Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   İşte Cevap: Kim Bitcoin Satıyor? Kripto Paralar Neden Yükselmiyor?

İşte Cevap: Kim Bitcoin Satıyor? Kripto Paralar Neden Yükselmiyor?

Özet

  • Daha küçük yatırımı olan cüzdanları varlıklarını 1 yıldır artırdı.
  • Balinalar ve Bitcoin madencileri mevcut seviyelerden satışa devam ediyor.
  • Düzenleyici baskı risk iştahını baltalıyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:10
14 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Olumlu haberlere bile tepki vermeyen Bitcoin fiyatı bugün gelecek faiz kararı için de pek heyecanlı görünmüyor. BTC 26.000 dolar seviyesindeki dar aralıkta sabitlendi ve benzer bir durumu Mayıs ayında da görmüştük. Onun sonu iyi bitmemişti, peki ya şimdi? Kripto paraların yükselişini engelleyen şey Mayıs ayında şiddetlenen satışlardı.

Kim Bitcoin Satıyor?

Bundan yaklaşık 1 yıl önce LUNA çöküşünü yaşadık ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kripto para devleri zincirleme iflaslara kurban gitti ve düzenleyicilerin gözü buraya kaydı. Üstelik yaşanacakları önceden gören kıdemli yatırımcılar hızla piyasadan kaçmaya başladı. Glassnode’a göre, bireysel Bitcoin yatırımcıları (10 BTC altında tutanlar) LUNA çöküşünün ardından dolaşımdaki arzdaki nispi paylarını %13,7’den 13 Haziran itibariyle %17,54’e yükseltti. Bu, portföyleri için 790.000 BTC’lik bir artış anlamına geliyor.

Karidesler (1 BTC’den az tutan) ve Yengeçlerden (1-10 BTC arasında tutan) oluşan bu grubun FTX‘in iflasından sonra payında keskin bir artış görülmesi dikkat çekicidir. Diğer faktörlerin yanı sıra, bu durum kendi kendine saklama talebinin arttığının bir göstergesidir.

Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, Bitcoin ağı geçtiğimiz ay günlük işlemlerde eşi benzeri görülmemiş bir artışa tanık oldu ve öyle ki en iyi borsalar yüksek işlem ücretleri nedeniyle para çekme işlemlerini askıya almak zorunda kaldı. Bunun arkasındaki sebep elbette BRC-20 standardıydı.

Peki satışların kaynağı ne? Düşük bütçeli yatırımcılar alım yaparken yükselişi tetikleyen balinalar satışa yöneldi. Özellikle BTC madencileri son BRC-20 coşkusunun sona ermesiyle satışlarını hızlandırdı. Diğer taraftan Mayıs ayında Aralık-Ocak alımlarının hızla borsalara boşaltıldığını gördük. Saatler içinde milyarlarca dolarlık alım yapan cüzdanlar Ocak ayında fiyatı yukarı çekerken Mayıs başında artık piyasayı terk etmeye başlamıştı.

Kripto Paralar Neden Yükselmiyor?

Yükselişi engelleyen en büyük faktör korkudur. Korkuyu besleyen şey ise düzenleyicilerin dişlerini göstermeye başlaması. SEC Başkanı Gensler artık diğer altcoinleri açık biçimde tehdit ediyor ve dünyanın en büyük 2 kripto para borsasını açık açık karşısına alıyor. Daha da endişe verici olan şey Binance borsasının 2018’li yıllarda bazı yasaları ihlal etmiş olabileceği gerçeğidir. O günlerde hızlı büyüme motivasyonuyla Binance oldukça yayılmacı stratejiler izliyordu.

Bu akşam faizler sabit bırakılsa da Fed’in Temmuz ayında artış yapma sinyali vermesi bekleniyor. Bu da makro cephede korkuyu dağıtacak tek şeyin önünü kesiyor. Kripto paralar bugüne kadar çok daha büyük sorunlarla mücadele etti ve 2023 yılına kadar geldi. Şimdi hacimler düşmüş, yatırımcı sayısı azalmış, FUD artmışken yeni bir dibin yaklaşıyor olma ihtimali (özellikle altcoinlerde) akıllara geliyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
Depeg Nedir?
Depeg Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Memecoin Nedir?
Memecoin Nedir?
Token Nedir?
Token Nedir?
NFT Nedir?
NFT Nedir?
Launchpad Nedir?
Launchpad Nedir?
Soğuk Cüzdan Nedir?
Soğuk Cüzdan Nedir?
İlgili Yazılar
Spot Bitcoin ETF Onaylanırsa Kriptoda Ne Olur? İşte Altın Örneği!
Spot Bitcoin ETF Onaylanırsa Kriptoda Ne Olur? İşte Altın Örneği!
48 Yıllık Dünyaca Ünlü Trader: Kripto Paralar Buraya Gidiyor!
48 Yıllık Dünyaca Ünlü Trader: Kripto Paralar Buraya Gidiyor!
Kripto Gurusu Poppe Beklenen Piyasa Yorumunu Paylaştı!
Kripto Gurusu Poppe Beklenen Piyasa Yorumunu Paylaştı!
Kripto Para Yasasında Son Durum: 18 Aylık Süreç!
Kripto Para Yasasında Son Durum: 18 Aylık Süreç!
Son Dakika: 10 Trilyon Dolarlık Dev Bitcoin’e Giriyor! Kripto Paralar İçin Muhteşem!
Son Dakika: 10 Trilyon Dolarlık Dev Bitcoin’e Giriyor! Kripto Paralar İçin Muhteşem!
Dünyaca Ünlü Analist: 9 Yıldır Bu Sinyal Kriptoda Hep Kazandırdı!
Dünyaca Ünlü Analist: 9 Yıldır Bu Sinyal Kriptoda Hep Kazandırdı!
Binance: Kaçınıyorduk Ama Mecbur Kaldık!
Binance: Kaçınıyorduk Ama Mecbur Kaldık!
Mayıs Tahminleri Yüzde 98’le Doğru Çıkmıştı! Ünlü Ekip Ethereum İçin Haziran Sonu Tahminini Yaptı!
Mayıs Tahminleri Yüzde 98’le Doğru Çıkmıştı! Ünlü Ekip Ethereum İçin Haziran Sonu Tahminini Yaptı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023