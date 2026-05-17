Clarity Act Senato’dan iki Demokratın desteğiyle diğer aşamaya geçti

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, kripto paralara ilişkin piyasa yapısı düzenlemesini kapsayan Clarity Act yasa tasarısını 15’e 9’luk oylama sonucu Senato gündemine getirdi. Tasarının komiteden geçmesi kripto sektöründe kısa vadede olumlu bir beklenti yarattı.

İki Demokrat, Tüm Cumhuriyetçilere Katıldı

Oylamada iki Demokrat senatör, Ruben Gallego ve Angela Alsobrooks, yasa tasarısı lehine oy kullanırken, komitedeki tüm Cumhuriyetçiler de tasarıya destek verdi. Bunun yanı sıra, bazı Demokratlar ise, yapılacak değişikliklerle birlikte Senato genel kurulunda evet oyu verme eğilimde olduklarını belirtti. Tasarının Senato’da ilerleyebilmesi için en az yedi Demokratın da onay vermesi gerekiyor; zira 43 Cumhuriyetçi evet derse, sayı yeterli hale gelecek.

Clarity Act’in komiteden geçeceği daha oylamadan önce tahmin ediliyordu. Ancak iki Demokrat üyenin desteği ve diğer birkaç ismin şarta bağlı olumlu sinyali, yasanın gelecekteki oylamalarda da geçme ihtimalini artırdı.

Sektördeki Beklentiler ve Uzlaşma İhtiyacı

Kripto sektörü uzunca bir süredir iki partinin ortak desteğini umuyordu. Son komite görüşmesinde tasarıya doğrudan ret oyu veren isimler bile, Senato’daki nihai oylamada ikna edilebileceklerini ima etti. Tasarının hâlâ bazı pürüzleri fazlasıyla gündemde. Özellikle etik düzenlemelerle ilgili maddeler hâlâ netleşmiş değil. Buna rağmen birçok senatör, bunların yasanın geçmesini engelleyecek kadar ağır nitelikte olmadığını vurguladı.

Senatör Mark Warner gibi bazı isimler, tasarıya eklemeler yapılırsa destek vereceklerini işaret etti. Planlanan değişiklikler ve uzlaşmalar sayesinde yasanın şansı geçen haftaya göre artış gösterdi. Yine de endüstri açısından hoş karşılanmayacak bazı maddeler de mevcut.

Tasarıda Süreç ve Siyasi Dinamikler

Bankacılık ve Tarım Komitesi üyeleri farklı taslaklar hazırladı; tasarının sonraki aşamasında bu iki versiyonun birleştirilmesi gerekecek. Kripto sektörünün 2024 seçimlerinde yaptığı harcamalar ve büyüklüğü, siyasette etkili oldu. Bu yıl süper PAC’lerin (politik eylem komiteleri) desteklediği adaylar kriptoya ilgi gösterdi ve yasa yapıcılar, sektörün seçimlere yüz milyonlarca dolar harcayabileceğinin farkında.

Yaklaşık 2,5 saat süren ve zaman zaman hararetli geçen komite görüşmesi sonrasında, kripto ticaret grubu Digital Chamber’ın başkanı Cody Carbone, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Tarım Komitesi’nde de benzer pazarlıkların devam ettiğini ifade etti.

Carbone, her iki komitede önümüzdeki üç haftanın fazlasıyla yoğun geçeceğini ve Tarım Komitesi’nde bazı kritik uzlaşmaların gündeme geleceğini öngördüğünü belirtti.

Tasarıya eklenebilecek etik maddeler, üst düzey devlet yetkililerinin kripto sektöründen kazanç sağlamasını engellemeyi hedefliyor. Senatörler, bu konuda yakın zamanda bir anlaşmaya yaklaşabileceklerinin sinyalini verdi ancak henüz detaylar netleşmedi. Nihai anlaşmanın geçmesi için Beyaz Saray’ın da onayı gerekecek.

Tasarının Senato’dan geçmesi durumunda, süreç Temsilciler Meclisi’ne taşınacak. Geçtiğimiz yıl Meclis’te benzer bir tasarıya destek çıkması, yeni yasa tasarısının da sorun yaşamadan geçebileceği izlenimini güçlendiriyor. Bazı milletvekilleri sürece dijital merkez bankası parası yasağını eklemek isteyebilir; ancak bu konuda henüz bir karar yok.

Endüstrinin siyasi etkisinin vurgulandığı oturumda, Fairshake ve Stand With Crypto gibi kuruluşların milletvekillerinin yasaya bakışlarını dikkatle takip ettiği aktarıldı. Bu yapılar, politikacıların kripto düzenlemelerine nasıl oy verdiğini puanlayarak seçimler öncesi baskı unsuru oluşturuyor.