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Dünyanın işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası Binance hayatımıza 2017 yılında girdi. Çoğu yatırımcı kriptoyla onunla tanıştı. Kolay kullanımı, güçlü likidite, başarılı reklam/pazarlama stratejileri, çok geniş alanda hizmet verebiliyor oluşu ve daha onlar büyüme faktörü vardı. Fakat bunu yaparken gizemini de korudu.

İçerik Rehberi 1 Binance Borsasının Merkezi Nerede?

Binance Borsasının Merkezi Nerede?

CEO Changpeng Zhao, Binance borsasının “merkezi olmayan” bir kuruluş olduğu için genel merkezi olmadığını sık sık iddia etti. Bu özellik düzenleyicilerin işini zorlaştırabilecek türden. Eğer bir merkezini yoksa dava tebligatı almazsınız.

Son yıllarda Binance, düzenleyici onayı aldığı şehirlerde daha derin kökler salıyor. Örneğin Dubai ve Paris, genişleyen şirket için bölgesel merkezler haline geldi. Ancak Binance borsasının yerel düzenleyicilerin daha az gözüne girdiği pazarlarda da ofisleri bulunuyor. Konuya aşina olan kişilere göre Binance borsasının İngiltere’de de ofisleri var ve personelinin Londra’nın merkezinde ortak bir çalışma alanı içinde bir ofise erişimi bulunuyor. Bu durum, yerel kuruluşu Binance Markets Limited’in 2021 yılında Financial Conduct Authority tarafından yasaklanmış olmasına rağmen geçerli.

Sessiz Kalın Çağrısı

The Block tarafından ortaya atılan iddiaya göre Binance sözcüsü, şirketin Birleşik Krallık’ta yerleşik olmadığını söyledi. Sözcü, yakın mesafede çalışan çok sayıda uluslararası çalışanın bulunduğu pazarlarda, Binance’ın bazen ortak çalışma alanları ayarladığını da sözlerine ekledi. Fakat iddialara göre şirket içinde personelin ofisler hakkında konuşması yasak, dışarı karşı bu tarz bilgilerin sızdırılmaması gerektiği de kendilerine tembihleniyor.

Binance sözcüsü şunları söyledi;

“Kişisel ve operasyonel güvenlik nedenleriyle, çalışanları bu ortak çalışma alanlarının nerede bulunduğunun reklamını yapmaya aktif olarak teşvik etmiyoruz”.

Politikanın ayrıntıları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun şirkete karşı açtığı davada bir çalışanın “ABD’de lisanssız bir menkul kıymetler borsası olarak faaliyet gösteriyoruz kardeşim” dediği iddia edilen bir yorumun yer almasının ardından, Zhao’nun geçen hafta bir iç yazışmada personeli özel mesajlaşma platformları aracılığıyla söylediklerine dikkat etmeleri konusunda uyarmasından birkaç gün sonra geldi.

Binance sözcüsü, ofis politikasının güvenlik kaygılarından kaynaklandığını söyledi.

“Çalışma arkadaşlarımızın kişisel güvenliğinin tehlikeye atılmamasını sağlamak Binance için büyük önem taşıyor”.

Güvenlik endişeleri konusunda haksız değiller. Türkiye ve dünya genelinde birçok kripto şirketinin, yatırımcısının fiziksel saldırıya uğradığını biliyoruz. Hatta borsa yöneticilerinin kaçırılıp soğuk cüzdanlarının ele geçirilmeye çalışıldığını bile gördük.

Binance Çalışanları Nerede?

Sözcüsüne göre, Binance’ın binlerce çalışanının dörtte biri şirketin Paris ve Dubai’deki bölgesel merkezlerinin yakınında ya da Binance’in lisans veya tescil sahibi olduğu bir yargı alanındaki uydu ofislerinde bulunuyor.

Aynı zamanda personellerin çoğunun uzaktan çalıştığı biliniyor.