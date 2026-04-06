Sıcak Gelişme: İran ateşkese cevap verdi, şartlarını açıkladı

45 günlük ateşkesle ilgili haberler son saatlerde kripto paraların da toparlanmasına yardımcı oldu. İran başta iletişimi reddetti sonrasında müzakere masasını inkar etti. Fakat süreç beklendiği gibi ilerliyor, İran müzakere pazarlığında ve gün geçtikçe inkarları artık kabule dönüyor.

İran ateşkesi

Cuma günü Pakistan ve bölge ülkelerinin çabasıyla yürütülen müzakere çabalarının başarısızlığı hakkında İran’dan açıklama gelmişti. Ancak IRNA dakikalar önce Pakistan aracılığıyla ABD’ye İran’ın cevap verdiğini açıkladı. İran’ın yanıtı 10 maddeden oluşuyor. IRNA şunları yazdı;

“İran, savaşın sona erdirilmesine ilişkin ABD önerisine Pakistan aracılığıyla yanıtını iletti. İran’ın yanıtı 10 maddeden oluşuyor. İran, Pakistan aracılığıyla ABD’ye verdiği yanıtta ateşkesi reddetti. Yanıtta, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için bir protokol gibi talepler yer alıyor. İran, ABD’ye verdiği yanıtta savaşın kalıcı olarak sona ermesini talep ediyor. İran’ın talepleri arasında yeniden inşa ve yaptırımların kaldırılması da yer alıyor.”

Axios kaynakları İran’ın ABD’ye yanıt verdiğini doğruladı, ABD’li kaynak şunları söyledi;

“İran, savaşı sona erdirme önerisine Pazartesi günü 10 maddelik bir yanıt gönderdi. Yanıt maksimalistti ve diplomatik bir çözüme doğru ilerlemeye izin verip vermeyeceği belirsiz.”

Trump ara seçimlere ilerlerken bu süreci noktalamak zorunda ve İran’a zaten büyük ölçüde zarar verdi. Bu aşamadan sonra savaşın noktalanması ve enflasyonist baskının kırılması için az vakti var. Yoksa Warsh bile faizleri indiremez. Peki son gelişmeler ne kadar ciddiye alındı? Bunu anlamak için her zamanki gibi petrol grafiğine bakıyoruz. Yukarıda gördüğünüz üzere bir miktar düşüşü tetiklese de petrol 108 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Eğer ateşkes umutları artarsa kırmızı mumların hızla büyüdüğünü göreceğiz.