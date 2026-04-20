BITCOIN (BTC)

Bitcoin ürünlerine 1,12 milyar dolarlık rekor giriş, XRP’den 56 milyon dolar çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin yatırım ürünlerinde haftalık 1,12 milyar dolar giriş rekoru kırıldı.
  • 📈 ABD spot ETF’lerine yoğun talep ve Ethereum’da en iyi hafta dikkat çekti.
  • 💥 XRP tabanlı ürünlerde 56 milyon dolar çıkış yaşandı, $XRP için yatırımcı ilgisinde azalma gözlendi.
  • 🔍 En büyük giriş 1,5 milyar dolarla ABD’den geldi, yıl toplamı 3,8 milyar dolara ulaştı.
Kripto para yatırımlarına yönelik finansal ürünlerde hızlı toparlanma devam ediyor. Küresel jeopolitik endişelerin azalmasıyla oluşan iyimser hava ve Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş, geçen hafta yatırımcıların risk iştahını artırdı. CoinShares’in yayımladığı verilere göre, 7 günlük dönemde kripto borsa yatırım ürünlerine (ETP) toplam 1,4 milyar dolar net giriş kaydedildi. Bu miktar, bir önceki haftanın 1,1 milyar dolarlık seviyesinin üzerine çıkarak, ocak ayından bu yana ikinci en büyük haftalık giriş olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin ve Ethereum ürünlerinde güçlü talep

Verilere göre, Bitcoin yatırım ürünlerine olan ilgi rekor düzeye ulaştı. Geçen hafta boyunca Bitcoin’e yönelik ürünlere 1,12 milyar dolar giriş gerçekleşti. Özellikle ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, haftalık yaklaşık 1 milyar dolarlık girişle bu talebin önemli bir bölümünü oluşturdu. Böylece yıl başından bu yana Bitcoin ile ilgili ürünlere toplamda 3 milyar doların üzerinde giriş yapılmış oldu.

Ethereum tarafında ise son haftada 328 milyon dolar yatırım çekildi. Ocak ayından bu yana haftalık bazda en yüksek seviyeye ulaşan bu rakam, ETH temelli ürünlerin de yeniden yatırımcıların odağına girdiğini gösterdi. Ethereum ürünlerine yılın başından bu yana net girişler ise 197 milyon dolara yükseldi.

Altcoinlerde karışık tablo

Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıklarda ise durum farklıydı. Piyasa değeri açısından öne çıkan altcoinlerden XRP ve Solana, yatırım ürünlerinde haftayı çıkışla tamamladı. XRP tabanlı ürünlerde 56 milyon dolarlık çıkış dikkat çekerken, Solana ise 2,3 milyon dolarlık hafif bir çıkış yaşadı. Analistler, bu ayrışmanın büyük ölçüde yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum’a yönelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bölgesel giriş ve çıkışlarda ABD önde

Bölgesel bazda incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri kripto yatırım ürünlerine liderlik yaptı. ABD kökenli ürünlere 1,5 milyar dolarlık giriş kaydedildi. Almanya 28 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, İsviçre piyasası ise 138 milyon dolarlık çıkışla dikkat çekti. Yıl başından itibaren kripto yatırım ürünlerine yapılan küresel girişlerin toplamı 3,8 milyar dolara ulaştı.

CoinShares, son üç haftadır girişlerin art arda devam ettiğini ve son dönemde elde edilen 2,7 milyar dolarlık hacmin bu ivmenin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. Sektör uzmanları ise hem jeopolitik gelişmelerdeki olumlu havanın hem de Bitcoin fiyatındaki sıçramanın yatırımcıları tekrar piyasalara çektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin, cuma günü 78.000 dolara yaklaşarak güçlü bir yükseliş sergiledi. Analistlere göre, bu hareket riskli varlıklara olan ilgiyi artırdı ve kripto piyasasında yukarı yönlü beklentileri güçlendirdi.

Ethereum ürünlerinde görülen toparlanma, bu varlığın yıl içindeki net girişini yeniden pozitife çevirdi. Uzmanlar, ETH’nin son haftalardaki yükseliş performansının yatırımcıda güven tazelediği görüşünde.

Ancak tüm dijital varlıklar için aynı durum geçerli olmadı. Özellikle XRP’deki dikkat çekici çıkış, yatırımcı ilgisinin Bitcoin ve Ethereum odaklı ürünlere kaydığını gösterdi.

“ABD merkezli spot Bitcoin ETF’leri geçtiğimiz hafta yaklaşık 1 milyar dolar yatırım çekerek, küresel kripto piyasasındaki yükselişi destekledi.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
