6 Nisan QCP Capital kripto para raporu ve tahminler

Pazartesi klasiği olarak ateşkes, anlaşma potansiyeli yeniden gündemde ancak İran henüz bu yöndeki haberlere cevap vermedi. Cuma günü herhangi bir anlaşma olmadığı söylemişti. Şimdi Trump’ın yeni son tarihine ilerlerken piyasalar nispeten ılımlı. Çarşamba günü 03:00’a kadar ateşkes konusu netleşmiş olacak peki QCP analistleri ne diyor?

QCP Capital kripto raporu

Yeni Pazartesi raporunu yayınlayan QCP Capital gündemi meşgul eden ateşkes açıklamalarına odaklanıyor. Bunun blöf olmaya ihtimali ve ateşkes olmadığı senaryoda yaşanabilecekler odak noktasında.

“Trump, İran konusunda kararını bir kez daha erteledi ve İran’ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıların son tarihini Salı günü saat 20:00’ye (EST) uzattı; bu, dördüncü erteleme oldu. Son dönemdeki eğilime paralel olarak 45 günlük ateşkes önerisi piyasa açılışına eşlik etti. Gerginliğin tırmanmasının, özellikle enerji piyasasındaki aksaklıklar yoluyla, ekonomik ve insani sonuçları ağır olsa da, piyasalar bu riskin aciliyetini giderek daha az dikkate alıyor. Ham petrol, Cuma günkü seviyelerin altında işlem görüyor ve hisse senedi vadeli işlemleri genel olarak istikrarlı seyrediyor. Hafta sonu gerginliği tırmandıran söylemlerin ardından hafta başında gerginliği azaltan sinyallerin gelmesiyle geçen birkaç haftanın ardından, piyasalar bu eğilimi fark etmeye ve önemsememeye başlıyor.”

Opsiyon piyasasındaki değişime dikkat çeken analistler 28 Şubat’ta başlayan ABD-İran çatışmasından bu yana en düşük seviyesine gerileyen zımni volatilitenin mantığa aykırı olduğunu yazdı. Hedge talebi azalırken belirsiz ortadan kalkmadığından bu eğilim bize sürprizlerin yolda olduğunu söylüyor.

“Kurumsal talep olumlu seyrini sürdürüyor. Spot Bitcoin ETF’leri Mart ayında yaklaşık 1,32 milyar dolarlık net giriş kaydetti; bu, dört ay üst üste çıkışın ardından ilk pozitif ay oldu. Aynı zamanda, Strategy birikim yapmaya yeniden başladı ve geçen haftaki duraklamanın ardından mevcut seviyelerde alıcıları güçlendirdi; bu duraklama, kuantum ile ilgili yeni manşetler arasında talebin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Ethereum tarafında ise Bitmine alımlarına devam ediyor ve geçen haftaki ek alımların ardından varlıklarını yaklaşık 4,73 milyon ETH’ye çıkardı. Genel olarak, Asya seansı daha net bir risk iştahı havasıyla açıldı, ancak bu hareketin sürdürülebilirliği, Paskalya döneminin ardından ABD piyasalarının yeniden açılmasıyla test edilecek. Şu an için pozisyonlar, yatırımcıların Trump’ın “hepsi bir arada” başka bir küresel arz şoku, resesyon ve felaket niteliğinde bir insani krizi tetikleyeceği yakın bir tırmanma senaryosuna hazırlıklı olmadığını gösteriyor.”

Çöküş senaryosu masada

Bu hafta artık dananın kuyruğu kopacak. Trump daha önce çok defa ateşkes olacak, müzakereler sürüyor şeklinde açıklamalar yaptı. ABD kaynakları da bu yönde çok son dakika duyuruları geçti. Ancak bunların hepsi yalanlandı. Nitekim İran kaynakları da 45 günlük ateşkesi doğrulamıyor. O halde Çarşamba gününün ilk saatlerinde ateşkes başlamamış olursa risk piyasalarında çöküş görebiliriz.

Daha önce açıkladığımız üzere Hürmüz Boğazının kapalı kalması enerjiden gıdaya kadar birçok şeyin fiyatını etkiliyor. Gübre, helyum, petrol, alüminyum derken birçok önemli maddenin ciddi oranda arzı kesintiye uğradı. Daha da kötüsü savaş uzarken Husiler İran’a destek için Kızıldeniz’i kapatabilir. Bu da petrol arzının daha da daralması, birçok hammaddenin daha kıt hale gelmesi anlamına gelir.

Özetle gelecek haberleri takip edeceğiz ve Çarşamba günü Fed tutanakları geldikten sonraki saatlerde ateşkesin resmen ilanı için son an olacak.