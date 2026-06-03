Kripto lobisinde 160 imza tartışması büyüdü! Listede hangi isimler öne çıktı?

Blockchain Association tarafından ABD Kongresi liderliğine gönderilen ve Clarity Act’e destek veren mektup, imzacıların profili nedeniyle tartışma yarattı. Dernek, mektubun 160 eski ulusal güvenlik, istihbarat ve kolluk kuvvetleri mensubu tarafından imzalandığını duyurdu. Ancak bazı gazeteciler ve yorumcular, listede halen büyük kripto şirketlerinde çalışan çok sayıda kişinin yer aldığını öne sürdü.

Mektubun dayanağı ve verilen mesaj

Blockchain Association, mektubun Senato Çoğunluk Lideri John Thune ile Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer’a gönderildiğini açıkladı. Kurum, dijital varlık piyasası yapısına ilişkin düzenlemelerin yalnızca finansal değil, aynı zamanda kolluk kuvvetleri ve ulusal güvenlik açısından da öncelik taşıdığını savundu. Derneğe göre net kurallar, faaliyetlerin ABD denetimi altına alınmasına yardımcı olurken tüketici korumasını güçlendirebilir ve soruşturmalarda kötü niyetli aktörlerin tespitini kolaylaştırabilir.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de dijital varlık piyasasının hangi kurum tarafından denetleneceği ve tokenların hangi hukuki çerçevede değerlendirileceği gibi başlıklara açıklık getirmeyi amaçlayan yasa tasarısı için kullanılan isimdir.

Dernek, mektubun dijital varlık piyasası yapısının kolluk kuvvetleri ve ulusal güvenlik açısından öncelikli bir mesele olduğunu ortaya koyduğunu, açık kuralların da soruşturmacıların kötü aktörleri yakalamasını kolaylaştıracağını savundu.

İmzacı listesi neden eleştirildi

Tepkilerin odağında ise mektubun “bağımsız kolluk desteği” görüntüsü verip vermediği sorusu yer aldı. Sektöre yönelik haberleriyle bilinen gazeteci Brendan Pedersen, listedeki pek çok kişinin şu anda kripto sektöründen maaş aldığını ya da bu sektörü temsil ettiğini belirtti. Pedersen, kısa bir incelemede yalnızca yaklaşık 15 dakika içinde Coinbase bağlantılı dokuz kişiyi tespit ettiğini aktardı.

İsimler arasında Coinbase Baş Politika Sorumlusu Faryar Shirzad’ın yanı sıra Coinbase Global Intelligence birimi çalışanları ile şirketin finansal suçlar hukuk ekibinden kişilerin bulunduğu ifade edildi. Bu tablo, bazı eleştirmenler tarafından kurumsal lobi faaliyetinin kolluk desteği görüntüsü altında sunulduğu yönünde yorumlandı.

Karşı taraftan gelen savunma

Kripto politika savunucusu Alexander Grieve ise bu eleştirilere karşı çıktı. Grieve, söz konusu kişilerin bugün özel sektörde çalışmasının, geçmişte kolluk kuvvetleri ya da ulusal güvenlik alanında görev yaptıkları gerçeğini ortadan kaldırmadığını savundu. Finans haberciliğinde çifte standart uygulandığını ileri süren Grieve, bankalarda çalışan eski kolluk personelinin görüş bildirmesinin doğal karşılandığını, benzer durumun kripto sektörü için tartışma konusu yapılmasının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Alexander Grieve, bu kişilerin özel sektörde görev yapmasının geçmiş kolluk deneyimlerini geçersiz kılmadığını savunurken, bankalarda çalışan eski kolluk mensuplarının da kamuoyunda görüş açıkladığını hatırlattı.

Bir başka yorumcu da listedeki isimlerin özgeçmişlerinde FinCEN, ABD Adalet Bakanlığı ve CIA gibi kurumların yer aldığını vurguladı. Tartışma, mektubun içeriğinden çok, bu desteğin nasıl sunulduğu ve kamuoyuna hangi çerçevede aktarıldığı üzerinde yoğunlaştı.

Blockchain Association, Washington’da faaliyet gösteren ve kripto sektörünün düzenleme başlıklarında çıkarlarını temsil eden önde gelen ticaret gruplarından biri olarak biliniyor. Mevcut tartışma da dijital varlık düzenlemelerinde sektör desteği ile bağımsız uzman görüşü arasındaki sınırın nasıl çizileceğine dair daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendiriliyor.