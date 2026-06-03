Variant cephesinde 222 milyon dolarlık hamle! Kripto ve yapay zekada hangi alanlar öne çıkıyor?

Variant Fund, erken aşamadaki kripto para ve yapay zeka girişimlerine yatırım yapmak amacıyla 222 milyon dolarlık yeni bir fon topladığını açıkladı. Çarşamba günü duyurulan bu adım, şirketin dördüncü fonu oldu. Açıklamaya göre yatırım yaklaşımı artık daha geniş bir çerçevede, “otonomi” kavramı etrafında şekilleniyor.

Yatırım tezinde yeni çerçeve

Variant kurucusu Jesse Walden, şirketin mümkün olan en erken aşamada lider yatırımcı olarak yer almayı hedeflediğini, projeler olgunlaştıkça likit ve büyüme aşaması yatırımlarına da katılacağını belirtti. Variant, kripto odaklı girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Fon toplama süreci, kripto girişim sermayesi tarafındaki daha geniş canlanma ile aynı döneme denk geldi. The Block Pro verilerine göre 2026’nın ikinci çeyreğinde şimdiye kadar 1,63 milyar dolarlık girişim sermayesi yatırımı kaydedildi.

Şirketin güncellenen yaklaşımı, kuruluşundan bu yana öne çıkardığı izinsiz çalışan piyasalar, açık kaynak yazılım, birlikte çalışabilirlik ve merkeziyetsizlik gibi başlıkların devamı niteliğinde sunuldu. Variant, 2020 itibarıyla bu temaları dijital sahiplik başlığı altında para, kimlik, veri ve günlük ürünler ekseninde toplamıştı.

Jesse Walden, otonominin özünde insanın kendi iradesiyle hareket edebilmesi olduğunu, bunun da kullanıcıların hayatları, varlıkları ve kimlikleri üzerindeki kontrol düzeyiyle ilgili olduğunu aktardı.

Walden, otonomi ile otomasyonu birbirinden ayırdıklarını da vurguladı. Buna göre akıllı otomasyon önemli bir teknoloji alanı olarak görülse de bunun kullanıcıların hareket alanını genişletip genişletmeyeceği, nihayetinde kime hizmet ettiğine bağlı olacak.

Yeni portföyde hangi alanlar var?

Variant’ın son dönemde yatırım yaptığı şirketler arasında yapay zeka ile blokzinciri kesişiminde çalışan projeler yer alıyor. Walden, kendi saklama modeline dayalı ajan hafızası çözümü geliştiren Honcho’yu, uygulamaların bir kullanıcının fiziksel konumunu kriptografik yöntemlerle doğrulamasına imkan tanıyan Octet’i ve üretilen dijital çıktılarda sahiplik ile birlikte çalışabilirlik sağlayan here.now platformunu öne çıkardı.

Mini sözlük: Kriptografik konum doğrulaması, bir kullanıcının belirli bir yerde bulunduğunu gizliliği koruyarak teknik olarak kanıtlamayı amaçlayan yöntemleri ifade eder. Merkeziyetsiz kimlik sistemlerinde bu yapı, kişisel veriyi tamamen açığa çıkarmadan doğrulama yapılmasına yardımcı olabilir.

Octet’in, kullanıcıların zincir üzerinde kendileriyle ilgili hangi bilgileri doğrulayabildiğini genişlettiği ve merkeziyetsiz kimlik sistemleri için temel bir yapı taşı olarak konumlandığı belirtildi. here.now ise yapay zeka ajanlarının ürettiği çıktılar üzerinde kullanıcıya sahiplik tanıyan bir model öneriyor.

Walden, ajan temelli zeka ile açık ve küresel finansal altyapının internetin yapısını değiştirebileceğini, bunun da kullanıcıların bir ürün gibi konumlandığı yapıdan daha yüksek söz sahibi oldukları bir düzene geçiş sağlayabileceğini ifade etti.

Kripto girişim sermayesinde hareketlilik artıyor

Variant’ın yeni fonu, sektördeki benzer büyük ölçekli hamlelerin ardından geldi. a16z kısa süre önce beşinci kripto fonu için 2,2 milyar dolar topladığını duyururken, Haun Ventures da blokzinciri ve yapay zeka projelerine odaklanan 1 milyar dolarlık bir fon kapattı.

Kripto girişim sermayesi faaliyetleri 2022’de görülen zirvenin altında kalmayı sürdürse de son çeyreklerde hem işlem hacminde hem de piyasaya aktarılan sermayede belirgin bir artış dikkat çekiyor.