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Olumlu haberlere bile tepki vermeyen Bitcoin fiyatı bugün gelecek faiz kararı için de pek heyecanlı görünmüyor. BTC 26.000 dolar seviyesindeki dar aralıkta sabitlendi ve benzer bir durumu Mayıs ayında da görmüştük. Onun sonu iyi bitmemişti, peki ya şimdi? Kripto paraların yükselişini engelleyen şey Mayıs ayında şiddetlenen satışlardı.

Kim Bitcoin Satıyor?

Bundan yaklaşık 1 yıl önce LUNA çöküşünü yaşadık ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kripto para devleri zincirleme iflaslara kurban gitti ve düzenleyicilerin gözü buraya kaydı. Üstelik yaşanacakları önceden gören kıdemli yatırımcılar hızla piyasadan kaçmaya başladı. Glassnode’a göre, bireysel Bitcoin yatırımcıları (10 BTC altında tutanlar) LUNA çöküşünün ardından dolaşımdaki arzdaki nispi paylarını %13,7’den 13 Haziran itibariyle %17,54’e yükseltti. Bu, portföyleri için 790.000 BTC’lik bir artış anlamına geliyor.

Karidesler (1 BTC’den az tutan) ve Yengeçlerden (1-10 BTC arasında tutan) oluşan bu grubun FTX‘in iflasından sonra payında keskin bir artış görülmesi dikkat çekicidir. Diğer faktörlerin yanı sıra, bu durum kendi kendine saklama talebinin arttığının bir göstergesidir.

Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, Bitcoin ağı geçtiğimiz ay günlük işlemlerde eşi benzeri görülmemiş bir artışa tanık oldu ve öyle ki en iyi borsalar yüksek işlem ücretleri nedeniyle para çekme işlemlerini askıya almak zorunda kaldı. Bunun arkasındaki sebep elbette BRC-20 standardıydı.

Peki satışların kaynağı ne? Düşük bütçeli yatırımcılar alım yaparken yükselişi tetikleyen balinalar satışa yöneldi. Özellikle BTC madencileri son BRC-20 coşkusunun sona ermesiyle satışlarını hızlandırdı. Diğer taraftan Mayıs ayında Aralık-Ocak alımlarının hızla borsalara boşaltıldığını gördük. Saatler içinde milyarlarca dolarlık alım yapan cüzdanlar Ocak ayında fiyatı yukarı çekerken Mayıs başında artık piyasayı terk etmeye başlamıştı.

Kripto Paralar Neden Yükselmiyor?

Yükselişi engelleyen en büyük faktör korkudur. Korkuyu besleyen şey ise düzenleyicilerin dişlerini göstermeye başlaması. SEC Başkanı Gensler artık diğer altcoinleri açık biçimde tehdit ediyor ve dünyanın en büyük 2 kripto para borsasını açık açık karşısına alıyor. Daha da endişe verici olan şey Binance borsasının 2018’li yıllarda bazı yasaları ihlal etmiş olabileceği gerçeğidir. O günlerde hızlı büyüme motivasyonuyla Binance oldukça yayılmacı stratejiler izliyordu.

Bu akşam faizler sabit bırakılsa da Fed’in Temmuz ayında artış yapma sinyali vermesi bekleniyor. Bu da makro cephede korkuyu dağıtacak tek şeyin önünü kesiyor. Kripto paralar bugüne kadar çok daha büyük sorunlarla mücadele etti ve 2023 yılına kadar geldi. Şimdi hacimler düşmüş, yatırımcı sayısı azalmış, FUD artmışken yeni bir dibin yaklaşıyor olma ihtimali (özellikle altcoinlerde) akıllara geliyor.