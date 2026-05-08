Arbitrum yöneticileri 71 milyon dolarlık ETH’nin iadesini onayladı hukuki süreç bekleniyor

  • 🚨 Arbitrum’da 71 milyon dolarlık ETH’nin serbest bırakılmasına onay çıktı.
  • Karar, hem kripto topluluğunu hem ABD mahkemelerini karşı karşıya getirdi.
  • Süreç, $ETH ve merkeziyetsiz finans piyasası için kritik bir dönemeçte.
  • ⏳ Mahkeme müdahalesi olmazsa, fonlar 8 gün sonra aktarılabilecek.
Kripto para sektöründe son dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Arbitrum topluluğunun geçen ay kuzey Kore’yle bağlantılı bir saldırı sonucunda dondurulan 71 milyon dolar değerindeki etherin serbest bırakılmasına onay vermesi oldu. Arbitrum, Ethereum tabanlı bir ikinci katman çözümü olarak ön plana çıkıyor ve merkeziyetsiz yönetişim modeliyle biliniyor.

Arbitrum’dan oy çokluğuyla karar

Hong Kong saatine göre cuma günü tamamlanan on-chain oylamada katılımcıların yüzde 90’ından fazlası 30.765 ETH’nin çözümlenmesi yönünde görüş bildirdi. Söz konusu fonlar, 18 Nisan’da yaşanan saldırının ardından Arbitrum Güvenlik Konseyi tarafından dondurulmuştu. O dönemde saldırganların desteklenmeyen rsETH tokenlarını teminat olarak kullanarak Aave platformundan yaklaşık 230 milyon dolarlık ETH çektiği belirtilmişti.

Bu etherlerin, Aave, KelpDAO, LayerZero, EtherFi ve Compound’un ortaklaşa yürüttüğü bir sektör iyileştirme çabası kapsamında kayıplara uğrayan kullanıcıların zararını karşılaması hedefleniyor.

ABD mahkemesinde süren hukuk mücadelesi

Ancak serbest bırakılacak fonlar şu anda New York Manhattan’daki federal bir mahkemede devam eden zorlu bir hukuki tartışmanın da merkezinde yer alıyor. Geçen hafta, avukat Charles Gerstein, Kuzey Kore’ye karşı yaklaşık 877 milyon dolarlık ödenmemiş terörizm tazminatını elinde bulunduran aileler adına Arbitrum DAO’ya fonların Kuzey Kore’ye ait olduğunu öne sürerek bir kısıtlama bildirimi iletti. Bu iddia, saldırının büyük ölçüde Pyongyang’ın ünlü siber saldırı grubu Lazarus tarafından gerçekleştirildiği yönündeki genel görüşe dayanıyor.

Aave cephesi ise hafta başında bu kısıtlama kararının iptalini talep etti. Platform, varlıkların Kuzey Kore’ye değil, masum kullanıcılara ait olduğunu belirtti ve sürece uzaması halinde merkeziyetsiz finans piyasalarında zincirleme likidite sorunlarının ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

Buna karşılık Gerstein, saldırının hırsızlık değil, bir tür dolandırıcılık olduğunda ısrarlı. Yani, saldırganların değersiz teminatlar üzerinden yasal mülkiyet elde ettiğini savundu.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Arbitrum’daki yönetişim oyu fonların anında aktarılması anlamına gelmiyor. Yönetişim çerçevesi gereği karar en az sekiz gün sonra uygulamaya konabilecek. Bu sürenin amacı da mahkemeye müdahale alanı tanımak.

Ayrıca öneride, Arbitrum Vakfı, Offchain Labs, Güvenlik Konseyi üyeleri ile yönetişim delegelerine fonların dondurulması veya serbest bırakılmasından kaynaklanabilecek bazı yasal iddialara karşı koruma sağlanmasına dikkat çekildi. Bu detay, oylamanın ardından oluşan risklerin ciddiyetini gösteriyor.

Miami’de düzenlenen Consensus etkinliğinde konuşan Aave Labs’in Hukuk ve Politika Yöneticisi Linda Jeng, yaşanan saldırının platformun risk değerlendirme yaklaşımını değiştirdiğini ifade etti. Jeng, teminat kriterlerinin finansal göstergelerin yanında siber güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve teknik altyapı incelemelerini de içerecek şekilde genişletildiğini belirtti.

“Finansal kriz sırasında bankaları kurtarmak zorunda kalmıştık. Şimdi ise bir ekosistem olarak kendi kendimizi kurtaracak şekilde bir araya geldik,” ifadelerini kullandı.

Jeng’in vurguladığı gibi, geleneksel finans sistemlerinden farklı olarak bu tür merkeziyetsiz protokoller, sektör içi dayanışmayla krizleri aşmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Manhattan’daki davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
