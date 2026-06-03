XLM cephesinde dikkat çeken gelişme! 11 dolara uzanan senaryoda hangi eşik izleniyor?

Stellar ağının yerel varlığı XLM, geleneksel finans tarafındaki önemli bir gelişmenin ardından yeniden gündeme taşındı. ABD menkul kıymet takas ve saklama altyapısının en büyük kurumlarından DTCC, tokenizasyon platformu stratejisinde Stellar blokzincirini kullanmayı planladığını açıkladı. Bu adım, XLM etrafındaki kurumsal ilgiyi yeniden canlandırırken, piyasa tarafında da güçlü bir fiyat beklentisini beraberinde getirdi.

DTCC’nin Stellar tercihi dikkat çekti

DTCC, ABD sermaye piyasalarında takas ve mutabakat altyapısının merkezinde yer alan kurumlardan biri olarak görülüyor. Kurumun tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları için Stellar ağını tercih etmesi, halka açık blokzincirlerin finansal altyapıda daha görünür hale gelmesi açısından kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor. Açıklamaya göre Stellar, geleneksel finansal araçların tokenleştirilmiş temsilleri için çok zincirli stratejinin parçası olacak.

Mini sözlük: DTCC, ABD’de menkul kıymet işlemlerinin takas, mutabakat ve kayıt süreçlerinde kritik rol oynayan piyasa altyapı kuruluşudur. Tokenizasyon ise hisse, tahvil ya da fon gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir.

Bu ölçekte kurumsal entegrasyonların fiyat üzerinde hemen etkili olması beklenmeyebilir. Buna karşın, uzun vadeli benimsenme anlatısını güçlendirdiği ve özellikle gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması temasını desteklediği belirtiliyor.

DTCC’nin tokenizasyon platformunu Stellar ağına bağlama planı, kurumsal blokzincir kullanımında dikkat çeken bir eşik olarak görülüyor ve Stellar’ı tokenleştirilmiş finansal varlıklar için olası bir mutabakat katmanı konumuna taşıyor.

Analistler 5 ila 11 dolar aralığına işaret ediyor

DTCC duyurusunun ardından XLM, son aylardaki en güçlü toparlanmalarından birini kaydetti. Analist MikybullCrypto, aylık zaman diliminde izlenen çok yıllı teknik yapının bu hareketle yeniden öne çıktığını savundu. Analize göre söz konusu yapı 2017’den bu yana korunuyor ve birden fazla piyasa döngüsünde geçerliliğini sürdürdü.

Grafikte uzun vadeli yükselen destek çizgisi ile önceki zirvelerde defalarca test edilen yatay bir direnç bölgesi bulunuyor. Analistin işaret ettiği mevcut konum, bu destek hattından gelen yeni bir tepkiye karşılık geliyor. Daha önceki benzer temasların ardından farklı ölçekte toparlanmalar görülmüştü.

Bu tekrar eden yapıdan hareketle analist, XLM için 5 dolar ile 11 dolar arasında değişen bir hedef aralığı paylaştı. Ancak bu senaryonun geçerlilik kazanması için uzun süredir aşılamayan direnç bölgesinin net biçimde kırılması gerekiyor. Böyle bir onay gelmeden söz konusu hedefler spekülatif nitelik taşıyor.

Arama ilgisi üç ayın zirvesine çıktı

Teknik görünümün yanı sıra piyasa duyarlılığında da değişim dikkat çekiyor. Verilere göre Stellar XLM için küresel arama ilgisi son üç ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Sosyal medya platformlarında bireysel yatırımcı ilgisinin artması da bu tabloyu destekliyor.

Son dönemde kripto piyasasında en çok öne çıkan başlıklardan biri, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi oldu. Stellar’ın bu alandaki konumu, hem işlem yapan yatırımcıların hem de sektörü izleyen çevrelerin odağını yeniden projeye çevirmiş durumda.

Yine de mevcut ivmenin korunması, daha geniş piyasa koşullarına bağlı olacak. Kripto piyasasının genel performansı ile kurumsal benimsenmenin zincir üstü etkinliğe dönüşmesi, yukarı yönlü beklentinin sürmesi açısından belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor. Bu nedenle 5 ila 11 dolar aralığındaki hedefin gerçekleşmesi, birden fazla koşulun aynı anda sağlanmasına bağlı görünüyor.

XLM şu aşamada hem kurumsal benimsenme anlatısının hem de uzun yıllara yayılan teknik yapının kesişiminde bulunuyor. Piyasada gözler şimdi, uzun vadeli direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağına çevrilmiş durumda.