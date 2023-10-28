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Güncel Ripple (XRP) Yorumları! 28 Ekim XRP Coin Grafik ve Fiyat Tahminleri

Özet

  • XRP Coin fiyatı 0,55 dolar altı kapanışlarda 0,53 ve 0,49 doları hedefliyor.
  • Hamle sırasının SEC de olması yatırımcıların risk iştahını azalttı.
  • BTC yükselişinin durulması da cesaret kırıcı oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:27
28 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) fiyatı dün bir miktar geri çekilmiş olsa da tekrar 34.000 doların üzerine çıktı. Bu altcoinler için iyi haber. Yatırımcılar Bitcoin fiyatındaki ani düşüşle altcoinlerin sert satışlar yaşama ihtimalini aklından çıkaramıyor. Nitekim aylardır yaşanan durum bu olduğu için yükselişe daha büyük kitlelerin inanması zaman alacak.

İçerik Rehberi

XRP Haberleri

Ripple davasında yeni bir gelişme yok. Kasım başına kadar taraflar eğer uzlaşı konusunda görüşme takvimi oluşturmazsa Yargıç bunu yapacak. Ripple yöneticilerine yönelik suçlamaların iki tarafın da anlaşmasıyla düşürülmesi sonucun daha erken kesinleşeceği anlamına geliyor. SEC toplu temyizlere gitmek istiyor ve 2027’ye kadar vakti yok.

Önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen dava şimdilik 3-0 Ripple önde olacak şekilde devam ediyor. Eğer temyiz süreçlerine SEC iyi hazırlanırsa kalesindeki golleri çıkarabilir. Peki üyelerin tamamı borsalardaki XRP Coin satışlarının menkul kıymet olmadığını söylüyorsa?

Zor ancak yine de bunu yapabilir. UST ve LUNA davasındaki yargıç tam tersini söylese de XRP Coin’in hikayesi, piyasaya sürülme süreci, kurumsal yapısı vesair çok daha farklı.

XRP Coin Grafik

Kısa vadeli grafikte XPR Coin fiyatı 0,55 dolar bölgesini kaybettiği için ilerleyen saatlerde 0,53 doları test edecek gibi görünüyor. Dava cephesinde SEC’in hamlesi sırası beklendiği için tedirginlik olduğundan bahsetmiştik. Üstelik yakın zamanda 0,9 doları aşan fiyat heyecana kapılmış bir grup yatırımcının yüksek seviyelerden alım yapmasına ve ortalama maliyet yükseltmesine neden oldu.

Yukarıdaki grafik günlük periyotta gerçek yükseliş için izlenecek seviyeleri net biçimde gösteriyor. Ralli başlangıcı için 0,584 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var. Eğer ilk hedef aşılırsa ilk paralel kanalın direnç seviyesi hedeflenebilir. Kanalın orta noktası önceki dirençlerden 0,65 dolar ve tavan 0,94 dolarda. Orta vadede nihai zirve ise 1,35 dolar bölgesi olur bundan sonrasıysa 2 dolar ve üzerinde yeni ATH hedefi.

Ancak XRP yatırımcılarının isteksizliği, BTC fiyatındaki artışın duraklamış olması nedeniyle 0,53 dolara bir düşüş yaklaşıyor gibi görünüyor. Bunun altında 0,49 ve 0,44 dolar hedefleri bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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