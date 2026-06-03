Kayıt Banner
Kripto Para

Variant cephesinde 222 milyon dolarlık hamle! Kripto ve yapay zekada hangi alanlar öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Variant Fund, erken aşamadaki kripto ve yapay zeka girişimleri için 222 milyon dolarlık yeni fonunu duyurdu.
  • 📌 Şirket, yatırım tezini dijital sahiplikten daha geniş bir alan olan otonomi kavramına taşıdı.
  • 🤖 Yeni portföyde Honcho, Octet ve here.now gibi $AI ile bağlantılı projeler öne çıktı.
  • 📊 2026’nın ikinci çeyreğinde kripto girişim sermayesi yatırımları 1,63 milyar dolara ulaştı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Variant Fund, erken aşamadaki kripto para ve yapay zeka girişimlerine yatırım yapmak amacıyla 222 milyon dolarlık yeni bir fon topladığını açıkladı. Çarşamba günü duyurulan bu adım, şirketin dördüncü fonu oldu. Açıklamaya göre yatırım yaklaşımı artık daha geniş bir çerçevede, “otonomi” kavramı etrafında şekilleniyor.

İçindekiler
1 Yatırım tezinde yeni çerçeve
2 Yeni portföyde hangi alanlar var?
3 Kripto girişim sermayesinde hareketlilik artıyor

Yatırım tezinde yeni çerçeve

Variant kurucusu Jesse Walden, şirketin mümkün olan en erken aşamada lider yatırımcı olarak yer almayı hedeflediğini, projeler olgunlaştıkça likit ve büyüme aşaması yatırımlarına da katılacağını belirtti. Variant, kripto odaklı girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Fon toplama süreci, kripto girişim sermayesi tarafındaki daha geniş canlanma ile aynı döneme denk geldi. The Block Pro verilerine göre 2026’nın ikinci çeyreğinde şimdiye kadar 1,63 milyar dolarlık girişim sermayesi yatırımı kaydedildi.

Şirketin güncellenen yaklaşımı, kuruluşundan bu yana öne çıkardığı izinsiz çalışan piyasalar, açık kaynak yazılım, birlikte çalışabilirlik ve merkeziyetsizlik gibi başlıkların devamı niteliğinde sunuldu. Variant, 2020 itibarıyla bu temaları dijital sahiplik başlığı altında para, kimlik, veri ve günlük ürünler ekseninde toplamıştı.

Jesse Walden, otonominin özünde insanın kendi iradesiyle hareket edebilmesi olduğunu, bunun da kullanıcıların hayatları, varlıkları ve kimlikleri üzerindeki kontrol düzeyiyle ilgili olduğunu aktardı.

Walden, otonomi ile otomasyonu birbirinden ayırdıklarını da vurguladı. Buna göre akıllı otomasyon önemli bir teknoloji alanı olarak görülse de bunun kullanıcıların hareket alanını genişletip genişletmeyeceği, nihayetinde kime hizmet ettiğine bağlı olacak.

Yeni portföyde hangi alanlar var?

Variant’ın son dönemde yatırım yaptığı şirketler arasında yapay zeka ile blokzinciri kesişiminde çalışan projeler yer alıyor. Walden, kendi saklama modeline dayalı ajan hafızası çözümü geliştiren Honcho’yu, uygulamaların bir kullanıcının fiziksel konumunu kriptografik yöntemlerle doğrulamasına imkan tanıyan Octet’i ve üretilen dijital çıktılarda sahiplik ile birlikte çalışabilirlik sağlayan here.now platformunu öne çıkardı.

Mini sözlük: Kriptografik konum doğrulaması, bir kullanıcının belirli bir yerde bulunduğunu gizliliği koruyarak teknik olarak kanıtlamayı amaçlayan yöntemleri ifade eder. Merkeziyetsiz kimlik sistemlerinde bu yapı, kişisel veriyi tamamen açığa çıkarmadan doğrulama yapılmasına yardımcı olabilir.

Octet’in, kullanıcıların zincir üzerinde kendileriyle ilgili hangi bilgileri doğrulayabildiğini genişlettiği ve merkeziyetsiz kimlik sistemleri için temel bir yapı taşı olarak konumlandığı belirtildi. here.now ise yapay zeka ajanlarının ürettiği çıktılar üzerinde kullanıcıya sahiplik tanıyan bir model öneriyor.

Walden, ajan temelli zeka ile açık ve küresel finansal altyapının internetin yapısını değiştirebileceğini, bunun da kullanıcıların bir ürün gibi konumlandığı yapıdan daha yüksek söz sahibi oldukları bir düzene geçiş sağlayabileceğini ifade etti.

Kripto girişim sermayesinde hareketlilik artıyor

Variant’ın yeni fonu, sektördeki benzer büyük ölçekli hamlelerin ardından geldi. a16z kısa süre önce beşinci kripto fonu için 2,2 milyar dolar topladığını duyururken, Haun Ventures da blokzinciri ve yapay zeka projelerine odaklanan 1 milyar dolarlık bir fon kapattı.

Kripto girişim sermayesi faaliyetleri 2022’de görülen zirvenin altında kalmayı sürdürse de son çeyreklerde hem işlem hacminde hem de piyasaya aktarılan sermayede belirgin bir artış dikkat çekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı

Bitcoin 60 bin dolara yaklaştı! Buna rağmen öne çıkan tokenlerde neler yaşandı?

Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi

Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi

Bitmine’in ether varlığı, ETH $1.800 altına inince $8,9 milyar eridi

ABD’de 4.100 Bitcoin için planlanan kaçırma girişiminde sanık suçunu kabul etti

Bitcoin’de ivme kaybı dikkat çekti! Yatırımcılar şimdi neyin peşine düştü?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları 24 saatte 53.800 BTC zararla borsalara gönderdi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de ivme kaybı dikkat çekti! Yatırımcılar şimdi neyin peşine düştü?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı
Kripto Para
Bitcoin 60 bin dolara yaklaştı! Buna rağmen öne çıkan tokenlerde neler yaşandı?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin $60.000 desteğine yaklaşırken HYPE, ZEC ve XLM güçlü kaldı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?