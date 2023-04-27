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Bitcoin’deki Hareket En Çok Onlara Yaradı! Bakın Son 48 Saatte Bitcoin’de Neler Yaşandı!

Bitcoin için belki de inanılmaz denilebilecek bir 48 saat yaşandı. Peki bu durum kimin işine yaradı? Fiyat düşüş ve yükselişinden kim faydalandı?
19:55
27 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son iki gün içinde Bitcoin (BTC), dramatik fiyat dalgalanmalarıyla 27.000 dolar seviyesine kadar inen çılgın bir yolculuk yaptı.

Bununla birlikte, fiyatın geri dönüş ve 30.000 dolar fiyat bölgesindeki yerini geri kazanmak için bir mücadele içerisinde olduğu da açık. İniş ve çıkışlara rağmen, bazı bilgili yatırımcılar bu piyasa dalgalanmasını kendi avantajlarına çeviriyormuş gibi görünüyor.

Bitcoin’de Son Durum! Neden Düştü Neden Yükseldi?

Bitcoin’in (BTC) fiyatı, 27 Nisan’da işlemlerin kapanmasına kadar geçen sürede, bazı dramatik dalgalanmalar yaşayarak bir rollercoaster yolculuğuna çıktı.

Günlük zaman dilimi grafiğine bakıldığında, BTC’nin 30.000 doların üzerinde yüksek bir noktaya ulaştığı, ancak aynı dönemde yaklaşık 27.000 dolara düştüğü görülüyor. İşlemlerin sonunda BTC yaklaşık 28.500 dolar seviyesine yerleşmişti.

Bu yazı yazıldığı sırada BTC 29.000 dolar civarında seyrediyordu ve yaklaşık %2’lik bir değer artışı gösterdi. Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif bir yükseliş eğilimi gösterirken, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sıfırın altındaydı.MACD’nin konumu, RSI’daki yükselişe rağmen zayıf bir fiyat hareketine işaret ediyordu.

Farklı Zaman Dilimlerinde Aktif Adresler

Santiment’in verilerine göre, Bitcoin’in fiyatının 30.000 dolar seviyesine yükselmesine işlem hacminde önemli bir artış eşlik etti. Öte yandan, ani fiyat düşüşü S&P 500’ün düşüşünü yansıttı. Piyasa, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bir sonraki hafta yapılacak olması nedeniyle yaklaşan bir resesyona ilişkin endişelerle motive olmuş olabilir.

Ayrıca, veriler 24 saatlik aktif adres metriğinin azaldığını ortaya koyarak varlık ile etkileşimin azaldığını gösterdi. 24 saatlik aktif adreslerdeki düşüşe rağmen, metriğin 30 günlük versiyonu daha iyimser bir görünüm ortaya koydu. Metrik, son 30 gün içinde aktif adreslerde artış eğilimi göstermişti.

Dahası, mevcut seviyesinde, aktif adres sayısı 2022’deki diğer tüm aylardan ve 2021’in bazı bölümlerinden daha yüksekti. Metriğin durumu, günlük aktif adreslerdeki düşüşe rağmen, daha uzun bir zaman diliminde aktif adreslerde hala genel bir artış olduğunu gösterdi.

Bitcoin Hodlers’tan Birikime Devam

Ayrıca, son fiyat düşüşünün bir birikim fırsatı sunduğuna dair bir gösterge varsa, Hodler metriği bunu sağlamakta. Glassnode’dan alınan son veriler BTC Hodler’larının birikim oranında bir artış olduğunu ortaya koydu.

Grafik, fiyat düşüşüne ve belirgin dalgalanmalara rağmen yukarı yönde tutarlı bir net pozisyon değişikliği gösterdi ve bu da sürekli bir birikim aşamasını yansıttı. Piyasadaki son dalgalanmalara rağmen, metrik, Hodler’ların Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeli konusunda iyimser kaldığını gösterdi.

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