XRP ETF’leri dolaşımdaki arzın %6’sını çekebilir

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, XRP piyasasında arz dengesi ve uzun vadeli fiyat yapısını etkileyebilecek bir gelişmeye dikkat çekti. Pandl, The XRP Pod yayınında yaptığı değerlendirmede, spot XRP ETF’lerinin Bitcoin ve Ethereum’daki benimsenme sürecine benzer bir yol izlemesi halinde dolaşımdaki arzın yaklaşık %5 ila %6’sını bünyesine çekebileceğini söyledi.

Arzdaki daralma vurgusu öne çıktı

Pandl’in işaret ettiği nokta değerleme değil, doğrudan XRP alımı. ETF paylarına yatırım geldikçe ihraççıların, bu ürünleri desteklemek için piyasadan gerçek XRP satın alıp saklaması gerekiyor. Bu varlıklar saklama kuruluşlarında tutulduğu için borsalarda serbestçe işlem gören miktar azalıyor. Girişler arttıkça kilitli arzın da büyümesi bekleniyor.

Pandl, spot XRP ETF’leri Bitcoin ve Ethereum’daki benimsenme çizgisini izlerse dolaşımdaki arzın %5 ila %6’sının ETF saklamasına geçebileceğini belirtti.

Bu oran, XRP’nin geniş dolaşımdaki arzı dikkate alındığında milyarlarca adet tokenın açık piyasadan çekilmesi anlamına geliyor. Likit arzın daralması, talebin yükseldiği dönemlerde fiyat hareketlerini daha keskin hale getirebilir. Daha sınırlı likidite, görece ılımlı girişlerde bile oynaklığı artırabilecek bir zemin oluşturabilir.

Kurumsal ilginin işaretleri güçleniyor

Haberde aktarılan değerlendirmeye göre XRP ETF’leri yalnızca yeni bir yatırım aracı olarak görülmüyor. Bu ürünler, emeklilik fonları, varlık yöneticileri ve kayıtlı yatırım danışmanları için doğrudan varlık tutmadan XRP’ye erişim sağlayan düzenlenmiş bir kanal işlevi görüyor. Bu yapı, bireysel yatırımcı ağırlıklı dönemlerden farklı olarak daha istikrarlı bir kurumsal talep oluşturabilir. Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle tanınan ABD merkezli bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: 13F bildirimi, ABD’de büyük kurumsal yatırım yöneticilerinin belirli menkul kıymet pozisyonlarını SEC’ye düzenli olarak açıkladığı dosyalamadır. RIA ise kayıtlı yatırım danışmanı anlamına gelir ve müşterilere lisanslı portföy danışmanlığı sunan kurumları ifade eder.

İlk verilerin de bu görüşü desteklediği belirtildi. XRP bağlantılı yatırım ürünlerine yönelik kurumsal ilginin hızlandığı, haftalık girişlerin yakın dönemde 2026’nın en yüksek seviyesine ulaştığı aktarıldı. Bu tablo, XRP’nin daha düzenlenmiş finansal ürünler üzerinden kurumsal portföylere girmeye başladığı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Öte yandan Morgan Stanley, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son 13F bildiriminde XRP odaklı borsa yatırım fonlarına maruz kaldığını açıkladı. Bildirimde, Volatility Shares XRP ETF ile Grayscale’in GXRP ürününde pozisyon bulunduğu görüldü.

Morgan Stanley’nin son 13F bildiriminde Volatility Shares XRP ETF ile Grayscale GXRP pozisyonlarına yer verilmesi, Wall Street tarafında ilk temasların başladığına işaret etti.

Piyasada izlenen ana soru değişebilir

Bu görünüm, piyasada tanıdık bir kurumsal modele işaret ediyor: Arzın, düzenlenmiş finansal ürünler içinde kademeli biçimde emilmesi. Sürecin devam etmesi halinde XRP için temel soru talebin büyüyüp büyümeyeceğinden çok, büyük ölçekli kurumsal alımlar hızlandığında piyasada ne kadar işlem görebilir arz kalacağı olabilir.