Circle, Arc blokzincirinin kuantum dirençli yol haritasını açıkladı

USD Coin’in (USDC) arkasındaki şirket olan Circle, Arc adlı Layer 1 blokzincirinin kuantum teknolojisine karşı dayanıklılığa odaklanan yol haritasına dair yeni bir blog yazısı yayımladı. Circle, sektörde kurumların kuantum sonrası şifreleme standartlarını şimdiden dikkate alması gerektiğine dikkat çekti. Şirketin açıklamasında, halka açık anahtar şifrelemenin kuantum bilgisayarlar tarafından kırılabileceği dönemin 2030 yılı veya daha erken bir tarihte gelebileceği vurgulandı. Google’ın kuantum bilgisayarlarla ilgili blog yazısında da benzer kaygılar dile getirildi ve bitcoin’in düşünülen zamandan daha önce risk altında olabileceği ifade edildi.

Circle’dan kuantum risklerine karşı uyarı

Circle, günümüzde de riskin fiilen başladığını belirtti. Henüz kuantum teknolojisi geniş ölçekte kullanılmasa da kötü niyetli kişilerin bugünden itibaren verileri topladığı, gerektiğinde bu bilgileri güçlü kuantum bilgisayarlarla ileri tarihlerde çözebileceği aktarıldı. Circle’ın yönlendirmesine göre, bankalar, finansal teknoloji şirketleri, stabilcoin çıkarıcıları ve varlık tokenleştirme platformları için uzun vadeli kriptografik dayanıklılık bir gereklilik olarak ele alınmalı.

Circle tarafından yapılan değerlendirmede, “Circle bu riskler için aktif önlem alıyor. Bankalar, fintech şirketleri, diğer stabilcoin sağlayıcıları ve küresel şirketler için uzun vadeli şifreleme sağlamak, bugünkü altyapı kararlarında temel gereksinim olarak yer alıyor,” ifadelerine yer verildi.

Şirketin yayımladığı yol haritasında, Bitcoin’in UTXO’sunu kuantum sonrası cüzdanlara taşımak için yapılacak bir dönüşümün ideal koşullarda bile aylar alabileceği, ertelendiği takdirde ise uygulamada acele edilmesinin risk doğuracağı belirtildi.

Arc blokzincirinin teknik stratejisi ve yeni adımlar

Circle, EVM ile uyumlu yeni ağında kuantum dirençli özelliklerin hazır olacağı bilgisini verdi. Şirket ayrıca altyapılarını böylesi tehditlere karşı baştan sona dirençli kılacak net bir yol haritası üzerinde çalıştıklarının da altını çizdi. Arc’ın halka açık testnet’i Ekim 2025’te başlatıldı; ana ağ lansmanının ise bu yıl içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Planlara göre ana ağın devreye alınmasıyla birlikte Arc, kullanıcılara kuantum teknolojisine karşı dayanıklı cüzdanlar oluşturmayı mümkün kılan yeni bir imza altyapısını sunacak. Bu özellik, kullanıcı isteğine bağlı olarak sunulacak ve zorunlu tutulmayacak.

Circle, ileri dönemde ağın çevre altyapısının da kuantum dayanıklılığına kavuşturulacağını ve doğrulayıcı kimlik doğrulamanın güncellenerek, kuantum tabanlı saldırıların engelleneceğini aktardı.

Ayrıca Arc’ın hem geliştiriciler hem de kurumsal kullanıcılar için, aşırı dağınıklık ya da kesinti yaratmadan kuantum sonrası sürece geçiş imkanı sağlaması amaçlanıyor.

Circle tarafından yapılan paylaşımda, “Kuantum dayanıklılığı; sadece araştırma makalelerinde, örnek pilot projelerde ya da uzak geleceğe dair yol haritası sunumlarında kalmamalı. Bu özelliklerin, gerçek altyapıya da entegre edilmesi gerekiyor. Arc’ın hedefi, pratik, dirençli ve uyarlanabilir bir blokzincir altyapısı sunmak,” ifadeleri yer aldı.