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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 50 aylık kritik çizgiye yaklaştı! Sırada hangi senaryo bulunuyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 65.362 dolara gerileyerek son iki ayın en düşük bölgelerine yakın kaldı.
  • 📉 Analistler, 2022 ayı piyasasına benzer şekilde $BTC için 50 aylık ortalamanın kritik olduğunu vurguladı.
  • 🧭 Bazı değerlendirmelerde 60.000 dolar ana eşik, 63.000 ile 65.000 dolar bandı ise kısa vadeli izleme alanı olarak öne çıktı.
  • 📊 Geçmiş veriler, 2022’de kaybedilen bu seviyenin beş ay sonra geri alınmasının sonraki iki yılda %715 getiriyle sonuçlandığını gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, çarşamba günü son iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyrederken piyasada 2022 ayı piyasasına yönelik benzetmeler yeniden gündeme geldi. TradingView verilerine göre BTC fiyatındaki oynaklık, Bitstamp borsasında 65.362 dolara kadar gerilemesinin ardından bir miktar zayıfladı. Bu seviye en son nisan ayının başında görülmüştü.

İçindekiler
1 2022 benzetmesi yeniden öne çıktı
2 60 bin dolar seviyesi yakından izleniyor
3 Olası geri kazanım senaryosu dikkat çekti

2022 benzetmesi yeniden öne çıktı

Piyasada milyarlarca dolarlık tasfiyenin ardından bazı analistler, ayı piyasasının en sert bölümünün henüz geride kalmamış olabileceği uyarısında bulundu. Değerlendirmelerin odağında ise Bitcoin için 66.628 dolar seviyesindeki 50 aylık üstel hareketli ortalama yer aldı.

Kripto analisti Rekt Capital, bu ortalamanın zaman içinde aşağı yönlü kırılmasının olası göründüğünü ve bunun daha geniş çaplı düşüş eğilimini sürdürebileceğini belirtti.

Rekt Capital, tarih tekerrür ederse Bitcoin fiyatının önce bir tepki yükselişiyle daha düşük bir zirve oluşturabileceğini, ardından yeniden 50 aylık üstel hareketli ortalamaya dönerek bu seviyeyi destek olarak koruyamayabileceğini aktardı.

Analiste göre geçmiş döngülerde Bitcoin ilk aşamada bu çizgiden tepki verse de ayı piyasası ilerledikçe aynı seviye kalıcı destek olma özelliğini kaybetti. Bu nedenle mevcut fiyat yapısının, yalnızca kısa süreli bir rahatlama hareketi üretip yeniden zayıflaması ihtimali üzerinde duruluyor.

60 bin dolar seviyesi yakından izleniyor

Trader Leviathan da 2026 ayı piyasasının önceki döngüyü neredeyse birebir izlediğini savundu. Ona göre piyasadaki aşamalar aynı sırayla oluşuyor ve bu süreçte 60.000 dolar, en kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Bir diğer trader Killa ise 2022 fiyat hareketini referans alarak Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda 63.000 dolar ile 65.000 dolar arasında yatay bir bantta sıkışabileceğini öne sürdü. Bu senaryo, sert yön hareketinden önce dalgalanmanın daraldığı bir geçiş dönemine işaret ediyor.

Olası geri kazanım senaryosu dikkat çekti

Günün öne çıkan daha iyimser değerlendirmesi ise 50 aylık ortalamanın geçmişte verdiği tepkilere dayanıyor. Analiz hesabı Paradox, Bitcoin’in bu seviyeyi kaybettikten sonra yeniden üzerine çıkmasının tarihsel olarak güçlü getirilere zemin hazırlayabildiğini hatırlattı.

Mini sözlük: Üstel hareketli ortalama, son fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek hesaplanan bir teknik gösterge olarak bilinir. Piyasada destek ve direnç bölgelerini izlemek için sık kullanılır.

Paradox, Bitcoin’in 2022’de aylık 50 periyotluk ortalamanın altına indiğini, beş ay sonra bu seviyeyi yeniden kazandığını ve sonraki iki yılda %715 getiri ürettiğini kaydetti.

Şubat ayında BTC/USD paritesi bu çizginin altında birkaç günlük kapanış yapsa da tam anlamıyla aşağı yönlü kırılım oluşmadı. Mart ve nisan aylarında ise aynı bölge yeniden destek olarak çalıştı. Bu nedenle analistler, 50 aylık ortalamanın korunup korunamayacağını önümüzdeki dönemin ana teknik göstergelerinden biri olarak izliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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