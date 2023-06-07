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Sıcak Gelişme: Amerika Birleşik Devletleri’nden Kripto Para Düzenlemesi!

Özet

  • Kripto para piyasalarına yeni düzenleme sinyali!
  • Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni kripto para düzenleme sinyali!
  • ABD yetkilisinden düzenleme çağrısı!
16:15
7 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesinden bu yana sürekli gündeme gelen düzenlemelerde yeni gelişme! Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi Temsilcisi son açıklamalarında düzenlemeler adına yeni açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar!

Kripto Para Düzenlemesi!

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi Temsilci Hill son açıklamalarında son birkaç gündür piyasalara bomba gibi düşen hacim bakımından lider kripto para borsası Binance’ın davasının da belirtilen konuya yönelik çalışmalarda önemli bir ihtiyaca ışık tuttuğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Binance davası net düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Gelişmelere açıklık getirmek için kripto para mevzuatı üzerinde çalışıyoruz.

Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen yakın zaman içerisinde yaptığı açıklamalarında yine Hill’e benzer şekilde kripto para düzenlemelerine yönelik çalışmaları desteklediğini ve bu konunun üzerinde durulması gereken önemli bir husus olduğunu belirtti. Önde gelen isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para yatırımcılarını korumak için piyasaya yönelik düzenlemeleri desteklediğimi açıklamak istiyorum. Kongre ile beraber yeni kanunların çıkarılması için çalışma yapacağız.

Kripto’da Yeni Dönem!

Öte yandan kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik çalışmaların tartışması uzun bir süredir devam ediyordu. Piyasanın önde gelen isimleri ve bir kısım yatırımcılar kripto para düzenlemelerini desteklediklerini açıklamıştı. Açıklanan desteğin nedeni olarak ise daha güvenli ve kontrollü bir piyasanın fiyat hareketi üzerinde oldukça olumlu bir fiyatlamaya neden olacağı sunuluyor.

Dünya devi kripto para borsası Binance’ın geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açıklamalarıyla zor bir sürece girmişti. Bu olaya benzer şekilde gelişen süreçler kripto para piyasaları adına genellikle olumsuz bir etki uyandırmıştı. Düzenlemelerin gelmesiyle davaların ve tartışmaların sona ermesi kripto para piyasaları adına yeni bir döneme tanık olabilir.

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