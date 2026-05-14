Bitcoin spot ETF’lerinde 635 milyon dolar çıkış, yılın en büyük kaybı kaydedildi

ABD’de işlem gören Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), yıl başından bu yana en büyük tek günlük para çıkışıyla dikkat çekti. Bitcoin yeniden 80 bin dolar seviyesini geçici olarak zorlarken, Nisan ayındaki diplerden başlayan hızlı toparlanmanın ardından gelen bu hareket, piyasadaki kar realizasyonu baskısını öne çıkardı.

ETF’lerde güçlü çıkışlar ve öne çıkan fonlar

Çarşamba günü Bitcoin fonlarından toplamda 635,2 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu, bir önceki günde görülen 233,3 milyon dolarlık çıkışın ardından geldi ve haftalık toplamı 841,2 milyon dolara taşıdı. Böylece ETF’ler, son altı haftada kaydettikleri 3,4 milyar dolarlık net girişin ardından ilk kez haftalık bazda zarara doğru ilerliyor.

Özellikle BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı ilk sırada yer alıp yaklaşık 285 milyon dolarlık çekilme yaşarken, Ark 21Shares Bitcoin ETF 177 milyon dolar, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund da 133,2 milyon dolar net çıkış bildirdi. Morgan Stanley’nin Bitcoin Trust ETF’i ise haftayı istikrarlı geçirerek Çarşamba günü hiç çıkış görmedi; Salı günü ise 6 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bu fon, 8 Nisan’daki lansmanından bu yana herhangi bir para çıkışı yaşamadı ve kısa sürede 256 milyon doları portföyüne ekledi.

Altcoin fonlarında satış baskısı ve öne çıkanlar

Bitcoin’e yönelik bu çıkışla birlikte, Ether ETF’lerinde de olumsuz eğilim sürdü. Çarşamba günü, Ether bağlantılı fonlardan toplam 36,3 milyon dolar çıktı ve bu haftaki toplam çıkışı 184 milyon dolara yaklaştırdı.

Buna karşılık, Solana (SOL) fonları piyasada olumlu ayrıştı ve yaklaşık 6 milyon dolar yeni giriş gördü. Haftalık giriş toplamları 51,6 milyon doları buldu. Ayrıca Hyperliquid (HYPE) fonları, Salı günü piyasaya hızlı bir giriş yaparak 1,36 milyon dolarlık talep topladı ve ilk iki günde 2,52 milyon dolarlık net girişe ulaştı.

Analistlerden piyasa yorumu ve teknik seviyeler

Analist raporlarına göre, Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ederek 80 bin dolar seviyesini birçok kez test etti. CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre, bu hareket; son aylardaki yüzde 37’lik yükselişten gelen kar alma baskısı, piyasada biriken gerçekleşmemiş kazançlar ve ABD coğrafyasında spot talebin zayıflamasıyla ilişkilendirildi.

“Bu seviye geçmişte ayı piyasalarında direnç görevi gördü; kısa vadeli yatırımcıların maliyet bazını ve gerçekleşmemiş kar marjını sıfıra yaklaştırarak satış motivasyonunu azaltan önemli bir bölge” ifadesine raporda dikkat çekildi.

Bitcoin fiyatı, CryptoQuant’ın vurguladığı gibi, 82.400 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamayı test etti. Bu seviyenin tarihi olarak önemli bir direnç ve destek hattı oluşturduğu, derin düzeltmelerde ise 70 bin dolar civarında da talebin kuvvetlenebileceği belirtildi.

Uzmanlar, piyasanın kısa vadede yüklü girişlerden çıkışa dönerek yeni bir yön arayışına girdiğini, yatırımcıların özellikle son rallinin ardından kâr satışı eğilimi gösterdiğini kaydediyor.