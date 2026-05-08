Toncoin RSI göstergesi 93’e ulaşarak yükselişin aşırı ısındığına işaret etti

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken isimlerden biri olan Toncoin, tarihi olarak sürdürülebilirliği zor kabul edilen bir yükseliş temposuna ulaşırken yatırımcıların odağında yer aldı. Uzun bir süre boyunca dar bir bantta işlem gören TON, başladığı sert çıkışla kısa sürede önemli hareketli ortalamaları ardında bıraktı ve 3 dolar bölgesine yaklaşarak yatırımcı beklentilerini yukarı çekti.

Piyasadaki hızlı değişim

Bir süredir 1,20 ile 1,40 dolar arasında dalgalanan TON, bu dönemde kademeli şekilde değer kaybediyordu. Ancak piyasadaki hacmin hızla artmasıyla birlikte alıcı ilgisi kısa sürede canlandı. Sadece birkaç seansta 50, 100 ve 200 periyotluk üstel hareketli ortalamaların üzerine çıkan TON, piyasa karakterinde önemli bir dönüşüm sergiledi.

Bu rallinin en dikkat çekici yönlerinden biri, neredeyse düz yükselen grafiği ve geri çekilmenin neredeyse hiç gerçekleşmemesiydi. CryptoAppsy verilerine göre TON, 3 dolar seviyesine çok kısa bir sürede dayandı. Ancak piyasada böyle dik yükselişler genellikle sürdürülebilir olmuyor ve bir süre sonra düzeltme ihtiyacı ortaya çıkıyor.

RSI değerlerinde kritik seviye

Teknik göstergeler incelendiğinde, özellikle Göreli Güç Endeksi (RSI) tarafında olağanüstü bir tablo ortaya çıktı. Şu anda TON’un RSI değeri 93 seviyesine yaklaşmış durumda. Bu düzey kripto paralar gibi volatil varlıklar için bile aşırıya kaçan bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Genellikle RSI’nın bu seviyelere çıkması piyasada fazla iyimserliğin ya da aşırı alımın göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu tür durumlarda alıcılar tükenirken, kar satışlarının devreye girmesiyle hızla sert düzeltmeler meydana gelebiliyor.

Olası senaryolar ve beklentiler

Teknik analiz uzmanları, yükseliş ivmesinin bu kadar sert olmasının bir uyarı işareti olduğunu belirtiyor. Geçmişte RSI’nın 90 üzeri değerlere ulaştığı dönemlerde volatiliteye bağlı olarak fiyatlarda ani yön değişiklikleri görüldü. Bazen bu yükselişler tamamen terse dönerken, bazen de bir düzeltme yaşandıktan sonra trendin devam ettiği gözlemlendi.

RSI’nın şu anki seviyeleri, TON fiyatının kısa vadede gerileme yaşayabileceği anlamına geliyor. Bu tip yükselişlerde piyasanın serinlemesi ve fiyatların dengelenmesi, sonraki süreçte daha istikrarlı hareketler için fırsat oluşturabiliyor.

Uzmanlar, böylesine hızlı bir yükselişin ardından TON’un önceki kırılım bölgelerine, yani 2 doların ortalarındaki seviyelere kadar çekilmesinin olağan karşılanması gerektiğini ifade ediyor. Bu tür bir düzeltme, hem yatırımcı hem de piyasa dinamikleri açısından, sürdürülebilir yükselişler için bir gereklilik olarak görülüyor.

Piyasa hala TON’un büyük bir ilgiyle izlendiğini ve işlemlerde yüksek hacimlerin devam ettiğini gösteriyor. Genel görünümde yükseliş eğilimi sürüyor olsa da mevcut RSI göstergesi, yeni yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.