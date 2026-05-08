Bitcoin cuma günü ABD İran gerilimi sonrası 80.000 doları yeniden gördü

Bitcoin, cuma günü kritik 80.000 dolar seviyesini tekrar test etti. Kripto para piyasasında hafta boyunca gözlenen dalgalanmanın arka planında ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi yer aldı. Jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte Bitcoin 3 günlük kayıp yaşadı ve yüzde 3’lük bir düşüş kaydetti. Fakat Wall Street’in açılışı öncesinde satış baskısında azalma dikkat çekti. Yatırımcılar, yüksek oynaklığın devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Jeopolitik riskler ve piyasada son durum

Hafta içerisinde Amerikan yönetiminin İran’a yönelik askeri hamle iddialarının konuşulması ve iki ülke arasında yaşanan saldırı haberleri riskli varlıklarda değer kaybına yol açtı. S&P 500 endeksi kısa süreliğine rekor seviyelerden aşağı yöneldi. Bitcoin de bu süreçte aşağı yönlü bir hareketle hafta ortasında 79.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Buna rağmen kripto para yatırımcılarının risk iştahının tamamen kaybolmadığı gözlendi.

Piyasalarda mevcut durumda için temel destek bölgesinin 76.000 ile 79.000 dolar arasında olduğu belirtiliyor. Analistlere göre, yatırımcıların özellikle bu seviyelerde pozisyonlarını korumaları, yükseliş eğiliminin devamı için önemli bir kriter olacak.

Teknik göstergeler ve beklentiler

Teknik analiz tarafında, Bitcoin’in günlük ve saatlik grafikleri incelendiğinde fiyatın Bollinger Bantları’nın üst sınırında tutunmakta güçlük çektiği görülüyor. Yerleşik yatırımcılar, bu göstergenin ilerleyen günlerde daha sert dalgalanmalara işaret edebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde Bollinger Bantları’ndaki eşi görülmemiş daralma, önümüzdeki dönemde volatilitenin artabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Bollinger Bantları göstergesinin yaratıcısı John Bollinger’ın da bu pozitif sinyaller üzerine kendi yatırım fonları aracılığıyla piyasada pozisyon aldığı bildirildi. Ayrıca, bazı analistler, tarihsel olarak bantların bu kadar sıkışmasının güçlü bir hareketin habercisi olduğunu hatırlatıyor.

Piyasa oyuncularının görüşleri

Kripto para yatırımcısı Michaël van de Poppe ve birçok profesyonel, Bitcoin’deki son düzeltmenin hızlı yükselişlerin ardından olağan ve beklenen bir süreç olduğuna vurgu yaptı. Poppe,

“Varlıklar dalgalar halinde ilerler. Bitcoin birkaç gün boyunca yukarı yönlü güçlü bir hareket gösterdiği için kısa bir konsolidasyon yaşaması normaldir,”

ifadelerine yer vererek yatırımcılara panik yapılmaması gerektiği görüşünü aktardı.

Poppe’ye göre ayrıca, piyasanın ayı döneminden ilk çıkışında karşılaşılan direnç seviyesi hem Bitcoin hem de altcoinler açısından yeni bir momentum başlatabilir. Ona göre 76.000 dolar desteğinin korunması, yükseliş eğiliminin sürmesi açısından kritik önemde bulunuyor.

Diğer yandan trader Jelle de iyimserliğini koruyor. Gün içi en düşük seviyelerin 79.000 dolarda desteğe dönüştüğü görüşünde olan Jelle, aşağı yönlü senaryoda ise 74.500 dolarda güçlü bir alım bölgesi bulunduğuna dikkat çekti.

Genel olarak, teknik verilerdeki sıkışıklıklar ve piyasalardaki belirsizliğe rağmen birçok uzman, yukarı yönlü hareketin önümüzdeki günlerde yeniden hızlanabileceği görüşünde birleşiyor. Piyasa oyuncuları dikkatlerini temel destek seviyelerine ve olası oynaklık artışlarına çevirmiş durumda.