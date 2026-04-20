RIPPLE (XRP)

Japon bankalarından düşük tutarlı transferlerde Ripple altyapısına hızlı geçiş

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Japonya’da küçük tutarlı transferler için Ripple tabanlı sisteme geçiş hızlandı.
  • 🏦 SWIFT ağındaki maliyet ve yavaşlık bankaları yeni altyapılara yöneltti.
  • 🔑 SBI Ripple Asia, Güney Kore ile ödeme hattı için XRP Ledger araştırmalarına başladı.
  • ⚠️ En önemli nokta: Bu geçiş, $XRP ’de teknolojik altyapının finans sektöründe hızla benimsenmesine işaret ediyor.
Japon finans sektöründe öne çıkan SBI Remit, Tottori Bankası ile gerçekleştirdiği yeni iş birliğinde Ripple’ın dağıtık defter teknolojisini kullanmaya başladı. SBI Holdings çatısı altında faaliyet gösteren SBI Remit, son dönemde sınır ötesi para transferlerinde hız ve maliyet avantajını öne çıkarmaya çalışıyor. Yeni iş birliğiyle birlikte, özellikle düşük meblağlı transferlerin geleneksel bankacılık sistemlerinde ortaya çıkan yavaşlık ve yüksek işlem ücretleri Ripple teknolojisi sayesinde aşılmaya başladı.

İçindekiler
1 SWIFT ağından uzaklaşma eğilimi
2 Japonya–Güney Kore transferleri için XRP Ledger odaklı araştırmalar
3 Bankacılıkta hibrit çözümlere geçiş

SWIFT ağından uzaklaşma eğilimi

Japonya’da birçok banka, yurt dışına yapılan küçük miktarlı ödemeleri daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirebilmek için Ripple tabanlı çözümlere yöneliyor. Bu tür işlemler geçmişte SWIFT ağı üzerinden yapılırken, son yıllarda maliyetlerin ve regülasyonlara uyum gerekliliklerinin artması, kurumları alternatif arayışlara itti. Özellikle yeni iş birliğiyle Tottori Bankası’nın, düşük meblağlı ödemelerin SWIFT dışına yönlendirilmesi ve Ripple’ın altyapısının devreye alınması bankacılık işlemlerinde önemli bir değişim olarak görülüyor.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, bankalar arasında SWIFT’in işlevinin küçük tutarlı işlemlerde tartışmaya açık hâle geldiğine işaret ediyor. SWIFT’in ISO 20022 standartlarına geçişiyle birlikte, uyumluluk ve veri talepleri nedeniyle operasyonel yükler artarken, Ripple’ın sunduğu altyapı ise hem işlem sürelerini, hem de masrafları ciddi şekilde azaltabiliyor.

Japonya–Güney Kore transferleri için XRP Ledger odaklı araştırmalar

SBI Ripple Asia ile Güney Kore merkezli fintech şirketi DSRV, son dönemde Japonya ile Güney Kore arasındaki para transferlerini geliştirmeye yönelik ortak araştırma başlattı. Araştırmanın merkezinde, Ripple ekosisteminin çekirdeğini oluşturan XRP Ledger’ın, iki ülke arasındaki hızlı ve kesintisiz ödemeler için bir alt yapı sunup sunamayacağı konusu yer alıyor.

Öte yandan, SBI Ripple Asia, XRP Ledger tabanlı bir token çıkarma platformunun geliştirmesini de tamamladı. Bu sayede, dijital varlıkların finans sistemlerinde daha etkin ve verimli kullanılmasının önü açılıyor. Bankacılık sektöründeki bu dönüşüm rüzgarı, geleneksel transfer hatlarının yerine kademeli olarak blokzincir tabanlı yeni çözümlerin benimsenmeye başladığını gösteriyor.

Bankacılıkta hibrit çözümlere geçiş

Dünya genelinde finans işlemlerinin önemli bölümü hala SWIFT üzerinden yapılsa da, özellikle Asya pazarında küçük tutarlı ödemeler için hızlı ve ekonomik altyapılar ön plana çıkıyor. Ripple’ın XRP Ledger tabanlı çözümleri, mevcut bankacılık sistemine bütünleyici bir katman olarak dahil edilerek belirli transfer türlerinde operasyonel verimlilik sağlıyor.

Sektör temsilcilerine göre, tamamen radikal bir dönüşüm yerine aşamalı bir adaptasyon öngörülüyor. Bankalar, hem mevcut geleneksel sistemleri hem de blokzincir tabanlı teknolojileri birlikte kullanarak işlemlerini daha şeffaf, hızlı ve düşük maliyetli hale getirebiliyor. Bu da Japonya’da ve bölgedeki birçok finans kuruluşunda hibrit ödeme modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Bankacılık sektörünün önde gelen temsilcilerine göre, Ripple’ın dağıtık defter altyapısını kullanmak, küçük tutarlı sınır ötesi ödemelerde hızlı ve düşük maliyetli çözüm sunarken; geleneksel SWIFT ağı ile yaşanan sorunları da önemli ölçüde azaltabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
