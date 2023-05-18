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Bitcoin fiyatı bugün gelen işsizlik haklarından başvuru verisi nedeniyle bir miktar düştü. Ancak durum o kadar da kötü değil. Nisan sonundan bu yana genellikle düşüş yaşayan piyasalar Haziran ayına hazırlanıyor. Peki kripto para yatırımcıları önümüzdeki dönem için neler bekliyor? Güncel piyasa tahminleri neler?

Bitcoin Uzman Yorumları

Dün ABD hisse senedi piyasaları pozitifti ancak temerrüt riski tartışmalarının ortasında dolar endeksi güçleniyor. Bu da kripto paraların haftalardır negatif seyretmesine neden oluyor. Borsa emir defterlerindeki değişen sinyallerin ortasında, popüler kripto para yorumcusu Skew umutlu görünüyordu. Son piyasa analizinde şunları söyledi;

“Fiyat, önleyici düşük salınımı süpürdü, bu da daha yükseğe itmek için yeterli likidite oldu.”

Analiste göre makro cephedeki gelişmeler Bitcoin fiyatı için direnç oluşturuyor ancak Tether tarafından gelen son haber umut vadetmeli. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Terra elindeki rezervlerle milyarlarca dolarlık Bitcoin alacağını açıklamıştı ve bu piyasada ciddi dalgalanmaya neden oldu. Tether ise kazancının %15’e kadar olan kısmıyla Bitcoin almayı hedefliyor. Bu da son kazanç raporuna göre aylık yaklaşık 50-70 milyon dolar arasında alım yapabileceği anlamına geliyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Bu arada, kümülatif hacim deltası (CVD) artan bir ivme göstererek kral kripto para biriminin son toparlanmayı devam ettirebileceğini gösteriyor. Material Indicators, Binance emir defterindeki hareketi takip etti ve fiyat artışı en büyük Bitcoin balinaları sınıfının hacmindeki artışla aynı zamana denk geldiği için buna dikkat çekti.

Fakat bugünkü yükselişin uzun ömürlü olmayacağını düşünenler de var. Bunlardan biri de TraderSZ takma adıyla bilinen analist, ona göre sıçrama zayıf talep karşısında sönmeye mahkumdu.

Credible Crypto, önümüzdeki ay içinde yukarı yönlü daha belirgin bir dönüşün gelebileceğine dair bir inanç ortaya koydu.

“Genişlemeye ne kadar kaldı ve dipte mi? 25 binler test edildi, altımızdaki likidite alındı, bu düzeltme için dipte olabilir ancak PA’nın önümüzdeki günlerde nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor.”

“Sağdaki mavi noktalı trend çizgisinin tutmasını bekliyorum, bu da bu yatay aşamanın tamamlanması ve bir sonraki hareketin başlaması için 30 günden daha az bir süre anlamına geliyor”.

Ona göre önümüzdeki haftalarda Bitcoin fiyatının çok daha güçlü biçimde yukarı gittiğini göreceğiz.