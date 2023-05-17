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Artık Baş Döndürüyor! Kripto Paraların Bu Hali Ne Olacak? Az Kaldı Bitiyor!

Özet

  • Bitcoin fiyatı 27.600 doları aşamıyor.
  • Boğalar 26.500 dolar desteğini başarıyla savundu.
  • Artık iki aralıktan birinin kırılması fiyatın yönünü belirleyecek. Powell açıklamaları fırsat olabilir.
22:30
17 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yeniden 27.300 doları aştı ve yazı hazırlandığı sırada 27.367 dolardan alıcı buluyor. Fiyat dün olduğu yere geri dönse de bir adım ilerleyebilmiş değil. Azalan hacimler piyasalarda alım/satıma istekli daha az yatırımcının olduğunu gösteriyor. Peki sırada ne var? Kripto paralar için büyük kırılma nereye doğru olacak?

Bitcoin (BTC)

Kurumsal yatırımcılar makro belirsizlik nedeniyle karlarını cebine doldurup fonlardan çıkıyor. Geçtiğimiz haftanın raporu bunu söylüyordu. Son birkaç haftada net 200 milyon dolarlık çıkış oldu. Bu fonların büyüklüğü spot piyasalara göre çok daha küçük ve 200 milyon dolar nakit gerçekten kurumsal kripto yatırımcıları için büyük para.

Kısa vadeli tablo olumsuz olmaya devam ederken, Bitcoin’deki grafik yapısı bozulmadı. Bitcoin, 14 Nisan’da ulaştığı 31.000 dolarlık zirveden yaklaşık %15’lik bir düzeltme yaptı ancak 25.000 doların üstünde kalmaya devam ediyor. Bu durum bize ana trendden henüz kopulmadığını gösteriyor. Eğer 25.000 dolar altında kapanışlar görmezse Bitcoin fiyatı 2023 rallisini devam ettirecek gücü yine kendinde bulabilir.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin’in toparlanması 15 Mayıs’ta 20 günlük üssel hareketli ortalamada (27.694 dolar) durdu ve bu da duyarlılığın olumsuz olmaya devam ettiğini ve ayıların rallilerde satış yaptığını gösteriyor. Şimdi yeniden bu bölgeyi hedefliyor gibi görünüyor. Bugün ayılar fiyatı 26.500 dolar desteğinin altına çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olumsuz havaya rağmen 26.500 dolar desteği korunurken birkaç saat sonra (şu an) kral kripto para biriminin 27.400 dolara ulaştığını gördük.

Bitcoin fiyatının ihtiyaç duyduğu şey 27.600 dolar üstünde kapanışlar ve arzından 28.200 bölgesinin geri alınmasıdır. Sonrasında 30.000 dolar ve üstündeki hedeflerine doğru koşmaya devam ettiğini görebiliriz. Yarın işsizlik başvuruları verisi gelecek ve öğlenki verinin beklenti üstü açıklanması (istihdamdaki ateşin sönmeye devam etmesi nedeniyle) BTC fiyatını yukarı çekebilir. Öte yandan Cuma günü akşam da Fed Başkanı mikrofonu eline alacak. Burada yapacağı açıklamalar 26.500 veya 28.200 dolar seviyelerinden birinin kırılmasıyla fiyatın yönünü çizebilir.

Eğer BTC fiyatı 26.500 dolar altı kapanışlar yaparsa 25.250 ve 20.000 dolara doğru sert bir düşüş görebiliriz.

Özetle az kaldı bitiyor, Bitcoin fiyatı sıkıştığı dar aralıkta artık net bir kırılım yapmalı.

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