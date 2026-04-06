Bitmine Immersion Technologies’in Ether Portföyü 4,8 Milyon Adede Ulaştı

Kripto varlık yönetiminde öne çıkan Bitmine Immersion Technologies, portföyündeki ether (ETH) miktarını 4,8 milyon adede yükseltti. Şirket bu seviyeyle toplam ether arzının yüzde 3,98’ine karşılık gelen bir varlık büyüklüğüne ulaşmış durumda. Varlıkların güncel değeri yaklaşık 10,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bitmine, ether birikimini artırarak piyasanın önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

New York Borsası’nda İşlem Başlıyor

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Bitmine, 9 Nisan’dan itibaren New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başlayacak. Daha önce NYSE American’da listelenen hisse senetleri, bu tarihten itibaren ana borsada yatırımcılarla buluşacak. Bu gelişme, şirketin uluslararası yatırımcı tabanını genişletme ve görünürlüğünü artırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bitmine’in elinde tuttuğu ether miktarı, sektörde sıkça karşılaştırılan Bitcoin depolamasında öne çıkan Strateji şirketiyle benzer bir yaklaşımı yansıtıyor. Strateji, toplam Bitcoin arzının yüzde 3,8’ini bulundururken, Bitmine ether tarafında daha büyük bir paya sahip oldu. Her iki şirket de portföylerini büyütmek için piyasa geri çekilmelerinde alım gerçekleştiriyor.

Staking Gelir Modeli Ve Yatırım Hedefleri

Geçtiğimiz bir hafta içinde Bitmine portföyüne 71.252 ether daha ekledi. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, bu alış sürecini kripto piyasasında yaşanan kısa vadeli düşüşlerden faydalanmak amacıyla gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Lee, ether piyasasının ‘mini kripto kışı’ndan çıkış evresine girdiğine inandığını belirtiyor.

Bitmine’in toplam kripto ve nakit varlıkları 11,4 milyar dolara ulaşırken, bu tutarın 864 milyon doları nakit varlıklardan, 198 adedi ise Bitcoin’den oluşuyor. Ayrıca Beast Industries ve Eightco Holdings gibi çeşitli şirket hisseleri de portföyde yer alıyor.

Şirketin iş modeli, Strateji şirketinden farklı olarak staking (doğrulama için varlık kilitleme) geliri yaratma üzerine kurulu. Portföydeki 4,8 milyon ether’in 3,33 milyonu, yeni hizmete alınan Mavan adlı kurumsal doğrulama ağı üzerinden stake ediliyor. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 7,1 milyar dolara denk gelirken, şirket bu varlıklar üzerinden yıllık 196 milyon dolar staking geliri elde ediyor. Sunulan yüzde 2,78’lik getiri sayesinde Bitmine, düzenli nakit akışı elde eden nadir büyük kripto şirketlerinden biri hâline geldi.

Tüm ether’ler stake edildiğinde yıllık staking ödülünün 282 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

Açıklamada Tom Lee, son dönemde yaşanan İran geriliminin ardından ether’in değer artışı gösterdiğini ve buna paralel olarak S&P 500 ile altının getirilerini geride bıraktığını belirtiyor. Lee’nin değerlendirmesine göre, “ETH, kriz ortamlarında değer saklama aracı olarak öne çıkıyor.”

Bitmine bugün ABD’de en çok işlem gören 96. şirket konumunda. Şirket hisselerinde günlük ortalama 987 milyon dolarlık işlem hacmi kaydedildiği görülüyor. Yatırımcı portföyünde ARK Invest, Founders Fund, Pantera, Galaxy Digital ve Kraken gibi alanında bilinen kurum ve fonlar yer alıyor.