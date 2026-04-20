BITCOIN (BTC)Kripto Para

Strategy 34.164 Bitcoin alımıyla portföyünü 815.061 BTC’ye taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy 34.164 Bitcoin aldı, portföy 815.061 BTC’ye ulaştı.
  • 🪙 Alım için tercihli ve olağan hisse satışıyla toplam 2,54 milyar dolar kaynak toplandı.
  • 📉 Hissede yüzde 2,5’in üzerinde değer kaybı dikkat çekti.
  • 🔥 $BTC portföyüyle şirket kripto piyasasında liderliğini güçlendirdi.
Amerikalı yazılım ve iş zekası şirketi Strategy, son bir hafta içinde kasasına 34.164 adet Bitcoin ekledi. Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, özellikle son dört yılda kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yaklaşımını değiştiren hamlelerle tanınıyor. Şirket, kamuya açık en büyük Bitcoin portföyüne sahip kurum olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Yeni alımın detayları
2 Finansman modeli ve piyasa tepkisi
3 Kurumsal Bitcoin stratejisinin yükselişi

Yeni alımın detayları

Haftanın başında yapılan resmi bildirimde, Strategy’nin bu alımı ortalama 74.395 dolardan yaptığı ve toplam 2,54 milyar dolara mal olduğu belirtildi. Şirketin güncel toplam Bitcoin stoğu 815.061 BTC’ye ulaştı. Bu devasa miktar, ortalama 75.527 dolar maliyetle bugüne kadar 61,56 milyar dolar harcanarak toplandı.

Bitcoin’in şu anda yaklaşık 75.000 dolardan işlem gördüğü düşünüldüğünde, Strategy’nin elindeki bu varlıklar şirketin kendi hesaplamasına göre başa baş seviyede bulunuyor. Halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin’i elinde tutan kurum olarak Strategy, ilk büyük alımına 2020 yılında başlamıştı. Bitcoin’i bilançosunda stratejik bir varlık olarak tutma kararı, kurumsal yatırım dünyasında da geniş yankı uyandırmıştı.

Şirketin açıklamasına göre, hafta içindeki Bitcoin alımları için 2,2 milyon dolarlık finansman, tercihli hisse senedi satışından sağlanırken, ek 366 milyon dolar ise olağan hisse senedi arzından elde edildi.

Finansman modeli ve piyasa tepkisi

Bu alımları finanse etmek için şirket, önce Stretch adlı tercihli hisse senetlerinden 2,2 milyon dolarlık bir kaynak topladı. Buna ek olarak, halka açık hisse satışı yoluyla 366 milyon dolarlık bir gelir elde edildiği bildirildi. Şirketin farklı finansman yöntemleriyle kaynak yaratması, özellikle kurumsal yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip ediliyor.

Açıklamaların ardından Strategy hisselerinde yüzde 2,5’in üzerinde bir gerileme yaşandı. Özellikle ön piyasa işlemlerinde bu düşüş dikkat çekti. Hisse fiyatının değer kaybetmesinde makroekonomik faktörler kadar, şirketin kripto varlıklarındaki büyük değişimlerin de etkili olabileceği düşünülüyor.

Kurumsal Bitcoin stratejisinin yükselişi

Strategy, 2020’den bu yana Bitcoin’i rezerv varlık olarak bilançosunda tutma politikasıyla öne çıktı. Şirketin bugüne kadar yürüttüğü bu strateji, diğer halka açık birçok firmanın da benzer bir yol benimsemesini sağladı. Kurumun elindeki BTC miktarı global kripto piyasalarında referans alınan önemli veriler arasında yer alıyor.

Kurumun aralıksız gerçekleştirdiği Bitcoin yatırımları, hem kripto sektöründe hem de geleneksel finans dünyasında yakından izleniyor. Kurumsal yatırımcıların yönelimi ve finansal araç çeşitliliği, sektördeki trendlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
