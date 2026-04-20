Sıcak Gelişme: İran görüşmeyi kabul etti, ama oyun bitmedi

  • Kuveyt, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatlarının durdurulması nedeniyle mücbir sebep ilan etti.
  • Pakistanlı kaynaklar: Tahran'ın sert tutumu, “ikinci tur gerçekleştiğinde maksimum avantaj elde etmek için sergilenen bir tavır” — Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyle yapılan görüşmeler.
  • ABD askeri uçağı, Pakistan'ın Rawalpindi kentindeki Nur Khan Hava Üssü'ne indi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Trump aşırı iyimser ve üst perdeden açıklamalar yaparken İran’dan birbirinden zıt sesler yükseliyor. Bu tezadın ortasında kripto para yatırımcılarının başı dönse de birkaç gün içinde netice alındığını görmeliyiz. Peki İran’dan son gelen haberler ne yönde?

İran kabul etti

Kripto paraların 2 aydır öncelikli gündemi İran ve ABD arasındaki gerilim. Savaş dursa da Çarşamba günü yeniden başlayacak ve bu süre dolmadan boğazın açık kalması, anlaşmaya varılması gerekiyor. Kripto para yatırımcılarını rahatlatan açıklamalar son birkaç dakikada geldi.

Pakistanlı kaynaklar, İran’ın müzakereyi reddettiği iddiasını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyle yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, Tahran’ın sert tutumunun “ikinci bir tur gerçekleştiğinde maksimum fayda sağlamak için sergilenen bir tavır” olduğunu belirttiler.

ABD askeri uçağı, Pakistan’ın Rawalpindi kentindeki Nur Khan Hava Üssü’ne indi. Bugün ABD müzakere heyetinin Pakistan’a geleceği açıklanıştı.

Kuveyt aynı dakikalarda Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatlarının durdurulması nedeniyle mücbir sebep ilan etti. ABD’nın ablukasına rağmen İran’ın tehditleri devam ediyor. BTC 75 bin doların üzerinde ve petrol 95 dolar sınırında oyalanıyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
