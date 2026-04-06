Strategy’nin Bitcoin portföyünde büyük kayıp ve yeni alım adımı

Michael Saylor tarafından yönetilen ve özellikle Bitcoin yatırımlarıyla tanınan Strategy, 2026 yılının ilk çeyreğinde Bitcoin portföyünde gerçekleşmemiş 14,46 milyar dolarlık bir kayıp açıkladı. Bu zarar, son dönemde piyasadaki değer kaybından kaynaklanırken, şirket Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son 8-K raporunda, bu düşüş ve ilişkili vergi kaybı sayesinde 2,42 milyar dolarlık ertelenmiş vergi varlığı elde ettiğini duyurdu. Böylece, şirket bilançosunda oluşan kayıpların bir kısmını vergi yoluyla telafi etme imkanı buldu.

Yeni alım süreci ve ortalama maliyet

Zarar açıklamasına rağmen, Strategy ek Bitcoin alımlarına devam etti. Şirket, 1 Nisan ile 5 Nisan arasında toplamda 4.871 adet Bitcoin daha satın aldı. Yaklaşık 330 milyon dolarlık bu alımla birlikte firma toplam Bitcoin varlığını 766.970 adede taşıdı. Bu rakam güncel piyasa değeriyle 53 milyar dolara karşılık geliyor.

Son alımlarla birlikte Strategy’nin Bitcoin başına ortalama maliyet fiyatı da bir miktar geriledi ve 75.694 dolardan 75.644 dolara düştü. Bitcoin alımlarının, şirketin halka arz edilen hisse satışlarından elde edilen gelirle finanse edildiği belirtildi. Strategy, sektörün en fazla Bitcoin’e sahip kurumsal aktörlerinden biri olarak biliniyor ve bu alımlar, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen şirketin uzun vadeli stratejisini koruduğu yönünde değerlendiriliyor.

Sermaye artırımı ve uzun vadeli planlar

Şirket, son dönemde gelişen Bitcoin fiyatlarına rağmen, portföyüne bugüne kadar ödediği ortalama bedelin üzerinde bir pozisyonda bulunuyor ve toplamda 4,7 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kayıp tutuyor. Bu veriler SaylorTracker tarafından sağlandı.

Geçen ay, Strategy halka arz edilen MSTR hisselerinde, STRC adlı imtiyazlı hisselerinde ve STRK kodlu diğer bir imtiyazlı hisse kaleminde ek satışa gitti ve toplamda 21 milyar dolarlık MSTR hisse, 21 milyar dolarlık STRC imtiyazlı hisse ve 2,1 milyar dolarlık STRK imtiyazlı hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece şirket, tek seferde büyük bir fon toplamak yerine kademeli olarak kaynak yaratma yoluna gitti.

Bu yeni atılan adımlar, firmanın önceden açıkladığı “42/42” planı kapsamında yer alıyor. Şirket, bu plan doğrultusunda 2027 yılına kadar hisse ve dönüştürülebilir tahviller yoluyla toplam 84 milyar dolarlık sermaye artışı hedefliyor. Amaç, fon sağlandıkça yeni Bitcoin alımlarını finanse edebilmek.

Geçen aralık ayında ise Strategy uzun vadeli sermaye yapısını da değiştirdi. Portföyde ABD doları cinsinden rezerv eklenerek, şirketin düzenli temettü ödemelerini gerçekleştirme ve dijital varlık yönetiminde esneklik sağlama hedefi ortaya koyuldu.

Strategy’nin en son güncellenen 8-K raporunda, dijital varlık portföyündeki değişimlere ek olarak, sermaye yapısında daha geniş finansal alternatifleri değerlendirmeye odaklandığı vurgulandı.

Bu gelişmeler, Strategy’nin kripto piyasasındaki fiyat hareketlerine ve dalgalanmalara rağmen, uzun vadeli Bitcoin stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atmaya devam ettiğini gösterdi.