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ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC kripto para endüstrisini hedef alan 2 davayı peş peşe açtı ve yatırımcılar paniğe kapıldı. SEC yaptırım yoluyla piyasaları düzenlemeye çalışırken asıl yapması gereken işi ihmal ediyor. Bu da regülasyonlar konusudur. Düzenleyici kurumun yaptırım kolu ekstra mesailer yaparken kuralları yazması gerekenler uzun süredir çıktıkları tatilden dönmedi.

Binance Duruşmasının Detayları

Dün akşamki duruşmanın tutanakları yayınlandı ve yargıç SEC’in kripto dünyasını düzenlemek için yaptırım yetkilerini kullanmasına şüpheyle yaklaşıyor. Aynı zamanda bunu “verimsiz ve hantal” olarak nitelendiriyor. Kripto dünyasında düzenleyici netlik eksikliği, kripto meraklılarının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Olmayan veya eski yasalara göre endüstriyi terbiye etmeye çalışan SEC birçok kez bu tutumu nedeniyle Yargıçların öfkesini üstüne çekti.

Yargıç Jackson şunları söyledi;

“Pekala. Şimdi, davalılar diyor ki, bu noktada bu genel olarak düzenlenmemiş büyük ve geniş bir alan, kural koyarak ilerlemelisiniz. Kimse kongrenin ne yapacağını görelim demiyor gibi görünüyor. Komisyon’un bakış açısına göre, milyar dolarlık bir sektörde bu kadar geniş kapsamlı etkileri olacak bir kararın tek bir federal bölge yargıcına verilmesi, özellikle de paralel bir davada diğer yönde karar verebilecek başka bir tek federal bölge yargıcı varken, neden ihtiyatlı olsun? Kripto varlıkların ticaretinin düzenlenmesi için ulusal, tutarlı ve anlaşılabilir bir politika oluşturmanın verimsiz ve hantal bir yolu gibi görünüyor. Şimdi, savunmanın neye dayanarak, onlara kural koyma konusunda takdir yetkilerini kullanmaları gerektiğini söylemeniz gerektiğini söylediğinden emin değilim, çünkü bunu yapma gücüm olduğunu bilmiyorum ve sizin de bana olmadığını söyleyeceğinizi tahmin ediyorum. Ama yine de soru şu: Bu şekilde hareket etmek neden mantıklı?”

SEC Avukatı ise şunları söyledi;

“Çünkü kanun böyle, Sayın Yargıç. Howey testi 1940’lardan beri var. Ve bilirsiniz, bir plan oluşturmak için bu kuruluşlarla etkileşim kurmaya çalıştık. Teknoloji yeniydi. Sayın Yargıç ve sanıklar kuralları biliyordu.”

Yargıç bunun böyle olmadığını söyledi.

“Ancak, iddia ettiğimiz gibi, sanıkların bunların kurallar olduğunu bildiklerini ve sadece bunlara uymamayı seçtiklerini kabul eden söyledikleri birçok şey var. Dolayısıyla SEC, belirli bir zamanda, bir çözüme ulaşmak ya da kural koymaya çalışmak için bu kuruluşlarla etkileşime girmeye çalışabilir. Evet, SEC’in yapabileceği pek çok şey var, ancak uygulama kolu da burada ve yasaların ihlal edildiğini gördüğümüzde, bunun üzerine harekete geçmeliyiz.”

Binance Davasında Ne Olacak?

Dünkü SEC/Binance duruşmasına göre tarafların arabuluculuk sırasında sulh yargıcı (Sulh Yargıcı Zia M. Faruqui olarak belirlenmiştir) ile bir anlaşma yapmaları bekleniyor. Bu anlaşma mahkemeye bir “rıza emri” olarak sunulacak ve bir TRO ve ihtiyati tedbir kararına olan ihtiyacı hafifletecek – ve en önemlisi ABD’deki yatırımcı varlıklarını koruyacak.

Varlıkların dondurulmadan yargılamanın devam etmesi ihtimali yüksek. Bu süreçte Binance US ilk kazanımını varlıklarını dondurulmaktan kurtararak elde edecek gibi görünüyor.