TON yüzde 13’ten fazla yükseldi! Telegram’ın yeni hamlesinde neler var?

Telegram CEO’su Pavel Durov, TON ekosistemindeki tokenin adının Toncoin’den Gram’a çevrileceğini doğruladı. Durov, değişikliğin yaklaşık üç hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini belirtirken, blokzincir ağının adının ise The Open Network ve TON olarak kalacağını aktardı.

Köklerine dönüş mesajı

Durov’un açıklamasına göre Gram, projenin ilk teknik dokümanında kullanılan özgün token adıydı. Bu nedenle son adım, yalnızca bir isim değişikliği değil, Telegram’ın ağla ilgili ilk vizyonuna dönüş işareti olarak değerlendiriliyor.

Gram, TON’un ilk white paper metninde para biriminin özgün adıydı. Köklerimize dönüyor ve yeni bir sayfa açıyoruz.

Telegram, The Open Network fikrini ilk aşamada kendi bünyesinde geliştirmiş, daha sonra topluluk geliştiricileri projeyi devralmıştı. Süreç, 2020 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaşanan düzenleyici anlaşmazlığın ardından farklı bir yöne evrilmişti.

Bu geçmiş nedeniyle son yeniden markalama adımı, görsel veya pazarlama odaklı bir değişiklikten daha geniş bir anlam taşıyor. Durov, daha önce Telegram’ın ağın ana itici gücü olarak TON Foundation’ın yerini alacağını söylemişti. Şirketin aynı dönemde en büyük doğrulayıcı konumuna geldiği de aktarılmıştı.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, bir blokzincir ağında işlemleri onaylayan ve ağın güvenli çalışmasına katkı veren katılımcıdır. TON Foundation ise The Open Network ekosisteminin gelişimini destekleyen yapı olarak biliniyor. Bu haberde token adı değişirken, ağın kurumsal ve teknik markasının TON olarak korunacağı vurgulanıyor.

Piyasa tepkisi hızlı oldu

Piyasa, açıklamaya kısa sürede tepki verdi. TON fiyatı, Durov’un paylaşımının ardından 24 saat içinde yüzde 13’ten fazla artarak 2,12 dolara çıktı. Gün içindeki işlemlerde 2,26 dolara kadar yükselen varlık, daha sonra sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Son bir ayda kaydedilen yükseliş oranı yaklaşık yüzde 58 oldu. Bu hareket, Telegram’ın ağa yeniden daha güçlü biçimde dahil olacağı beklentisiyle ilişkilendirildi. Aynı dönemde işlem ücretlerinin düşürüldüğü ve blok üretim hızının artırıldığı da belirtildi.

Zirvenin hala oldukça altında

Buna karşın TON, 2024 yılında gördüğü 8,25 dolarlık tarihi zirvenin hala oldukça gerisinde bulunuyor. Güncel seviyeler, bu tepenin yaklaşık yüzde 74 altında işlem görüldüğüne işaret ediyor. O dönemde fiyat hareketinde Telegram tabanlı oyun odaklı kripto ilgisinin etkili olduğu biliniyor.

Hamster Kombat ve Notcoin gibi projeler, ağ üzerinde yoğun kullanıcı trafiği yaratmıştı. Ancak bu ilginin fiyatları uzun süre aynı seviyelerde tutmaya yetmediği görüldü. Son değişiklikle birlikte yatırımcılar, Telegram’ın daha doğrudan rol üstlenmesinin ekosistem için daha kalıcı bir zemin oluşturup oluşturmayacağını izliyor.