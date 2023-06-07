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Popüler altcoin’ler arasında güçlü bir konumda olan Cardano‘nun (ADA) yaratıcısı Charles Hoskinson, yatırımcılara seslenerek yapay zeka (AI) teknolojisiyle birlikte kripto para dolandırıcılığının yaygınlaşacağı konusunda uyardı.

Hoskinson’dan Generatif Yapay Zeka Uyarısı

Charles Hoskinson‘ın yayınladığı yeni bir değerlendirme videosunda, yapay zeka alanında bir alt disiplin olan, bilgisayar sistemlerinin gerçekçi ve yaratıcı içerikler üretmek için özgün modeller oluşturmasını sağlayan generatif yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıkların yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla bir yıl içinde milyonlarca dolar değerinde ADA coin’in kaybedileceğini öngörüsünde bulunarak şunları söyledi:

Önümüzdeki yıl bu zamanlar, generatif yapay zeka nedeniyle milyonlarca dolar değerinde ADA çalınmış olacak. Ne kadar uyarıda bulunursam bulunayım, ne kadar çok kez bahsetsem de, ne kadar çok kez tekrarlasam da bir şeyi bedavaya alamazsınız. Hiçbir şeyi hiçbir şey pahasına elde edemezsiniz. Durum böyle ise orada bir dolandırıcılık var demektir ve her zaman böyledir. Sizden hiçbir zaman ADA istemeyeceğim. Özel anahtarlarınızı istemeyeceğim. Bir Blocckahin’e yatırım yapmanızı istemeyeceğim. Bunlar olmayacak. Ama yine de insanlar kandırılacak, aldatılacaklar. Ne yazık ki, şimdi sizi ikna etmek için video ve ses kullanılacak. Durum generatif yapay zekadan dolayı çok karmaşık hale geliyor. Ama bu, yaşadığımız ve gittiğimiz geleceğin ta kendisi.

Popüler altcoin‘in yaratıcısına göre, şu anda bir şeyin gerçek olup olmadığını doğrulamanın tek güvenilir yolu Pretty Good Privacy (PGP) anahtarı. Hoskinson, bu konuda görüşünü “Şu anda bir şeyin gerçek olup olmadığının doğrulamanın tek kesin yolu bir PGP anahtarı ile kontrol etmek. Çünkü gördüğünüze ve duyduğunuza güvenemezsiniz ve dolandırıcılar, kötü insanlardır. Onların ruhu yok. Sadece paranızı çalmak istiyorlar.” diyerek açıkladı.

Pretty Good Privacy Nedir?

Pretty Good Privacy kısaca PGP, güvenli iletişim için kullanılan bir kriptografi yazılımı ve protokolüdür. İletişimdeki verilerin güvenliğini sağlamak, bütünlüğünü korumak ve gizlilik sağlamak amacıyla kullanılır.

PGP, e-posta, dosya paylaşımı ve veri iletişimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan bir güvenlik aracıdır. PGP’nin temel amacı, verilerin şifrelenmesi ve doğrulanmasıdır. Şifreleme işlemi, iletilen verilerin anlaşılmasını engellemek için kullanılırken, doğrulama işlemi, verilerin kaynağının ve bütünlüğünün doğrulanmasını sağlar.

PGP, açık anahtarlı şifreleme yöntemini kullanır. Bu yöntemde her kullanıcının bir çift anahtarı bulunur. Bu anahtarlardan biri genel anahtar (public key), diğeri ise özel anahtardır (private key). Genel anahtar, verilerin şifrelenmesinde kullanılır ve herkese açık olarak paylaşılırken, özel anahtar sadece kullanıcının sahip olduğu gizli ve gizli tutulması gereken anahtardır.