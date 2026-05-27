Bermuda ulusal ekonomisini tamamen blockchain altyapısına taşıyor

Karayipler’in önde gelen adalarından Bermuda, ekonomik altyapısını bütünüyle blockchain teknolojisine dayandıran yenilikçi bir dijital dönüşüm programı başlattı. Projede, ABD merkezli sabit kripto para ihraççısı Circle, popüler kripto para borsası Coinbase ve blockchain geliştirme ağı Stellar önemli partnerler olarak yer alıyor.

Pilot uygulama ve ABD Doları’na endeksli kripto para

Bermuda Para Otoritesi, dijital ödeme sistemi çerçevesinde vatandaşlara 100 dolarlık USDC (Circle tarafından piyasaya sürülen dolar bazlı sabit kripto para) dağıtarak örnek bir uygulama geliştirdi. Katılımcılar, bu dijital varlığı gerçek mağazalarda alışverişte kullandı, kişi ve kurumlarla kripto para transferi gerçekleştirdi ya da MoneyGram gibi hizmet sağlayıcıların desteğiyle geleneksel paraya çevirdi.

Bermuda Para Otoritesi Başkanı Craig Swan, düzenlenen pilot uygulamanın hem esnafa hem de halka dijital ödeme araçlarını yakından tanıma fırsatı sunduğunu açıkladı. Swan’a göre, bu deneyim sayesinde vatandaşlar kripto para cüzdanlarıyla işlem yapmayı bizzat öğrenecek ortamı buldu.

Mini sözlük: USDC, ABD dolarına bire bir bağlı olan ve Circle tarafından yönetilen bir stabil kripto para birimidir. Blockchain üzerinden hızlı ve düşük maliyetli para transferi imkanı sunar.

Dijital para projesinde, hükümetle çalışan kripto servis sağlayıcıları arasında teknik entegrasyonun sorunsuz gerçekleşebilmesi için Coinbase de önemli katkı sağladı.

Devlet hizmetlerinde kripto ile ödemeye geçiş

Bermuda, devlet hizmetlerinde de dijital para ile ödeme almayı hedefliyor. Program çerçevesinde ilk adım olarak Trafik Müdürlüğü dijital ödemelere açıldı. Bu tercih, nüfusun neredeyse tamamının araç veya sürücü belgesi sahibi olmasıyla açıklanırken, olumlu sonuç alınırsa diğer tüm kamu kurumlarının da sisteme geçmesi planlanıyor.

Circle tarafından geliştirilen Circle Mint platformu, devletin dijital hazinesini ve ödeme akışlarını yönetme görevini üstleniyor. Coinbase ise kullanıcı ve kurumların sisteme adaptasyonu için eğitim ve teknik altyapı desteği veriyor.

Bermuda hükümeti, dijital ekonomi vizyonunu ilk kez Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda paylaşmıştı. O dönemde Circle ve Coinbase ortaklığı duyurulurken, Stellar ile blokzincir tabanlı ulusal para projesi sonradan eklendi.

Ulusal dijital para: Bermuda Digital Dollar

Resmi açıklamaya göre, Bermuda hükümeti Stellar Foundation işbirliğiyle Bermuda Digital Dollar adında, tamamen blockchain üzerinde çalışan yeni bir ulusal dijital para geliştiriyor. Bu stabil coin, adadaki bankalarda tutulacak gerçek para rezervleriyle yüzde yüz desteklenecek şekilde çalışacak.

Başbakan E. David Burt, Bermuda’da banka transferlerinin geleneksel altyapıyla yüksek maliyetli olduğunu ve bunun ekonomik büyümeyi yavaşlattığını iletti. Yeni blokzincir tabanlı sistemin geleneksel aracı kurum maliyetlerini azaltarak işlem ücretlerini aşağı çekmesi bekleniyor.

Bermuda Para Otoritesi’nden Swan, bankaların yeni dönemde de temel hizmetlerde aktif rol alacağını; fiat paranın saklanması ve yerel varlıkların teminatı konusunda klasik finansın önemini koruyacağını vurguladı.

Mevzuat ve otomasyon adımları

Tüm ekonomik işleyişin blockchain’e taşınması, yalnızca teknik değil hukuki alanda da yeni düzenlemeler gerektiriyor. Swan; sözleşme hukuku, mülkiyet ve menkul kıymetler düzenlemelerinde akıllı kontratların yasal olarak kabul edilmesinin temel şart olduğunu ifade etti.

Regülasyon alanında yapılan son pilot denemelerde, karşılığında teminat gösterilmesi gereken işlemlerde otomatik kontroller sağlanıyor ve kara para aklama gibi risklerde akıllı kontratlar uyarı vererek işlemleri durdurabiliyor.

Ek olarak, yazılıma gömülü olarak çalışan ve gerçek kişi müdahalesi olmadan ödeme gözetimi sağlayacak yapay zeka tabanlı yeni bir izleme sistemi de geliştirme sürecinde bulunuyor.

Swan, Bermuda gibi küçük ölçekteki ülkelerin hızlı karar alabilmeleri ve altyapıyı daha çabuk değiştirebilmeleri sayesinde dünyadaki büyük ekonomilere oranla bu tip yeniliklerde öncü rol üstlenebildiğine dikkat çekti.

Özellik Bermuda Digital Dollar USDC Blokzincir ağı Stellar Ethereum ve diğerleri Destek Yerel banka rezervleri ABD Doları rezervi Resmi statü Ulusal dijital para Stabil coin Kullanım alanı Kamu ve özel sektör Küresel transfer/ödeme