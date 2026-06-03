Kayıt Banner
Stellar (XLM)

XLM cephesinde dikkat çeken gelişme! 11 dolara uzanan senaryoda hangi eşik izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DTCC’nin Stellar hamlesiyle XLM yeniden piyasanın odağına yerleşti.
  • 📈 Analistlere göre 2017’den gelen yapı korunursa $XLM için 5 ila 11 dolar aralığı izleniyor.
  • 🔍 Stellar aramalarında son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşılması ilgideki artışı gösteriyor.
  • 🧭 Asıl belirleyici unsur ise uzun vadeli direnç üstünde kalıcı kırılımın gelip gelmeyeceği olarak öne çıkıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Stellar ağının yerel varlığı XLM, geleneksel finans tarafındaki önemli bir gelişmenin ardından yeniden gündeme taşındı. ABD menkul kıymet takas ve saklama altyapısının en büyük kurumlarından DTCC, tokenizasyon platformu stratejisinde Stellar blokzincirini kullanmayı planladığını açıkladı. Bu adım, XLM etrafındaki kurumsal ilgiyi yeniden canlandırırken, piyasa tarafında da güçlü bir fiyat beklentisini beraberinde getirdi.

İçindekiler
1 DTCC’nin Stellar tercihi dikkat çekti
2 Analistler 5 ila 11 dolar aralığına işaret ediyor
3 Arama ilgisi üç ayın zirvesine çıktı

DTCC’nin Stellar tercihi dikkat çekti

DTCC, ABD sermaye piyasalarında takas ve mutabakat altyapısının merkezinde yer alan kurumlardan biri olarak görülüyor. Kurumun tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları için Stellar ağını tercih etmesi, halka açık blokzincirlerin finansal altyapıda daha görünür hale gelmesi açısından kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor. Açıklamaya göre Stellar, geleneksel finansal araçların tokenleştirilmiş temsilleri için çok zincirli stratejinin parçası olacak.

Mini sözlük: DTCC, ABD’de menkul kıymet işlemlerinin takas, mutabakat ve kayıt süreçlerinde kritik rol oynayan piyasa altyapı kuruluşudur. Tokenizasyon ise hisse, tahvil ya da fon gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir.

Bu ölçekte kurumsal entegrasyonların fiyat üzerinde hemen etkili olması beklenmeyebilir. Buna karşın, uzun vadeli benimsenme anlatısını güçlendirdiği ve özellikle gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması temasını desteklediği belirtiliyor.

DTCC’nin tokenizasyon platformunu Stellar ağına bağlama planı, kurumsal blokzincir kullanımında dikkat çeken bir eşik olarak görülüyor ve Stellar’ı tokenleştirilmiş finansal varlıklar için olası bir mutabakat katmanı konumuna taşıyor.

Analistler 5 ila 11 dolar aralığına işaret ediyor

DTCC duyurusunun ardından XLM, son aylardaki en güçlü toparlanmalarından birini kaydetti. Analist MikybullCrypto, aylık zaman diliminde izlenen çok yıllı teknik yapının bu hareketle yeniden öne çıktığını savundu. Analize göre söz konusu yapı 2017’den bu yana korunuyor ve birden fazla piyasa döngüsünde geçerliliğini sürdürdü.

Grafikte uzun vadeli yükselen destek çizgisi ile önceki zirvelerde defalarca test edilen yatay bir direnç bölgesi bulunuyor. Analistin işaret ettiği mevcut konum, bu destek hattından gelen yeni bir tepkiye karşılık geliyor. Daha önceki benzer temasların ardından farklı ölçekte toparlanmalar görülmüştü.

Bu tekrar eden yapıdan hareketle analist, XLM için 5 dolar ile 11 dolar arasında değişen bir hedef aralığı paylaştı. Ancak bu senaryonun geçerlilik kazanması için uzun süredir aşılamayan direnç bölgesinin net biçimde kırılması gerekiyor. Böyle bir onay gelmeden söz konusu hedefler spekülatif nitelik taşıyor.

Arama ilgisi üç ayın zirvesine çıktı

Teknik görünümün yanı sıra piyasa duyarlılığında da değişim dikkat çekiyor. Verilere göre Stellar XLM için küresel arama ilgisi son üç ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Sosyal medya platformlarında bireysel yatırımcı ilgisinin artması da bu tabloyu destekliyor.

Son dönemde kripto piyasasında en çok öne çıkan başlıklardan biri, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi oldu. Stellar’ın bu alandaki konumu, hem işlem yapan yatırımcıların hem de sektörü izleyen çevrelerin odağını yeniden projeye çevirmiş durumda.

Yine de mevcut ivmenin korunması, daha geniş piyasa koşullarına bağlı olacak. Kripto piyasasının genel performansı ile kurumsal benimsenmenin zincir üstü etkinliğe dönüşmesi, yukarı yönlü beklentinin sürmesi açısından belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor. Bu nedenle 5 ila 11 dolar aralığındaki hedefin gerçekleşmesi, birden fazla koşulun aynı anda sağlanmasına bağlı görünüyor.

XLM şu aşamada hem kurumsal benimsenme anlatısının hem de uzun yıllara yayılan teknik yapının kesişiminde bulunuyor. Piyasada gözler şimdi, uzun vadeli direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağına çevrilmiş durumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

DTCC’nin Stellar seçimi dikkat çekti! XLM’de 3 ayın en yüksek ilgisi ne söylüyor?

XLM’de dikkat çeken sıçrama! Piyasa bu yükselişin arkasında neyi izliyor?

XLM’de %30’luk ralli dikkat çekti! DTCC ortaklığının perde arkasında neler yaşanıyor?

XLM’de çok yıllık trend çizgisi kırıldı! Bu yükselişin perde arkasında neler var?

XLM haftalık %62 yükseliş sonrası %17 geriledi, kritik destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

XLM çift haneli yükseldi! XRP tarafında neler yaşandı?

Stellar üç günde %80 yükselerek Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 50 aylık kritik çizgiye yaklaştı! Sırada hangi senaryo bulunuyor?
Bir Sonraki Yazı Kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları 24 saatte 53.800 BTC zararla borsalara gönderdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı
Kripto Para
Bitcoin 60 bin dolara yaklaştı! Buna rağmen öne çıkan tokenlerde neler yaşandı?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin $60.000 desteğine yaklaşırken HYPE, ZEC ve XLM güçlü kaldı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?