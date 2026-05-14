Senato Bankacılık Komitesi Clarity Act için oylamaya gidiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Senato Bankacılık Komitesi, Clarity Act yasa tasarısını oylamaya başladı.
  • Stablecoin getirisi tartışmalarında uzlaşma sağlandı ancak etik düzenlemeler hâlâ gündemde.
  • 🏦 Bankacılık sektörü stablecoin hükümlerinin aşırı kripto yanlısı olduğu görüşünde.
  • 🇺🇸 En önemli nokta: Üst düzey devlet görevlilerinin $BTC gibi kripto varlık şirketleriyle ilişkisi yasa gündeminin merkezine oturdu.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, uzun süredir beklenen Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası’nın perşembe günü yapılacak oturumunda, yasa tasarısının ilerleyişini şekillendirecek önemli bir süreci başlatıyor. Dijital varlık piyasasında belirsizliğin giderilmesini amaçlayan bu yasa, kripto para sektöründe net bir çerçeve arayışına yanıt olmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 Oylama süreci ve yasanın ilerleyişi
2 Stablecoin getirisi üzerinde uzlaşma
3 Banka sektöründen eleştiriler

Oylama süreci ve yasanın ilerleyişi

Komitede yer alan 24 senatör, perşembe günü gerçekleştirilecek oturumda yasa metnine eklenmesi önerilen çok sayıda değişiklik üzerinde görüş bildirecek ve oy kullanacak. Nihai karar, tasarının Senato genel kuruluna gönderilip gönderilmeyeceğine dair yapılacak oylamayla belirlenecek.

Yasa tasarısının kanunlaşması için önünde henüz uzun bir yol bulunuyor. Bankacılık Komitesi’nden geçmesi halinde, tasarı Senato Tarım Komitesi’ndeki farklı bir versiyonla birleştirilecek. Ardından tasarı Senato genel kurulunda tartışmaya açılıp oylanacak. Sonrasında ise Temsilciler Meclisi’ndeki karşılığıyla uyumlu hale getirilmesi gerekecek ve bu mecliste de tekrar oya sunulacak. Son aşamada ise başkanın onayına gönderilecek.

Stablecoin getirisi üzerinde uzlaşma

Yasa tasarısının kritik başlıklarından biri olan stablecoin getirisi konusunda komite üyeleri arasında uzlaşma sağlandı. Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile Maryland Senatörü Angela Alsobrooks’un yürüttüğü görüşmeler sonunda bu konuda orta yol bulundu ve yeni metin ay başında diğer senatörlerle de paylaşıldı. Ancak etik hükümler, hala tartışmalı başlıklar arasında öne çıkıyor.

Tartışılan maddelerden biri, üst düzey hükümet yetkililerinin kripto para sektöründe ticari bağlarının olup olmamasına ilişkin etik bir düzenlemenin tasarıya eklenip eklenmeyeceği. Yakın zamanda CoinDesk’in yaptırdığı araştırmaya göre, ABD halkının yüzde 73’ü üst düzey devlet görevlilerinin kripto sektöründe ticari ilişkisi olmasını uygun bulmuyor. Bu eğilimin yasa kapsamında bir madde olarak yer almasının arka planında, ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin World Liberty Financial dahil olmak üzere bazı kripto şirketleri ile bağlantıları bulunması etkili oldu.

Banka sektöründen eleştiriler

Stablecoin getirisi konusunda mutabakata varılsa da, bankacılık sektörü genel olarak bu hükümlerin kripto para lehine fazla esnek olduğunu savunuyor. Eyalet çapındaki banka birlikleri, yasa yapıcılara mektup göndererek endişelerini ifade etti. Bankacıların ise şu ana kadar senatörlere yaklaşık 8 bin mektup ilettiği belirtiliyor.

Bankacılar, stablecoin gelirleriyle ilgili düzenlemelerin kendi sektörlerini riskli pozisyonda bıraktığını, kripto sektörüyle kıyaslandığında finansal denge açısından dezavantaj yaratabileceğini dile getiriyor.

Oturumun canlı olarak takip edildiği aktarılırken, CoinDesk oturumun tüm detaylarını anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.

CoinDesk’in derlediği bulgulara göre, ABD kamuoyu üst düzey devlet görevlilerinin kripto şirketleriyle iş ilişkisi kurmasına büyük ölçüde karşı çıkıyor; bu da yasa tasarısında etik başlıkların öne çıkmasına yol açtı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

