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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hem Binance hem de Coinbase‘e dava açarak aslında kripto para sektörüne çok sert bir darbe vurdu. Bitcoin (BTC) fiyatı bu esnada çok sert düşüş yaşasa da kısa sürede yeniden eski seviyesine yükseldi. Binance’e açılan davada borsanın listelediği ve menkul kıymet olduğu iddia edilen tokenlar ise hala düşüşlerini sürdürüyorlar ve eski seviyelerine çıkamadı. Peki benzer durumu tam olarak kaç altcoin yaşayabilir? Hangi coinler, SEC’e göre menkul kıymet statüsünde?

Bu Altcoinler Menkul Kıymet Olabilir

Binance kripto para borsasına açılan davada belirli kripto para birimlerinin menkul kıymet olduğu iddia edilmiş ve Binance’in bunların satışını, menkul kıymet yasalarını ihlal ederek yaptığı vurgulanmıştı. SEC yöneticileri ve direkt SEC tarafından çeşitli tarihlerde yapılan açıklamalarda ise belirli altcoinlerin menkul kıymet olduğu daha önceden vurgulandı. Bu kapsamda aslında kripto para yatırımcılarının duruma göre önlem alması veya fırsat kovalaması mümkün olabilir.

İşte SEC tarafından menkul kıymet ilan edilen altcoinler:

2019- GLA

GLA 2020- META1, XRP

META1, XRP 2021- RVT, LOCKE, DUCAT

RVT, LOCKE, DUCAT 2022- mAAPL, mAMZN, mBABA, mGOOGL, mNFLX, mTSLA, mTWTR, mIAU, mQQQ, mSLV, mUSO, mVIXY, mMSFT, AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM, DRGN, FTT.

mAAPL, mAMZN, mBABA, mGOOGL, mNFLX, mTSLA, mTWTR, mIAU, mQQQ, mSLV, mUSO, mVIXY, mMSFT, AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM, DRGN, FTT. 2023- MNGO, BUSD, LUNA, MIR, UST, BXY, BTT, TRX, OMG, NGC, TKN, NGC, IHT, SOL, ADA, MATIC, FIL , SAND, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, NEXO, BNB, ATOM, MANA, ALGO ve COTI.

Listede bulunan altcoinlerin belirli bir kısmı, SEC ile anlaşmaya vardı ve belirli bir kısmı ise artık alım satıma açık değil. Buna rağmen özellikle FLOW, ICP, NEAR, DASH, NEXO, BNB, ATOM, MANA, ALGO, COTI, BTT, TRX ve XRP gibi önde gelen kripto para birimleri dikkat çekiyor.

Bunlarla ilgili direkt olarak mahkeme tarafından verilen net bir yanıt yok ve bazı kripto para projelerinin duruma itiraz ettiği de biliniyor.

Bu Altcoinlere Dikkat

Yine de SEC’nin, Binance’e yaptığını, şu an listede birden fazla bağlantılı kripto para ile yer alan Justin Sun’a yapması da bekleniyor. Justin Sun’ın hem Huobi hem de Poloniex gibi iki kripto para borsasının önemli ölçüde kontrolünü elinde tuttuğu biliniyor. Bunlara ek olarak TRX ve BTT de direkt olarak Sun’a bağlı ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeler görülebilir.