Elizabeth Warren OCC’nin dokuz kripto odaklı banka izni için yanıt istedi

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde görev yapan Elizabeth Warren, ülkedeki ulusal bankaları denetleyen OCC’nin, kripto para odaklı dokuz kuruluşa verdiği “trust charter” onaylarını sorguladı. Warren, bu kurumların federal düzenlemeleri karşılamadığını ve finansal sistem için risk teşkil ettiğini öne sürdü.

Düzenleme sürecine eleştiri

OCC, Trump yönetimi döneminde Coinbase, Paxos, Ripple, BitGo ve Fidelity Digital Asset Services gibi kriptoyla bağlantılı şirketlere bankacılık faaliyetleri için trust charter vermişti. Ajans bu süreçte kripto sektörüne yönelik daha dostane bir mevzuat yaklaşımını benimsedi. Ancak Warren, OCC Başkanı Jonathan Gould’a gönderdiği mektupta bu onayların detaylı olarak açıklanmasını istedi.

Warren, söz konusu şirketlerin bankacılık için zorunlu temel koruma ve yükümlülüklerden kaçınmaya çalıştığını savunarak, OCC’nin bu uygulamasıyla federal yasalara aykırı davranıldığını ileri sürdü. Ayrıca alınan kararların tüketiciler, bankacılık sisteminin güvenliği ile bankacılık ve ticaretin ayrımı açısından önemli riskler barındırdığına dikkat çekti.

Bu şirketler esasen kripto bankaları ve banka olmanın getirdiği temel yükümlülüklerden kaçmak istiyorlar. Ajansın bu tür bir mevzuat boşluğunu desteklemesi, yalnızca federal kanunlara aykırı olmakla kalmıyor; aynı zamanda tüketiciler, bankacılık sisteminin güvenliği ve bankacılık ile ticaretin ayrılığı bakımından da ciddi riskler oluşturuyor.

Trust charter ve mevzuata uyum tartışmaları

Kripto odaklı şirketler, sıkı denetime tabi olan tam teşekküllü ulusal banka statüsü yerine, trust company izni ile faaliyet göstermeyi seçiyor. Warren, bu firmaların aslında trust şirketleri gibi davranmadığını, klasik banka faaliyetlerine yakın davrandığını vurguladı. Örneğin saklama hizmetleri, ödeme kolaylaştırma, borç verme ve stabilcoin işlemleri gibi hizmetlerin bu kurumların iş planında öne çıktığını belirtti.

Trump yönetimi ve siyasi arka plan

Şikayet mektubunda OCC ile eski başkan Donald Trump ya da ailesi arasında trust charter verilmesiyle ilgili herhangi bir iletişi olup olmadığına dair kayıtların paylaşılması da talep edildi. Warren, özellikle Trump ailesinin hissedarı olduğu World Liberty Financial Inc. üzerindeki yaklaşımı defalarca eleştirmişti.

OCC’nin tepkisi bekleniyor

OCC, Warren’ın resmi talebine şu ana kadar kamuoyu önünde yanıt vermedi. Gelecek dönemde düzenleyici kurumun açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.