

SUI Coin Dolaşım Arzı

Önümüzdeki 2 yıl boyunca arz önemli ölçüde katlanacak. Turner Kasım ve 2025 Mayıs ayları arasındaki kilit açılışlarına dikkat çekerek büyük satış dalgalarının fiyatı sallayabileceğini söylüyor. Eğer arz 2 katına çıkarsa fiyatın 2 katına çıkması için piyasa değerinin de aynı oranda artması gerekir. Bu da daha fazla yatırımcı ve likiditeye ihtiyaç duyulması anlamına geliyor.

“Bu yıl Kasım ayında, gelecek yıl Mayıs ayında ve Mayıs 2025’te büyük bir token kilidi açılacak. SUI’nin (Andreessen Horowitz’e) 0,03 dolar ve diğer kripto (risk sermayesi şirketlerine) 0,10 dolara satıldığı düşünüldüğünde, bu önemli bir satış baskısına neden olabilir. Ayrıca, SUI token satışlarına KuCoin, OKX ve Bybit’te katılan sıradan insanların da benzer fiyatlardan aldıkları göz önüne alındığında satış baskısı yaşamaları olası.”

Turner, SUI’ye olan yüksek ilgiye rağmen fiyatının hala nispeten düşük olduğunu söylemeye devam ediyor. Analiste göre, SUI’nin durgunluğu ayı piyasası sırasında piyasaya sürülmesinden kaynaklanıyor olabilir ve Hong Kong bireysel yatırımcılar için kripto yönergelerini yürürlüğe koymaya başladığında fiyatı bir artış görmelidir.