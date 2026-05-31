Ethereum ETF’lerinden üç haftada 712 milyon dolar çıktı, geliştiriciler ağın temel değerine güveniyor

Zcash kurucusu ve StarkWare CEO’su Eli Ben-Sasson, Ethereum ekosistemine yönelik gerekçeli bir savunma yaptı. Kripto sektöründe yaşanan uzun süreli çıkmaz ve özellikle Ethereum’a endeksli spot ETF’lerden yaşanan rekor çıkışlar sırasında geliştiricilerin neden bu ikinci büyük kripto paradan vazgeçmediğini açıkladı.

Ethereum’un yaşadığı kimlik krizi

Ethereum son dönemde şiddetli bir kimlik kriziyle karşı karşıya. Spot Ethereum ETF’lerinde rekor düzeyde para çıkışı yaşanırken, ağ çevresinde oluşan toplumsal ve psikolojik baskı da arttı. Sektörde deneyimli olan pek çok yatırımcının yöneticilikten uzaklaştığı ve global liderlik eksikliği nedeniyle kripto piyasasının ikiye bölündüğü aktarılıyor. Benzer şekilde, geleneksel finans kuruluşları ise sektörü giderek daha fazla içselleştiriyor ve kripto paraların baştaki asi anlatısını gölgede bırakıyor.

Ben-Sasson’un yaklaşımı ve geliştirici bakışı

Ben-Sasson, Ethereum topluluğundaki şikayetlere değinirken Winston Churchill’in demokrasiyle ilgili ünlü sözüne gönderme yaptı. StarkWare ekibinin lideri, Ethereum, Zcash ve Starknet gibi çeşitli blokzincirlerinde ölçeklenme teknolojileri üzerine çalışan bir girişimci olarak, Ethereum’un sahip olduğu eşsiz teknolojik niteliklere ve değerine inancını vurguladı. Onun görüşüne göre geliştiriciler aralarındaki memnuniyetsizliklere rağmen, Ethereum’u hâlâ tek gerçek küresel standart olarak görmeyi sürdürüyor.

Mini sözlük: StarkWare, blockchain ağlarının daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlamak için sıfır bilgi kanıtları (zk-proof) gibi yenilikçi teknolojiler geliştiren bir yazılım şirketidir. StarkNet ise Ethereum üzerinde çalışan ve ölçeklenebilirliği artıran bir katman-2 çözümdür.

Ben-Sasson, Ethereum geliştiricilerinin varlığıyla ilgili tartışmalar sürerken, “Tüm şikayetlere rağmen, elimizdeki en iyi küresel altyapının Ethereum olduğu ortada” ifadesini kullandı.

ETF’lerde rekor çıkış ve fiyat baskısı

Ethereum fiyatı, mayıs ayında Binance üzerinde ETH/USDT paritesinde 2.020 dolar seviyelerine geriledi. Bu süreçte ABD’de işlem gören spot Ethereum ETF’lerinden üç haftada toplam 712,55 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Söz konusu dalga, kurumsal yatırımcıların kısa vadeli tereddütlerini ve piyasa üzerindeki satış baskısını gözler önüne serdi.

Gelişme Rakam Zaman Aralığı ETH/USDT en düşük seviye 2.020 dolar Mayıs 2024 Spot ETH ETF net çıkışı 712,55 milyon dolar Son 3 hafta

Temel ağ değeri korunuyor

Zcash’in kurucusuna göre, spot ETF’lerdeki bu tip sermaye çıkışları Ethereum ağının temelini zedelemiyor ve geliştiriciler topluluğunun genel kanaati de bu yönde şekilleniyor. Ethereum’un, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarının ve yeni teknolojik katmanların inşasında vazgeçilmez olmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu yaklaşım, kısa vadeli piyasa oynaklıklarının Ethereum ekosisteminin uzun vadeli teknolohik rolünü etkilemediğini gösteriyor.