Blockchain Association ile Citadel arasında DeFi düzenlemesi konusunda görüş ayrılığı

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren Blockchain Association, finansal piyasalardaki tokenizasyon eğilimi hız kazanırken, küresel piyasa yapıcılarından Citadel Securities’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleriyle ilgili yaklaşımını sorguladı. ABD merkezli Blockchain Association, aralarında Coinbase, Circle ve Mysten Labs gibi şirketlerin de bulunduğu 100’den fazla üyesiyle sektörde savunuculuk faaliyetleri yürütüyor.

Citadel’in sıkı düzenleme çağrısı ve sektörel itirazlar

Blockchain Association, hafta başında SEC’ye gönderdiği yazıda, Citadel Securities’in Aralık ayında ilettiği ve DeFi protokolleri üzerinde daha sıkı denetim talep eden mektubuna yanıt verdi. Citadel, merkeziyetsiz finans protokollerini, algoritmalar yoluyla alıcı ve satıcıları eşleştiren borsalarla benzer yapılar olarak tanımlamıştı. Bu gerekçeyle SEC’nin mevcut istisna düzenlemesi yerine daha kapsamlı ve kamu görüşüne açılan bir mevzuat yöntemi benimsemesini istedi.

Blockchain Association ise bu görüşe katılmadığını belirtti. Kurum, DeFi protokol geliştiricilerinin aracı ya da borsa işletmecisi sayılmaması gerektiğini, bunun kanunen insan yönetimindeki aracı kurumlar için tasarlanmış kategorilere uymadığı görüşünü dile getirdi.

Blockchain Association, açıklamasında, “Komisyonun Başkan Atkins’in personeline geliştirmelerini istediği inovasyon istisnası çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Önceki finansal teknoloji yeniliklerinde olduğu gibi tokenlaştırılmış hisse senedi işlemlerine de istisna tanınmalı,” ifadelerini kullandı.

SEC’den düzenleyici çerçeveye dair tartışmalar

SEC Başkanı Paul Atkins, kurumun yakın zamanda yeni düzenleme çalışmaları kapsamında kamuoyu görüşlerini toplamayı planladığını açıklamıştı. Öne çıkan başlıklardan biri de zincir üstü varlıklar için inovasyon istisnası oluşturulmasını içeren ve bir tür düzenleyici test ortamı işlevi görebilecek öneri oldu.

Son dönemde şirketler, hisse gibi finansal varlıkların blockchain üzerinden işlem görmesini sağlayan tokenizasyon teknolojisini daha yakından inceliyor. Bu yaklaşım, işlemlerin daha hızlı ve verimli yapılmasını mümkün kılabiliyor.

SEC bugüne kadar Nasdaq gibi bazı platformların tokenlaştırılmış menkul kıymetlerle ilerlemesine onay verirken, bu tür varlıkların halen menkul kıymet olarak sınıflandırılması gerektiğini ve menkul kıymet yasalarına tabi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Blockchain Association, geleneksel menkul kıymet mevzuatının aracı kurumları düzenlediğini, ancak tarafsız altyapı sağlayıcılarına yönelik aynı yükümlülüklerin geçerli olmaması gerektiğini belirtti.

Grup, yayımladığı açıklamada, “Doğrulayıcılar, akıllı sözleşmeler, aracı bulundurmayan yazılımlar ve diğer blockchain tabanlı araçlar yalnızca yeni bir finansal altyapı sağlıyor, bu yüzden düzenlenen aracı kurumlara dönüşmüyor,” ifadelerine yer verdi.

DeFi alanındaki gelişmeler devam ederken, Blockchain Association SEC’nin önceki örneklerde olduğu gibi muafiyet uygulama yetkisi bulunduğunu vurguladı.

Blockchain Association, Citadel’in prosedürel talebinin gerçekte bir erteleme stratejisine dönüştüğünü savundu. Dernek, bu kapsamlı düzenleme sürecinin yıllar süreceğini ve bu esnada hem yatırımcıların hem de sektör yeniliklerinin dezavantaj yaşayabileceğini öne sürdü.