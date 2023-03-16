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Cathie Wood’un CEO’su olduğu ARK Invest, bankacılık sektörü düşüşünü sürdürürken Jack Dorsey’in ödeme şirketi olan Block’un hisselerini geride bıraktı. Ayrıca uzman isim Bitcoin (BTC) hakkındaki görüşlerini yineledi.

ARK Invest Atakları!

ARK Invest’in verilerine göre hedge fonu, eski adı Square olan Block’un hisselerini 13 Mart tarihinden itibaren 91.000 hisse ile satın almaya başladı ve ertesi gün üç işlemle 186.000 hisse daha satın aldı. Açıklanan veriler, ARK Invest’in yazı kaleme alındığı tarih itibariyle 72,88 dolardan işlem gören Block hisseleri için yaklaşık 14,4 milyon dolar harcadığını ortaya koyuyor.

Bu ayın başlarında ARK Invest’in CEO’su olarak görev yapan tanınan isim Cathie Wood, ticaret platformları Coinbase ve Robinhood’a yatırım yaparak kripto para endüstrisini ikiye katladı. Riskten korunma fonu, satın alma sırasında 2,9 milyon dolar ve 9,57 milyon dolar değerinde Coinbase’in 50.000 hissesini ve Robinhood’un bir milyondan fazla hissesini satın aldı. Son zamanlarda açıklamalarda bulunan Cathie Wood, piyasa değerine göre önde gelen iki kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) ülkenin bankacılık krizi derinleştikçe değerlerini daha da gösterebileceğini öne sürdü.

Bitcoin Gelecek Vaat Ediyor!

Tanınan iş insanı Cathie Wood’a göre, yatırımcılar merkezi kuruluşlara karşı daha şüpheci hale geldikçe, bankaların mücadeleleri merkezi olmayan bir finans (DeFi) çağının başlangıcı olabilir. Uzman isim konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kısa vadeli sinyaller ve zincir üstü sinyaller biraz olumsuza dönmüş olabilir. Çünkü kripto para birimlerinin geneli, geleneksel dünyada likidite baskılarından muaf değil. Ancak dijital cüzdanları destekleyeceğine inandığımız bu merkezi olmayan ve şeffaflık fikri, sadece daha çok bir proof of concept haline geldikçe, daha merkezi kuruluşlar iflas ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıldan beri yaşanan krizlere bir yenisi eklendi. Kripto para ekosisteminde oldukça popüler Silvergate ve Signature Bank geçtiğimiz birkaç gün içerisinde içinde bulunduğu zorlu süreci kamuoyuna duyurmuştu.