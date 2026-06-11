Solana’da kritik eşik 60 dolar oldu! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Solana, son sert geri çekilmenin ardından 63 ila 65 dolar aralığında dengelenmeye çalışıyor. Kripto varlık, 60 dolar seviyesine kadar indikten sonra sınırlı bir tepki verdi ve yüzde 5’in üzerinde toparlandı. Buna rağmen genel teknik görünümde zayıflık işaretleri sürüyor.

Teknik göstergelerde dikkat çeken sinyaller

Analiz anında SOL fiyatı 64,96 dolar seviyesinde bulunurken, günlük işlem hacmi 2,67 milyar dolar, piyasa değeri ise 37,65 milyar dolar olarak kaydedildi. Piyasadaki risk iştahının zayıfladığı dönemde Korku ve Açgözlülük Endeksi 10 seviyesine geriledi. Bitcoin hakimiyetinin yüzde 57’de kalması da yatırımcıların altcoinler yerine daha savunmacı bir pozisyon aldığına işaret ediyor.

SOL, 20 günlük üstel hareketli ortalamasının yüzde 11, 50 günlük üstel hareketli ortalamasının ise yüzde 17’den fazla altında işlem görüyor. 200 günlük üstel hareketli ortalama 105 dolar seviyesinde bulunuyor. Başlıca hareketli ortalamaların tamamı aşağı yönlü bir dizilim sergiliyor.

Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 28,42 seviyesine kadar gerileyerek aşırı satım bölgesine indi. Fiyat aynı zamanda 60,52 dolardaki alt Bollinger Bandı desteğinin hemen üzerinde hareket ediyor. Bu bölge, geçmişte kısa süreli tepki yükselişlerinin görüldüğü teknik alanlardan biri olarak izleniyor.

Piyasa yorumcusu Don, yatırımcılara Solana’da dip seviyenin görülüp görülmediğini sordu. Bu çıkış, işlem yapanlar arasındaki belirsizliğin ne kadar arttığını yansıtan örneklerden biri oldu.

77 dolar senaryosu masada kalmayı sürdürüyor

Teknik analist Ali Charts, Solana grafiğinde TD Sequential alış sinyali oluştuğunu belirtti. Bu gösterge, düşüş baskısının yorulabileceği noktaları tespit etmek için kullanılıyor. Ancak bu yapı tek başına kesin bir yön değişimi anlamına gelmiyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde mevcut trendin yorulup yorulmadığını ölçmeye çalışan bir teknik analiz göstergesidir. Genellikle 9 ve 13 sayımlarıyla izlenir; olası dönüş noktalarına işaret etse de tek başına yeterli kabul edilmez.

Ali Charts, Solana’da yeni bir TD Sequential alış sinyali gördüğünü ve bu yapının çalışması halinde bir sonraki hedefin 77 dolardaki direnç kümesi olabileceğini aktardı.

Bu senaryonun güç kazanabilmesi için SOL’un önce 70 ila 76 dolar bandını geri alması gerekiyor. Öte yandan MACD göstergesi sert düşüş ivmesinin zayıflamaya başladığını gösterse de alım iştahının henüz net biçimde güçlenmediği görülüyor. Saatlik grafikte 65,71 ile 68,04 dolar aralığı izlenirken, yakın direnç 67,62 dolarda yer alıyor. Saatlik 200 EMA’nın bulunduğu 69,51 dolar seviyesi ise daha sağlam bir toparlanma için kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Mastercard hamlesi Solana’yı yeniden gündeme taşıdı

Mastercard, yapay zeka ajanlarının kart ağları ve stabilcoin uzlaşması üzerinden bağımsız biçimde ödeme yapmasını amaçlayan “Agent Pay for Machines” sistemini duyurdu. Solana ağı da bu altyapının bileşenlerinden biri olarak sisteme dahil edildi. Mastercard, küresel ödeme altyapısında öne çıkan şirketlerden biri olarak geleneksel finans ile blokzincir tabanlı çözümleri bir araya getiren projeleriyle dikkat çekiyor.

Söz konusu yapı, klasik ödeme kanalları ile dağıtık defter teknolojisini birleştirerek makineler arasında insan müdahalesi olmadan anlık değer transferini hedefliyor. Solana’nın yüksek işlem kapasitesi ve görece düşük ağ ücretleri, bu tür kullanım alanlarında öne çıkan unsurlar arasında gösteriliyor.

Buna karşın ETF tarafındaki süregelen çıkışların SOL fiyatı üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor. Sermaye akışında belirgin bir yön değişimi görülmedikçe, 60 dolar desteğine yakın bölgede aşağı yönlü riskin tamamen ortadan kalkmadığı değerlendiriliyor.