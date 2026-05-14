Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin spot ETF’lerinde 635 milyon dolar çıkış, yılın en büyük kaybı kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin spot ETF'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıkış yaşandı.
  • 🔎 BlackRock’ın fonu en büyük çıkışı görürken, Morgan Stanley ETF’si istikrarını korudu.
  • 💹 $SOL fonlarına giriş devam etti, Ether ise çıkış serisini sürdürüyor.
  • ⚡ Kritik durum: 80 bin dolar seviyesi etrafında dalgalanma ve satış baskısı öne çıkıyor.
COINTURK
COINTURK

ABD’de işlem gören Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), yıl başından bu yana en büyük tek günlük para çıkışıyla dikkat çekti. Bitcoin yeniden 80 bin dolar seviyesini geçici olarak zorlarken, Nisan ayındaki diplerden başlayan hızlı toparlanmanın ardından gelen bu hareket, piyasadaki kar realizasyonu baskısını öne çıkardı.

İçindekiler
1 ETF’lerde güçlü çıkışlar ve öne çıkan fonlar
2 Altcoin fonlarında satış baskısı ve öne çıkanlar
3 Analistlerden piyasa yorumu ve teknik seviyeler

ETF’lerde güçlü çıkışlar ve öne çıkan fonlar

Çarşamba günü Bitcoin fonlarından toplamda 635,2 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu, bir önceki günde görülen 233,3 milyon dolarlık çıkışın ardından geldi ve haftalık toplamı 841,2 milyon dolara taşıdı. Böylece ETF’ler, son altı haftada kaydettikleri 3,4 milyar dolarlık net girişin ardından ilk kez haftalık bazda zarara doğru ilerliyor.

Özellikle BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı ilk sırada yer alıp yaklaşık 285 milyon dolarlık çekilme yaşarken, Ark 21Shares Bitcoin ETF 177 milyon dolar, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund da 133,2 milyon dolar net çıkış bildirdi. Morgan Stanley’nin Bitcoin Trust ETF’i ise haftayı istikrarlı geçirerek Çarşamba günü hiç çıkış görmedi; Salı günü ise 6 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bu fon, 8 Nisan’daki lansmanından bu yana herhangi bir para çıkışı yaşamadı ve kısa sürede 256 milyon doları portföyüne ekledi.

Altcoin fonlarında satış baskısı ve öne çıkanlar

Bitcoin’e yönelik bu çıkışla birlikte, Ether ETF’lerinde de olumsuz eğilim sürdü. Çarşamba günü, Ether bağlantılı fonlardan toplam 36,3 milyon dolar çıktı ve bu haftaki toplam çıkışı 184 milyon dolara yaklaştırdı.

Buna karşılık, Solana (SOL) fonları piyasada olumlu ayrıştı ve yaklaşık 6 milyon dolar yeni giriş gördü. Haftalık giriş toplamları 51,6 milyon doları buldu. Ayrıca Hyperliquid (HYPE) fonları, Salı günü piyasaya hızlı bir giriş yaparak 1,36 milyon dolarlık talep topladı ve ilk iki günde 2,52 milyon dolarlık net girişe ulaştı.

Analistlerden piyasa yorumu ve teknik seviyeler

Analist raporlarına göre, Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ederek 80 bin dolar seviyesini birçok kez test etti. CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre, bu hareket; son aylardaki yüzde 37’lik yükselişten gelen kar alma baskısı, piyasada biriken gerçekleşmemiş kazançlar ve ABD coğrafyasında spot talebin zayıflamasıyla ilişkilendirildi.

“Bu seviye geçmişte ayı piyasalarında direnç görevi gördü; kısa vadeli yatırımcıların maliyet bazını ve gerçekleşmemiş kar marjını sıfıra yaklaştırarak satış motivasyonunu azaltan önemli bir bölge” ifadesine raporda dikkat çekildi.

Bitcoin fiyatı, CryptoQuant’ın vurguladığı gibi, 82.400 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamayı test etti. Bu seviyenin tarihi olarak önemli bir direnç ve destek hattı oluşturduğu, derin düzeltmelerde ise 70 bin dolar civarında da talebin kuvvetlenebileceği belirtildi.

Uzmanlar, piyasanın kısa vadede yüklü girişlerden çıkışa dönerek yeni bir yön arayışına girdiğini, yatırımcıların özellikle son rallinin ardından kâr satışı eğilimi gösterdiğini kaydediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 79 bin dolar desteğini test ediyor 86 bin dolara sıçrayabilir

CRV testin ardından 200 EMA için hareketlenebilir

Bitcoin kısa vadeli yatırımcı baskısı sıfırlandı, 81 bin doların üstüne çıktı

Son Dakika: Çin’den ilk güzel haber geldi Bitcoin sıçradı

BTC günlük 479 milyon dolarlık kayıpla 85 bin dolar bandında dengede

Bitcoin hâlâ piyasanın yönünü belirlerken Hyperliquid ve Tron öne çıktı

JPMorgan Bitcoin ETF yatırımını %174 yükseltti XRP’den çıktı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı BTC günlük 479 milyon dolarlık kayıpla 85 bin dolar bandında dengede
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Çin’den ilk güzel haber geldi Bitcoin sıçradı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP, Nasdaq CME Crypto Endeksine eklendi işlem hacmi yükseldi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 79 bin dolar desteğini test ediyor 86 bin dolara sıçrayabilir
BITCOIN (BTC)
CRV testin ardından 200 EMA için hareketlenebilir
BITCOIN (BTC)
Kraken zincirler arası köprüde 292 milyon dolarlık siber saldırı sonrası Chainlink CCIP’ye geçti
Ekonomi
Bitcoin kısa vadeli yatırımcı baskısı sıfırlandı, 81 bin doların üstüne çıktı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?