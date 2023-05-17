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  •   Rekor Onda! Cartesi Coin Alınır Mı? Cartesi (CTSI) Coin Yorum!

Rekor Onda! Cartesi Coin Alınır Mı? Cartesi (CTSI) Coin Yorum!

Özet

  • Cartesi, Türkiye merkezli borsalarda 698 Milyon TL hacme ulaştı.
  • Bugün gelen listeleme haberi fiyat yükselişini destekledi.
  • Yükselişin devamı için 0,22 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var.
23:58
17 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Evet bugün rekor onda hem de kripto para yatırımcıları bu kadar tedirginken Cartesi (CTSI) tahtına oturdu. Türk kripto para yatırımcıları bugüne ona fazlasıyla ilgi gösteriyor ve fiyat artışı da bu ilginin sonucu gibi görünüyor. Hacimsiz piyasalar bu tarz çift haneli kazanç fırsatlarını daha da önemli hale getiriyor.

Cartesi (CTSI) Coin Yorum!

Bugün 21milyon.com sitesinin verilerine göre Cartesi hacimde birincilik tahtına oturdu. Bitcoin ve Tether Türk kripto borsalarında hep hacim sıralamasının ilk iki sırasında yer alıyor. Cartesi ise üçüncü sırada yaklaşık 700 milyon dolarlık işlem hacmiyle altcoin tahtına oturdu. Ripple, Ethereum, Litecoin ve diğer tüm altcoinleri (USDT hariç) yerle bir etti.

Epic Web3 Konferansına katılan Cartesi bugün zkEVM konusunda mikrofonu eline aldı. Diğer taraftan bir Türk borsasının onu bugün listelemesi de fiyatın yükselmesine yardımcı oldu. Hali hazırda Binance borsasında işlem gören altcoin günlük %20’nin üstünde kazanç elde etti.

Yazı hazırlandığı sırada 4,11 TL’den alıcı bulan altcoin güne kazanımının %11’lik bölümünü koruyarak (dolar bazlık %16) devam ediyor. Listelemelerin ardından gelen fiyat artışlar genelde hızla tersine döndüğü için şimdilik CTSI riskli gibi görünüyor.

Cartesi Coin Alınır Mı?

CTSI Coin fiyatı 0,1672 dolar seviyesini yakın zamanda birçok kez destek olarak test etti. Son yükseliş de buradan başladı. Ancak psikolojik 0,2 dolar direnci bugün de kalıcı olarak aşılamadı. Yatırımcılar 0,182 dolar üstü haftalık kapanış görürse 1 Mayıs tarihinde başlayan düzeltmenin bittiği kanaatine sahip olacaktır.

Son 2 mum kırmızı ve kar satışları devam ediyor. Eğer direnç bölgesi aşılırsa 0,2178 ve 0,2312 dolar seviyelerinin ardından 0,328 bölgesine devam eden bir ralli görülebilir. Burada Bitcoin’in fiyat performansı ve Cartesi’nin ilgi görmeye devam edip etmeyeceği de belirleyici olacak. Şimdilik 0,182 dolar üstünde bulunan fiyat günlük 0,22 dolardan döndü.

Altcoinlerin bir bölümünde BTC fiyatının 27.400 doları geri almasından kaynaklı yükselişler görmeye devam ediyoruz. Kral kripto para biriminin günlük kapanışı 27.600 dolar üstünde yapması altcoin yatırımcılarını daha da iştahlandırabilir.

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