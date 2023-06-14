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Bitcoin volatilitesi geçtiğimiz ay tarihi dipleri görürken Haziran ayında da moralleri başka türlü bozmaya devam ediyor. Birçok uzman Aralık ayındaki benzer bir volatilite artışı bekliyordu. Fiyat yükselecek ve BTC dar aralıktan kurtulacaktı. Ancak tam tersi oldu, Bitcoin fiyatı güneye doğru hareket etti. Peki bundan sonra?

Bitcoin Yükselemiyor

Akşam çok büyük ihtimalle 15 ay sonra Fed ilk kez faiz artışı yapmayacak. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Bugün ÜFE verisi de beklenti altında geldi. S&P 500 yeni zirveler yapıyor. Fakat BTC fiyatı bunların hiçbirini umursamıyor. 26 bin doları korumakta zorlanan kripto para kralı son birkaç gündür sayısız kez 26.000 doların üstüne çıkıp geri döndü.

Kripto para piyasalarına savaş açan SEC beklenen ölçüde bir etki doğurmadı ancak Bitcoin fiyatının iyi haberlere rağmen sıkışıp kalması konusunda başarılı oldu. Belki de bu ay faizlerin 50bp artacağı beklentisi hakim olsaydı daha derin dipleri görebilirdik? Bardağın dolu tarafına bakarsak BTC fiyatının devasa kayıplar yaşamadığı bir gerçek.

Kripto Para Uzman Yorumları

Piyasa analistleri Federal Rezerv’in faiz oranlarına ilişkin gün içinde alacağı karara ve Başkan Jerome Powell’ın müteakip yorumlarına odaklanmış durumda. Finans yorumcusu Tedtalksmacro günün analizinin bir bölümünde “Şahince duraklama gününüz kutlu olsun!” diye yazdı. Tedtalksmacro, Fed’in 2021’in sonlarından bu yana faiz artırım döngüsünü durdurmasına yönelik büyük ABD banka projeksiyonlarına atıfta bulundu.

CME Group’un FedWatch aracından elde edilen en son veriler %92 ihtimalle faizlerin sabit bırakılacağını söylüyor.

Faiz kararının ötesinde, ABD dolarının gücü Bitcoin analistleri arasında bir tartışma konusu oluşturdu ve Crypto Ed BTC/USD için sorunlara neden olabilecek destekten potansiyel bir sıçrama konusunda uyardı.

“DXY yeşil kutuya ulaştı ve biraz sıçrıyor. Bu, düzeltmenin bittiği ve yükselişine devam ettiği anlamına geliyorsa, BTC üzerinde baskı bekliyorum.”

Genel olarak BTC fiyat hareketi söz konusu olduğunda, popüler tüccar ve analist Rekt Capital daha iyimser bir görüş benimsedi. Olumsuz katalizörlerin, özellikle de ABD’nin büyük borsalara yönelik yasal saldırısının yarattığı gergin atmosfere rağmen, BTC/USD’nin Nisan ayındaki 31.000 zirvesinden sadece %20 düştüğünün altını çizdi.

Son olarak üçüncü kripto analisti Moustache de aynı şekilde mevcut senaryoya olumlu yaklaşarak, daha uzun zaman dilimlerinde, son olayların BTC fiyat hareketini çok az değiştirdiğini savundu. Ona göre fiyat hızlı bir toparlanma başlatabilir.

Coinbase ve Binance borsalarının duruşmalardaki performansı piyasalar üzerinde anlık dalgalanmalara neden olabilir. Eğer erken bir uzlaşı olmazsa yatırımcılar bunun birkaç yıl sürdüğünü de görebilir. Eğer davalar piyasa üzerinde (XRP özelinde olduğu gibi) mevcut oranda baskı kurmaya devam ederse boğa sezonu beklenenden geç gelebilir.