Bitcoin ağında küçük ölçekli madenci, düşük hashrate ile blok ödülünü aldı

Küçük bir bitcoin madencisi, ağın toplam işlem gücüne göre oldukça düşük bir hashrate ile blok doğrulayarak 3,139 BTC tutarında ödül elde etti. Madenci, yaklaşık 230 terahash/saniye gücüyle blok 943,411’i doğruladı ve bu işlemden yaklaşık 210 bin dolar gelir sağladı. Bu oran, toplam bitcoin ağının saniyede bir zetahash’a yaklaşan üretim kapasitesi yanında yok denecek kadar küçük kabul ediliyor.

Solo madencilik ve CKpool’un rolü

Kazanan madenci, 2014 yılında faaliyete geçen ve madencilere ödülün tamamını, sadece yüzde 2’lik bir kesintiyle alma fırsatı sunan solo.ckpool.org havuzuna bağlıydı. CKpool’un geliştiricisi Con Kolivas, bu blok doğrulamasının gerçekleştiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. Kolivas, söz konusu madencinin herhangi bir günde blok bulma olasılığının yaklaşık 1’de 28 bin olduğunu belirtti.

Madencinin sahip olduğu güç, tek bir evde çalışabilecek birkaç ASIC cihazı kullanılarak ulaşılabilecek bir aralıkta kalıyor. Yani bu kazanç, büyük ölçekli veri merkezlerinin veya bulut kaynaklı bir operasyonun ürünü değil.

Kıyaslama açısından, halka açık madencilik şirketlerinden Riot Platforms’un toplam işlem gücünün 30 exahash’ın üzerine çıktığı biliniyor. Bu miktar, bugün blok doğrulayan küçük madencinin gücünden yaklaşık 130 bin kat daha yüksek.

Solo başarılar ve blok ödüllerindeki nadir örnekler

Bugünkü başarı, CKpool üzerinde bugüne kadar kaydedilen 312’nci solo blok doğrulaması oldu. Bu arada, şubat ayı sonunda yaşanan son solo başarıdan sonra, 33 gün boyunca havuzda yeni bir blok bulunamamıştı.

Son 12 ay içinde solo havuzlardaki madenciler toplamda yalnızca 20 bitcoin bloğu doğruladı ve bu doğrulamalar sonucunda 62,96 BTC’lik ödül dağıtıldı. Ortalama olarak, yaklaşık 19 günde bir solo blok elde edilebiliyor. Bu dönemde en uzun bloksuz geçen süre ise 58 gün olarak kayıtlara geçti.

Bu tarz nadir başarıların son zamanlarda tekrarlandığı görülüyor. Aralık ayında yaklaşık 270 terahash hızla çalışan bir madencinin, benzer oranlarda düşük ihtimale rağmen 285 bin dolara yaklaşan ödül kazandığı aktarıldı. Kasımda ise yalnızca 6 terahash kapasiteli, eski model tek bir ASIC aygıtıyla çalışan bir madenci, 180 milyonda bir gibi son derece düşük bir şansla blok doğrulayıp ödüle ulaştı. O ödül ise 265 bin dolar civarında gerçekleşmişti.

Yine şubat ayı sonlarında, sadece birkaç saatliğine kiralanan 1 petahash işlem gücüyle CKpool’a yönlenen bir cihaz, yaklaşık 75 dolarlık harcamayla 200 bin doları bulan blok ödülünü kazanmayı başardı.