BTC günlük 479 milyon dolarlık kayıpla 85 bin dolar bandında dengede

Kripto para piyasasında son gelişmeler, Bitcoin için olumlu onchain göstergelerin ortaya çıktığını ancak yeni rekor seviyelerin kısa vadede kolayca gelmeyebileceğini gösteriyor. Bitfinex tarafından yayımlanan analist notunda, Bitcoin’in ocak sonundan bu yana zincir üstü verilerde en pozitif sinyallerini verdiği, fakat piyasadaki bazı temel risklerin hâlâ ciddi şekilde devam ettiği vurgulandı.

Uzun Vadeli Yatırımcılar ve Piyasa Davranışları

Bitfinex analizlerine göre, kripto piyasasında uzun süredir Bitcoin tutan yatırımcıların bakiyesi yıl başından bu yana yüzde 300 artarak yaklaşık 4 milyon adet Bitcoin’e ulaştı. Bu yatırımcı grubunun, Bitcoin’in mayıs ortasında 82.000 doların üzerine yükseldiği kısa süreli rallinin ardından her gün 180 milyon dolarlık kâr satışı yaptığı görülüyor. Ancak bu kar satışları, önceki döngülerle kıyaslandığında piyasada kontrolün hâlâ büyük ölçüde yatırımcılarda olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, günlük gerçekleşen kayıplar ortalama 479 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamın yatay gittiği sakin dönemlerde ise ortalama kayıp 200 milyon dolar civarında bulunuyor.

Bitfinex analistleri, “Gerçekleşen kayıplar 200 milyon dolar seviyelerine gerilemedikçe zincir üstü toparlanmanın tam anlamıyla gerçekleştiği söylenemez,” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda hâlâ belirgin bir baskının sürdüğü, özellikle büyük yatırımcıların son dönemde alım konusunda çekimser olduğu ifade ediliyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, mayıs ayı ortasında 82.000 dolar seviyesini test ettikten sonra hafta içinde 79.000 doların altına kadar geriledi.

Opsiyon Piyasasında Gamma Baskısı

Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketlerinde türev piyasasının etkili olduğu aktarıldı. Blockchain veri şirketi Glassnode’dan alınan verilere göre, halen 82.000 dolar kullanım fiyatı etrafında yaklaşık 2 milyar dolarlık short gamma opsiyon pozisyonu birikmiş durumda. Bitfinex, fiyat bu seviyeye yaklaştıkça piyasa yapıcıların pozisyonlarını korumak için yaptıkları işlemlerin volatiliteyi artırabileceğini, bunun da Bitcoin’i bir süre 82.000 dolar bölgesine doğru itebileceğini belirtiyor.

AdLunam kurucu ortağı Jason Fernandes, “Piyasa yapıcıların bu seviyeleri korumaya dönük işlemleri fiyatı hızla oraya taşıyabilir; ancak sıkışma tükendiğinde aynı pozisyonlar ivmeyi zayıflatıp direnç oluşturabilir. Yani, mevcut gamma hareketi fiyatı yukarı itiyor olsa da bu sürdürülebilirlik anlamına gelmiyor,” ifadesini kullandı.

Fernandes, fiyat hareketleriyle kurumsal girişlerin birbirinden ayrıştığına da dikkat çekiyor. ABD Spot Bitcoin ETF’lerinde 13 Mayıs’ta 635 milyon dolarlık çıkışla ocak ayından bu yana en büyük tek günlük çıkış yaşandı.

Ekonomik Ortam ve Kurumsal Talep

Kurumsal alıcıların piyasada daha az etkin olması, fiyatların istikrar bulmasını zorlaştırıyor. Büyük yatırımcıların alım hacmi nisan ayına göre %80 geriledi. Analizlerde bu durum, yükseliş denemelerinin hızla satışlarla karşılaşmasına ve fiyatların net bir yön bulamamasına yol açıyor.

Makroekonomik tarafta ise ABD Merkez Bankası başkanlığına yeni atanan Kevin Warsh’ın, 3,8%’lik yüksek enflasyon ortamında faiz indirimi olasılığını oldukça düşük görmesi dikkat çekiyor. Fernandes, gösterge faizlerin uzun süre yüksek kalmasının beklendiğine ve radikal bir dış gelişme olmadığı takdirde Bitcoin’in yıl içinde yeni bir zirveye ulaşmasının oldukça güç göründüğüne işaret etti.

Mati Greenspan, mevcut 79.000 ila 85.000 dolar aralığının kalıcı bir direnç değil, kısa vadeli bir geçiş bölgesi olarak öne çıktığını savundu.

Bitfinex analistleriyle Fernandes, piyasadaki kayıplar azalıncaya dek 85.000 dolar seviyesinin “adil değer savaşı” olacağını ve bu bölgenin kalıcı olarak aşılabilmesi için kurumsal alıcıların tekrar aktif olması gerektiğini dile getirdi.