Sıcak Gelişme: İran ateşkese cevap verdi, şartlarını açıkladı

  • ABD'li yetkili İran'ın yanıtı hakkında: Yanıt aşırı talepkardı ve diplomatik bir çözüme doğru ilerlemeye izin verip vermeyeceği belirsiz - Axios
  • İran'ın talepleri arasında yeniden inşa ve yaptırımların kaldırılması da yer alıyor - IRNA
  • İran, ABD'ye yanıt olarak savaşın kalıcı olarak sona ermesini talep ediyor - IRNA.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
45 günlük ateşkesle ilgili haberler son saatlerde kripto paraların da toparlanmasına yardımcı oldu. İran başta iletişimi reddetti sonrasında müzakere masasını inkar etti. Fakat süreç beklendiği gibi ilerliyor, İran müzakere pazarlığında ve gün geçtikçe inkarları artık kabule dönüyor.

İran ateşkesi

Cuma günü Pakistan ve bölge ülkelerinin çabasıyla yürütülen müzakere çabalarının başarısızlığı hakkında İran’dan açıklama gelmişti. Ancak IRNA dakikalar önce Pakistan aracılığıyla ABD’ye İran’ın cevap verdiğini açıkladı. İran’ın yanıtı 10 maddeden oluşuyor. IRNA şunları yazdı;

“İran, savaşın sona erdirilmesine ilişkin ABD önerisine Pakistan aracılığıyla yanıtını iletti. İran’ın yanıtı 10 maddeden oluşuyor. İran, Pakistan aracılığıyla ABD’ye verdiği yanıtta ateşkesi reddetti.

Yanıtta, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için bir protokol gibi talepler yer alıyor.

İran, ABD’ye verdiği yanıtta savaşın kalıcı olarak sona ermesini talep ediyor. İran’ın talepleri arasında yeniden inşa ve yaptırımların kaldırılması da yer alıyor.”

Axios kaynakları İran’ın ABD’ye yanıt verdiğini doğruladı, ABD’li kaynak şunları söyledi;

“İran, savaşı sona erdirme önerisine Pazartesi günü 10 maddelik bir yanıt gönderdi. Yanıt maksimalistti ve diplomatik bir çözüme doğru ilerlemeye izin verip vermeyeceği belirsiz.”

Trump ara seçimlere ilerlerken bu süreci noktalamak zorunda ve İran’a zaten büyük ölçüde zarar verdi. Bu aşamadan sonra savaşın noktalanması ve enflasyonist baskının kırılması için az vakti var. Yoksa Warsh bile faizleri indiremez. Peki son gelişmeler ne kadar ciddiye alındı? Bunu anlamak için her zamanki gibi petrol grafiğine bakıyoruz. Yukarıda gördüğünüz üzere bir miktar düşüşü tetiklese de petrol 108 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Eğer ateşkes umutları artarsa kırmızı mumların hızla büyüdüğünü göreceğiz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
