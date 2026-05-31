ABD merkezli kurumsal yatırımcılar Kasım 2025 zirvesinden bu yana Bitcoin satmaya devam ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase Premium Endeksi, Kasım 2025'teki 125.000 dolar zirvesinden bu yana negatife döndü.
  • Bitcoin 83.000 dolara yükselse de ABD kurumları ağırlıklı olarak satış yaptı.
  • 📉 Kurumsal yatırımcıdan gelen alım desteği olmadan fiyat toparlanamıyor.
  • Kripto piyasasında yeni bir ralli için $BTC’de güçlü ve kalıcı talep işareti aranmaya devam ediliyor.
Kripto para piyasasında son dönemlerin öne çıkan gündem maddelerinden biri Coinbase Premium Endeksi verileri oldu. On-chain analiz şirketi CryptoQuant’ın paylaştığı güncel bulgulara göre, ABD merkezli kurumsal yatırımcılar 2024’teki yükseliş trendinden bu yana Bitcoin alımı yerine ağırlıklı olarak satış tarafında konumlandı. Özellikle Kasım 2025’te Bitcoin fiyatının 125.000 dolar seviyelerine çıktığı zirvenin ardından Coinbase ile Binance arasındaki fiyat farkı net bir şekilde negatife döndü.

İçindekiler
1 Coinbase Premium Endeksi nedir?
2 2024 boğa döneminden kopuş
3 Fiyat toparlandı, endeks toparlanmadı
4 Uzun vadeli görünüm ve yapısal uyarılar

Coinbase Premium Endeksi nedir?

Coinbase Premium Endeksi, kripto piyasasında ABD ve uluslararası borsalar arasındaki Bitcoin fiyat farkını ölçer. ABD merkezli Coinbase Pro ile küresel oyuncu Binance fiyatları karşılaştırılır. Endekste yeşil çubuklar ABD’li kurumsal yatırımcıların piyasaya giriş yaptığını, kırmızılar ise satış baskısının öne çıktığını gösterir. CryptoQuant’ın uzun süredir takip ettiği veriler, Kasım 2025’ten bu yana endeksin sürekli negatif kaldığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Coinbase Premium Endeksi, ABD merkezli yatırımcıların piyasa davranışlarını izlemeye yarayan ve Coinbase Pro ile Binance arasındaki Bitcoin fiyat farkını ölçen bir gösterge. Negatif değerler, ABD kurumlarından gelen satış baskısını işaret eder.

2024 boğa döneminden kopuş

2024 yılı boyunca yükselen fiyatlar ile birlikte kurumsal talebin endekste olumlu bir görünüm yarattığı görülmüştü. Ancak Kasım 2025’teki 125.000 dolarlık zirveden sonra bu ilişki bozuldu. Fiyatlar zirveden aşağıya dönerken Coinbase Premium Endeksi negatif seyre geçti ve bu eğilim artık kalıcı hale geldi. 2026 Ocak ayında Bitcoin 60.000 dolar seviyelerine gerilerken, endeks -0.20 değerinin de altını gördü. Uzmanlar, bu denli olumsuz rakamların yalnızca kar realizasyonu veya kısa vadeli düzeltmelerde değil, genellikle büyük ölçekli dağıtım (distribution) süreçlerinde ortaya çıktığını vurguladı.

Fiyat toparlandı, endeks toparlanmadı

Ocak ayındaki düşük seviyelerden Bitcoin’in 83.000 dolara kadar toparlanmasına rağmen Coinbase Premium Endeksi anlamlı bir şekilde pozitife dönmedi. Verilere göre, bu süreçte yeşil çubuklar sadece kısa süreli şekilde ortaya çıktı, fakat sürdürülebilir bir alım ilgisi yakalanamadı. 83.000 dolarlık yerel zirvede dahi endeks daha da derinleşerek negatif bölgede kaldı. CryptoQuant analistleri, ABD kurumlarının bu seviyeleri bir alım fırsatı olarak değil, satış noktası olarak gördüğünü aktarıyor.

CryptoQuant tarafından paylaşılan raporda, “Coinbase Premium Endeksi yükselişlerle birlikte aksini göstermedikçe, yeni bir boğa trendi için gerekli olan kurumsal talep henüz görünmüyor” vurgusu yapıldı.

Bitcoin fiyatı yakın zamanda 74.000 dolara geriledi ve endeksin güncel seviyesi -0.15 olarak belirlendi. Bu rakam halen ciddi bir negatif eğilimin devam ettiğini ortaya koyuyor. ABD merkezli alıcıların alım iştahı şimdilik geri dönmüş değil.

BorsaKilit veriYükseliş DönemiDüşüş Dönemi
Coinbase ProABD Kurumsal TalepYeşil çubuk/pozitif endeksKırmızı çubuk/negatif endeks
BinanceKüresel Fiyat Referansı

Uzun vadeli görünüm ve yapısal uyarılar

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, yayınladığı ayrı bir analizde Bitcoin’de 18 ayı bulabilecek uzun bir düşüş süreci olabileceği değerlendirmesini paylaştı. Bu tahmine göre, 79.000 dolar seviyesinin altına gelinmesi ile birlikte uzun vadeli “düşen tepe ve tabanlar” yapısı oluştu.

Bu noktada yapısal talebin ve yükselişin devamı için endeksin yeniden sürekli olarak pozitife dönmesi gerekiyor. Halihazırda kurumların satış yönündeki hakimiyeti, yeni bir boğa süreci için gereken zeminin sağlanamadığını gösteriyor. CryptoQuant’ın sunduğu veriler mevcut ortamda bu görüşü destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
