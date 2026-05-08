Revolut uygulamasında BTC fiyatı kısa süreliğine 29.414 sterlin seviyesine geriledi

Kripto para sektöründe küresel çapta birçok kullanıcısı bulunan finansal teknoloji uygulaması Revolut, 7 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde Bitcoin fiyatında olağan dışı bir sapma ile gündeme geldi. Kullanıcılar uygulamada BTC fiyatının ani şekilde piyasa değerinin çok altına indiğini ve normal seviyesine döndüğünü bildirdi. Olay, özellikle uygulama içi grafiklerde net şekilde görüldü ve birkaç dakika sonra veri akışında düzelme sağlandı.

Büyük fiyat sapması tedirginlik yarattı

Uygulamaya giren kullanıcılar, gün içinde Bitcoin fiyatının bir anlığına 29.414 sterline kadar düştüğünü gösterdiğini aktardı. Bu düşüş Revolut’un resmi grafiklerinde de izlenebilirken, kimi sosyal medya paylaşımlarında fiyatın neredeyse sıfıra kadar indiği iddia edildi. CoinDesk tarafından benzer seviyelere dair bağımsız bir doğrulama yapılmazken, uygulamanın gösterdiği taban fiyat sonrasında Bitcoin yeniden 58.600 sterlin civarına çıktı.

Olay sırasında Revolut’un platform dışındaki piyasalarda ise herhangi bir fiyat sapması yaşanmadı. CoinGecko ve CoinMarketCap’te listelenen borsalarda Bitcoin normal seyirde, yaklaşık 79.000 dolar düzeyinde işlem görüyordu.

Kullanıcılar alım emirlerinin gerçekleştiğini öne sürdü

Sosyal medya platformu X’te bazı kullanıcılar, fiyat bozulmasının yaşandığı esnada verdikleri alım emirlerinin gerçekleştiğini öne sürdü. Ancak bu iddiaların bağımsız şekilde doğrulandığına dair herhangi bir kesin bilgiye ulaşılamadı. Öyle bir durumda Revolut’un bu işlemleri, gerçek likiditeye mi yoksa platform kaynaklı bir hata veya gecikmeli verilere mi dayandıracağı konusu belirsizliğini koruyor.

Revolut konuyla ilgili olarak CoinDesk’in sorularına haber yayına hazırlandığı ana kadar yanıt vermedi.

Kripto uygulamalarında benzer teknik aksaklıklar daha önce de yaşanmıştı. Bu tür ani hareketlerin arkasında fiyat gösteriminde anlık sorunlar, platformda düşük likidite veya gecikmeli veri akışı etkili olabiliyor. Özellikle likiditenin sığ olduğu anlarda ani emirlerle fiyat kısa süreliğine ciddi şekilde sapabiliyor.

Piyasa manipülasyonu iddiaları gündeme gelmedi

Olayın ardından piyasada bireysel yatırımcıların zarar gördüğüne veya manipülasyon olduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadı. Bu tür sorunlarda genellikle ya veri akışında teknik hata ya da çok düşük hacimli işlemlerin platformda fiyatı kısa süreliğine bozduğu görülüyor.

Benzer bir fiyat bozulması 2023 Aralık ayında Binance’in bir işlem paritesinde görülmüş, Bitcoin fiyatı sadece birkaç saniyeliğine piyasanın çok altına inmişti. Güney Kore’de de 2024 yılındaki siyasi olaylarda, yerel borsalarda ani sipariş artışı nedeniyle fiyatlar kısa geçici sapmalar göstermişti.

Kripto piyasasında bu tür münferit fiyat kopmaları sıkça rastlanan bir durum olmasa da, zaman zaman uygulama ve platformlardan bağımsız sebeplerle ortaya çıkabiliyor. Bu tür vakalarda kullanıcıların teyitsiz işlemlerden ve ukalalıkla hareket etmekten kaçınması öneriliyor.