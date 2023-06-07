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Kripto para sektörü şu an ABD cephesinden gelen düzenleme ve dava haberleri ile çalkalanıyor. Bitcoin (BTC) fiyatı dahil bütün kripto paralar için şok etkisi yaratan Binance ve Coinbase davaları, ilginç gelişmelerle devam ediyor. İlk olarak Binance’e yönelik davayı açıklayan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), daha sonra ise Coinbase bombasını patlattı. Coinbase CEO’su Brian Armstrong ise iki borsanın aynı kefeye konulmasına bozulmuş gibi gözüküyor.

Coinbase CEO’sundan Binance Tepkisi

SEC tarafından Coinbase’e yönelik açılan davada, Coinbase’in en az 2019’dan bu yana kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasadışı bir şekilde kolaylaştırarak milyarlarca dolar kazandığı vurgulanıyor. Buna ek olarak staking hizmetine de değinen SEC, bunun da lisanssız menkul kıymet satışı olduğunu vurgulamıştı. Coinbase’e açılan dava sonrasında Binance cephesinden “birlik” mesajı gelirken, Coinbase CEO’su ise çok daha farklı bir tavır ortaya koydu.

Coinbase CEO’su Armstrong, konu hakkında yaptığı açıklamalarda şunları vurguladı:

“Coinbase ve Binance’in işletme modelleri ve açılan davalar daha farklı olamazdı! SEC’e karşı uzun yıllar boyunca şeffaf olduğumuz bir geçmişimiz var.”

Aslında Coinbase CEO’sunun burada vurguladığı nokta, borsanın ABD merkezli olup birçok konuda SEC’e ve diğer düzenleyicilere yardım ettiğini kabullenmesi olarak görülüyor. Binance ise ABD merkezli olmamasına rağmen ABD merkezli iştirakler kurarak ülkeye giriş yapmıştı. Binance’in ilk yıllarında ise ABD merkezli hiçbir kurum olmadan ABD’ye hizmet verdiği biliniyor.

COIN Fiyatı Yükseliyor

Coinbase CEO’sunun bu açıklamaları sonrasında da borsanın hisse senedi COIN, %2,5 yükseliş yaşadı ve bu yükseliş henüz ABD piyasaları açılmadan görüldü. 11 haftanın en kötü seviyesine gerileyen COIN fiyatı bu açıklamalar ile yükselirken aslında herkes en kötü durumun fiyatlandığı üzerinde hemfikir.

Kripto para sektörü de benzer bir durum yaşadı ve BTC fiyatı son dönemin en kötü seviyesine geriledikten sonra toparladı. BTC yeniden 27.000 dolara iğne attıktan sonra 26.700 dolar seviyelerinde yatay bir görünüm elde etti. Binance ile ilişkili BNB ise 7 günde %11 düşüş ile en hızlı ve sert kızıla boyanan coinlerden oldu.