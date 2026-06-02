Radiant Capital kapanma sürecini başlattı! 50 milyon dolarlık saldırının ardından neler yaşandı?

Kripto kredi protokolü Radiant Capital, Ekim 2024’te Kuzey Kore bağlantılı bir saldırıda 50 milyon dolar kaybetmesinin ardından faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını açıkladı. Protokol, önünde sürdürülebilir bir yol kalmadığını ve bu nedenle kapanma sürecine geçtiğini bildirdi.

Saldırı sonrası toparlanma sağlanamadı

Radiant’ın merkeziyetsiz otonom organizasyonu, pazartesi günü yayımladığı blog yazısında çalınan varlıkların geri alınamaması, yeni sermaye bulunamaması ve operasyonların sorumlu biçimde sürdürülmesi için gerekli mali alanın korunamaması nedeniyle tasfiye kararı alındığını belirtti.

Protokol tarafı, artan zorluklara rağmen katkı sunan ekip üyeleri ve topluluk desteğinin sistemi ayakta tutmaya yardımcı olduğunu, ancak geri kazanım, sermaye girişi ve büyüme olmadan bunun yeterli olmadığını aktardı.

2022’de faaliyete geçen Radiant Capital, farklı blokzincirler arasında likiditeyi tek bir platformda toplamayı hedefliyordu. Protokol, 2023 boyunca hızlı büyüdü ve kilitli toplam varlığı Aralık 2023’te 386,8 milyon dolara kadar çıktı. Bu yükseliş, kripto piyasasının genelinde kilitli varlıkların gerilediği bir dönemde gerçekleşti.

Mini sözlük: Lazarus Group, uluslararası güvenlik çevrelerinde Kuzey Kore bağlantılı olduğu belirtilen bir siber saldırı yapılanması olarak anılıyor. Grup, son yıllarda kripto platformlarını hedef alan yüksek profilli saldırılarla gündeme geldi ve zincir üstü güvenlik raporlarında sıkça yer aldı.

Protokol tamamen kapanmayacak

Radiant, sistemin tamamen devre dışı bırakılmayacağını, bunun yerine bir bakım durumuna geçirileceğini duyurdu. Buna göre protokolün kullanıcı arayüzü çevrim içi kalacak, akıllı sözleşmelere erişim sürecek ve kullanıcılar varlık çekme, borç ödeme ve mevcut pozisyonlarını yönetme işlemlerini yapabilecek.

Buna karşılık merkeziyetsiz otonom organizasyon artık geliştirme, güncelleme ya da genişleme çalışmalarına katkı sunmayacak. Protokol yönetimi, kullanıcıların risklerini yakından takip etmesini ve açık pozisyonlarını dikkatle yönetmesini tavsiye etti.

TVL ve token fiyatında sert düşüş

Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group’un Ekim 2024’te gerçekleştirdiği saldırının ardından Radiant’ın kilitli toplam varlığı önce 75 milyon dolara geriledi. Aynı ay içinde bu rakam 5 milyon dolara kadar düştü ve protokol bu kaybın ardından eski seviyelerine dönemedi.

Şirket, saldırı sonrası başlatılan geri kazanım çalışmalarının süreceğini de kaydetti. Buna göre iyileştirme portalı açık tutulacak ve geri alınabilen fonlar etkilenen kullanıcılara dağıtılacak.

Radiant Capital’in yerel tokeni RDNT, kapanma sürecinin duyurulmasının ardından %4,2 değer kaybetti. Token, Eylül 2022’de 0,58 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Güncel işlem fiyatı ise bunun oldukça altında, sentin küçük bir bölümünde bulunuyor.