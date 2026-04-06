XRP fiyatı kısa vadeli yükseliş için kritik dirençleri test ediyor

XRP fiyatı son günlerde yaklaşık 1,35 dolar seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadede ölçülü bir değer kazanımı sergiliyor. Piyasalarda genel olarak karışık sinyaller öne çıkarken, XRP’nin son grafik hareketleri, birkaç haftadır süren yatay seyir sonrası toparlanma sinyali verdiği şeklinde yorumlanıyor.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde teknik kırılım öne çıktı

Teknik analizlere göre, XRP son dönemde sıkışık seyrinin ardından düşen bir trend çizgisini yukarı yönlü kırarak dikkat çekti. Bu teknik oluşum, genellikle yukarı yönlü hareketlerin başlangıcı olarak öne çıkıyor ve kısa vadede piyasa yapısında olumlu bir değişimi işaret ediyor.

Kripto para piyasalarında teknik analize ağırlık veren uzmanlar, fiyatın şu anda kırılım seviyesi üzerinde tutunduğunu, bu seviyenin artık destek olarak çalıştığını ifade ediyor. Gözler, fiyatın 1,38 ile 1,42 dolar aralığına ulaşma ihtimaline çevrildi. Son hareketlerle birlikte işlem hacminde kayda değer bir artış söz konusu. Özellikle dört saatlik periyotta görülen alçalan takoz formasyonunun yukarı yönlü kırılması, teknik göstergeler tarafında yeni bir ivmelenmeye işaret etti.

XRP fiyatı için üst dirençler ve karar noktaları

An itibarıyla, XRP fiyatı yaklaşık 1,35 dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde bir artış kaydedildi. Kısa vadede 1,37–1,38 dolar bandı, hem önceki tepe olması hem de mevcut yukarı hareketin devamında ilk engel konumunda. Burada olası bir kar realizasyonu ve kısa süreli duraksama riski bulunuyor.

Fiyatın daha yukarı taşınması hâlinde, bir sonraki önemli direnç bölgesi 1,41–1,42 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, daha geniş bir direnç kümesiyle örtüşürken, fiyatın yönünü belirleyecek bir eşik görevi görebilir. Uzmanlar, bu noktada satış baskısının artabileceğini ve fiyatın kısmen geri çekilebileceğini öne sürüyor.

Kısa vadeli göstergeler olumlu bir tabloya işaret etse de, genel eğilimin temkinli olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle fiyatın 1,33–1,34 dolar üzerindeki konumunu sürdürmesi, kısa vadede alıcıların kontrolü elinde tuttuğuna işaret etmekte. Ancak orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar halen fiyatın üzerinde ve piyasanın genel yönünü aşağı baskılamayı sürdürüyor.

Teknik görünümde belirsizlik ve piyasa dengesi

Diğer teknik göstergelerde ise kararsızlık ön planda. Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta seviyede yer alırken, aşırı alım ya da aşırı satım sinyali üretmiyor. MACD ise hafif negatif bölgede seyrederek piyasa baskısının hemen tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Yukarı yönlü denemelerin başarılı olabilmesi için fiyatın 1,41–1,42 dolar üzerinde tutunması ana şart olarak gösteriliyor. Aksi takdirde, XRP’nin tekrar yatay ve dar bantlı bir hareket dönemine geri dönebileceği değerlendiriliyor.

Fiyat, kritik destek bölgesinin altına inerse, görünüm bozulabilir ve XRP yeniden 1,30–1,22 dolar aralığına kadar gerileyebilir. Bu açıdan, yatırımcılar özellikle 1,32–1,36 dolar aralığını yakından izlemekte ve bu bant korunduğu sürece yukarı yönlü isteğin devamı beklenmekte.