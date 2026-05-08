🚨 Tether son 30 günde 514 milyon dolarlık $USDT’yi dondurdu.

Son dönemde merkezi sabit kripto para ihracı ile öne çıkan Tether, yasadışı işlemlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 514 milyon doların üzerinde değer taşıyan USDT’yi hem Tron hem de Ethereum üzerinde son 30 günde dondurdu. On-chain analiz platformu BlockSec’in USDT Freeze Tracker’ından elde edilen veriler, dondurma işlemlerinin büyük çoğunluğunun Tron ağı üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Dondurma İşlemlerinin Dağılımı

Verilere göre, toplamda 370 adres kara listeye alındı. Bu adreslerin 328’i Tron, 42’si ise Ethereum ağında yer aldı. Freeze edilen toplam miktar içinde yaklaşık 505,9 milyon dolarlık bölüm Tron adreslerinde, 8,73 milyon dolarlık kısmı ise Ethereum adreslerinde bloke edildi. BlockSec’in analizine göre 2025 yılı boyunca Tether; Ethereum ve Tron’da toplam 1,26 milyar dolarlık USDT’ye el koydu ve bu dönemde 4.163 farklı adresi kara listeye ekledi.

Eski Yıl Verileri ve Genişleyen Operasyonlar

Şirketin son yıllardaki denetim ve dondurma faaliyetleri hız kazanırken, 2025’te dondurulan USDT’nin yarıdan fazlası—yaklaşık 698 milyon dolar—Tether’ın akıllı kontratları içerisindeki “destroyBlackFunds” fonksiyonu ile kalıcı olarak sirkülasyondan çıkarıldı. Kara listeden çıkarılan adres oranı ise yalnızca yüzde 3,6’da kaldı. 2023 ile 2025 arasında çeşitli kurumların yaptığı araştırmalara göre, Tether toplam 7.200’den fazla adreste yaklaşık 3,3 milyar doları dondurdu. Bu rakam, aynı dönem için rakip stabilcoin Circle’ın uyguladığı yaptırımlardan belirgin şekilde yüksek.

Yaptırımlar, Suç ve İşbirlikleri

Tether son yıllarda siber suçlar, dolandırıcılık ve uluslararası yaptırım ihlalleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen cüzdanlara karşı birçok operasyona imza attı. Şirket 2023’ten itibaren, sektöre yönelik düzenleyici ve yasal baskıların artışıyla birlikte bu işlemleri daha da yoğunlaştırdı. 2024 Şubat ayında kamuoyuna sunulan verilerde, Tether’ın üç yıl içinde şüpheli yollarla ilişkili 4,2 milyar dolarlık token’ı dondurduğu açıklandı.

Nisan ayında ise Tether, ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ve kolluk birimleriyle beraber çalışarak, İran’la ilişkili yaptırım ihlalleriyle bağlantılı iki Tron adresinde 344 milyon dolardan fazla USDT’yi dondurduğunu belirtti. Şubat ayında ise “pig butchering” olarak adlandırılan kripto dolandırıcılığı operasyonlarında 61 milyon dolardan fazla USDT’nin yetkililerle iş birliği içinde ele geçirildiği vurgulandı.

Tether, özellikle regülasyonlar ve küresel yaptırımlar alanında yetkili kurumlarla ortak hareket ederek sabit coin piyasasında denetim uygulamalarında öncü konumda bulunuyor. Şirketin mevcut hızı devam ederse, 2026 yılı sona ermeden dondurulan USDT miktarının 2025 seviyelerini aşabileceği öngörülüyor.

