Sıcak Gelişme: İran görüşmeyi kabul etti, ama oyun bitmedi

Trump aşırı iyimser ve üst perdeden açıklamalar yaparken İran’dan birbirinden zıt sesler yükseliyor. Bu tezadın ortasında kripto para yatırımcılarının başı dönse de birkaç gün içinde netice alındığını görmeliyiz. Peki İran’dan son gelen haberler ne yönde?
İran kabul etti
Kripto paraların 2 aydır öncelikli gündemi İran ve ABD arasındaki gerilim. Savaş dursa da Çarşamba günü yeniden başlayacak ve bu süre dolmadan boğazın açık kalması, anlaşmaya varılması gerekiyor. Kripto para yatırımcılarını rahatlatan açıklamalar son birkaç dakikada geldi.
Pakistanlı kaynaklar, İran’ın müzakereyi reddettiği iddiasını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyle yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, Tahran’ın sert tutumunun “ikinci bir tur gerçekleştiğinde maksimum fayda sağlamak için sergilenen bir tavır” olduğunu belirttiler.
ABD askeri uçağı, Pakistan’ın Rawalpindi kentindeki Nur Khan Hava Üssü’ne indi. Bugün ABD müzakere heyetinin Pakistan’a geleceği açıklanıştı.
Kuveyt aynı dakikalarda Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatlarının durdurulması nedeniyle mücbir sebep ilan etti. ABD’nın ablukasına rağmen İran’ın tehditleri devam ediyor. BTC 75 bin doların üzerinde ve petrol 95 dolar sınırında oyalanıyor.