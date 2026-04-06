Onchain likidite yönlendirme süreçlerinde DEX toplayıcılarının artan rolü ve dönüşümü

Blokzincir tabanlı piyasalarda likidite, geçmişte yalnızca belirli birkaç havuzda toplanırken günümüzde binlerce havuza ve farklı merkeziyetsiz borsalara yayılmış durumda. Farklı ağlarda işlem gören varlıkların fiyat ve likidite düzeyleri değişkenlik gösterdiği için, “en iyi fiyat” arayışı geleneksel yöntemlerle zorlaştı.

Toplayıcıların piyasa üzerindeki etkisi

Bu parçalı yapı, basit gibi görünen takas işlemlerini karmaşık bir optimizasyon problemine dönüştürüyor. Merkeziyetsiz borsa toplayıcıları (DEX aggregators) kullanıcının birden fazla havuz ve borsa arasında manuel karşılaştırma yapmasına gerek kalmadan en uygun takas rotasını sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, uçuş arama motorlarına benzetilebilecek bu sistemler sayesinde piyasanın en iyi takas olanaklarına daha hızlı ve güvenli ulaşabiliyor.

Toplayıcılar artık yalnızca kolaylık sağlayan bir katman değil, likiditelerin daha da dağılmasıyla, verimli onchain işlemler için temel bir geçiş noktası haline geliyor. Bu sistemler, kullanıcı talimatlarını karmaşık bir eylem planına çeviriyor ve hem fiyat hem de güvenlik açısından işlemi optimize ediyor.

Bu noktada, toplayıcıların altyapısı iki ana bileşenden oluşuyor: yönlendirme motoru ve işlem koruma katmanı. Yönlendirme motoru, piyasanın güncel durumunu analiz ederek en avantajlı işlem yollarını tespit ederken; işlem koruma katmanı ise işlem gerçekleşirken değer kaybı yaşamamak adına çeşitli koruma mekanizmaları uyguluyor.

Teknolojik gelişmeler ve yeni modeller

Yönlendirme motorunun görevi, bir işlemi en uygun şekilde birçok farklı havuza bölebilmek ve fiyat dalgalanmasını minimize etmek. Bu işlemde, hem en kısa ve avantajlı yolu bulmak hem de işlemi küçük parçalara bölerek fiyat kayıplarını azaltmak önem taşıyor. Özellikle yüksek hacimli işlemlerde, tek bir havuz kullanılması önemli bir fiyat etkisine neden olabileceğinden, sistemi uygun şekilde bölmek gerekliliği öne çıkıyor.

Diğer yandan, işlem koruma katmanı piyasa değerinin korunmasına odaklanıyor. Blokzincir işlemleri gerçekleşmeden önce ağda kamuya açık olduğu için, kötü niyetli aktörlerin avantaj sağlamasına imkan tanıyor. Toplayıcılar bu tip saldırılara karşı çeşitli gizlilik ve koruma önlemleri geliştirerek, kullanıcının aldığı fiyat ile piyasadaki gerçek fiyat arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor.

Bugün DEX toplayıcıları, yalnızca fiyat avantajı sunmakla kalmıyor; işlem yönlendirmesi, gizlilik ve güvenlik alanlarında da kullanıcıya daha bütüncül bir hizmet sağlamaya yöneliyor. Toplayıcıların bu rolü, merkeziyetsiz borsalar üzerindeki dengeyi de değiştiriyor; piyasa gücü bireysel borsalardan çok toplayıcıların dağıtım ve yönetim kabiliyeti üzerinde yoğunlaşıyor.

Erken dönem toplayıcılar, tek zincir üzerinde kısıtlı havuzları karşılaştıran basit sistemlerdi. Likiditenin daha fazla bölünmesiyle birlikte çoklu ağ desteği, ileri seviye yol bulma ve MEV (maksimum çıkarılabilir değer) gibi risklerin azaltılması gibi gelişmiş fonksiyonlar geliştirildi.

Alanın yeni sınırı olarak “yetkili işlemler” modeli görülüyor. Kullanıcılar, klasik önceden belirlenmiş yolları seçmek yerine, en uygun sonucu sağlamak üzere çözümleyicilerin rekabet ettiği daha esnek bir modelde işlemlerini başlatabiliyor. Böylece yönlendirme ve yürütme yükünü piyasadaki çözümleyiciler üstleniyor, işlem kalitesini iyileştirmek mümkün hale geliyor.